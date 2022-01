Heiner Brand sorprendido por cancelación de cursos – expectativas claras para NBD

Heiner Brand (izquierda) y su exjugador nacional Stefan Kretzschmar.Foto: dpa / Uwe Anspach

El torneo EM, que comienza el jueves, será un torneo muy especial para nueve jugadores. porque el alemán balonmano En medio del cambio. El seleccionador nacional Alfred Jeslason tiene que reconstruir el equipo en comparación con la Copa del Mundo del año pasado debido a algunas cancelaciones.

Esto también provocó acaloradas discusiones entre exjugadores, entrenadores y funcionarios sobre la importancia del equipo DHB para los jugadores. “Pensé que cualquier jugador joven haría cualquier cosa por aprovechar una oportunidad como esta”, criticó al exseleccionador nacional Heiner Brand en una entrevista con Watson. Brand está especialmente decepcionado con el mediapunta Jordi Knorr.

“Es demasiado para mí cuando tantos jugadores cancelan un torneo como este por razones privadas. Mi situación básica no me conviene y me hace pensar”. El ex entrenador nacional de balonmano Heiner Brand

Debido a la renovación, nadie puede decir realmente dónde se encuentra actualmente el equipo alemán. Ni el entrenador Alfred Jeslason (“no somos candidatos a medalla”), ni el mediapunta Philip Weber (“bolso de campeonato”) ni Heiner Brand, que ve a la DHB como favorita en el grupo preliminar y tres victorias sobre Bielorrusia. Austria Las invitaciones de Polonia. El equipo DHB logró su primera victoria sobre Bielorrusia el viernes.

En una entrevista con Watson, Brand explica bajo qué alemán selección nacional 2007 ganó el título mundial por última vez, wO para el equipo en el torneo, depende de qué jugador es particularmente responsable y qué salió mal con el DHB en el período previo a los torneos principales.

Sr. Brand, antes de empezar Copa del Mundo de Balonmano En Egipto hace un año hice Entrevista a Im Watson Johannes Jolla fue elegido como un jugador que podría desempeñar un papel importante en el futuro. En el partido inaugural del equipo alemán contra Bielorrusia el viernes, el jugador de 24 años liderará ahora al equipo como capitán.

Marca Hainer: No estoy sorprendido por eso. Su rendimiento es progresivo y ha demostrado en la cancha que tiene buena actitud y siempre juega con total entrega.

¿Qué esperas de él durante el torneo?

Es un modelo a seguir para otros jugadores. Representa la actitud que el entrenador exige en la cancha y ahora también puede decirles a los demás por dónde va el camino. Pero no debe leer demasiado sobre la nueva tarea y cargarlo con tareas especiales. Debería seguir centrándose en el rendimiento deportivo.

¿Qué debe hacer en términos deportivos?

De hecho, jugó un papel importante en la Copa del Mundo del año pasado. Dado que Henrik Pekeler ya no está, él y Patrick Wiencek tienen una tarea muy especial en defensa.

Johannes Gulla es el líder del equipo DHB en EM. Foto: www.imago-images.de / Norbert Schmidt

Los porteros alemanes siempre tienen una misión especial. Detrás de Andreas Wolff, en lugar de la gran experiencia de Silvio Heinfetter y Jogi Peter con Til Klimbeck y Joel Perlim, que inicialmente se quedaba en casa, ahora hay dos porteros emergentes. ¿Qué es lo que confían en que ustedes dos hagan?

Esperaba que los dos fueran prenominados. Te distinguiste por desempeñarte bien en Bundesliga Recomendado. Piense en el futuro: ambos ahora pueden ganar experiencia en su primer gran torneo, ya que pueden enfrentar desafíos aún mayores en los Juegos Olímpicos de 2024.

Esto hará que Andreas Wolff sea el número 1 obvio en la portería alemana. Pero desde su actuación mundial al ganar el Campeonato de Europa en 2016, ha tenido que luchar con el cambio de forma una y otra vez.

Tienes que esperar que juegue un buen torneo de manera consistente porque esto también es necesario para jugar en la cima. Puede tener una fase de debilidad leve en el partido, pero un equipo que quiere jugar arriba necesita un portero que actúe a un nivel muy alto. Quizás la presión después de 2016 fue tan grande que no pudo replicar estos logros.

Pero hay cambios no solo en la portería, sino también en el campo. Entre otros, ya no hay dos jugadores experimentados, Uwe Gensheimer y Stephen Weinhold.

Pero no lo veo como un problema.

¿Por qué?

Ove Gensheimer, por ejemplo, no estuvo presente para ganar el Campeonato de Europa de 2016 y estuvo ausente entre ellos, en parte por estrés excesivo, en parte por lesiones. Weinhold siempre ha sido un tipo importante en la trastienda por su compromiso y experiencia, pero esta es una gran oportunidad para los jugadores que no han estado en el centro de atención anteriormente o que son nuevos.

"Pensé que el joven jugador haría cualquier cosa para aprovechar una oportunidad como esta". Heiner Brand sobre el rechazo a la joven estrella Jüri Knorr

Jüri Knorr, el excepcional talento alemán en la posición de mediapunta, debería haber sido el centro de atención, pero se perdió el torneo. El EM se llevará a cabo en condiciones 2G, pero Knorr no quiere vacunarse, sino que depende de la determinación regular de anticuerpos desde que contrajo corona hace más de un año.

Lástima de él y del equipo, por supuesto. Habría sido una gran oportunidad para él jugar un papel clave en un equipo cambiante.

¿Puedes entender su decisión?

Encuentro esto difícil de entender como una persona mayor. Pensé que el joven jugador haría cualquier cosa para aprovechar una oportunidad como esta. Pero dio sus razones, que también se aceptan. Y luego solo hay que vivir con la situación y así vuelven a haber oportunidades para los demás.

Heiner Brand como Sky Handball Expert.Foto: www.imago-images.de / Marco Wolf

Además, dos jugadores veteranos, Fabian Wade y Patrick Grotzky, cancelaron por motivos familiares. Usted y el exjugador de la selección nacional Stefan Kretzschmar lo criticaron hace unas semanas. Dijo Fabián y mi mano en una Entrevista con “Tagspiegel”A él no le importa lo que pienses.

Él está justo allí también. También dije que siempre hay razones especiales por las que tienes que aceptar. No conozco los problemas individuales, así que no puedo juzgarlos en absoluto. Es una exageración para mí cuando tantos jugadores cancelan un torneo como este por razones especiales. Esto no se ajusta a mi situación básica y me hace pensar.

El jugador de traspatio Fabian Wede del Fuchssen Berlin. Foto: www.imago-images.de / Daniel Lakomsky

Kretzschmar también criticó que sentía que la llamada del equipo de DHB a menudo estaba directamente relacionada con una carga adicional.

Por supuesto, los jugadores que todavía están en Liga de Campeones Son activos con sus clubes, muchos juegos y Excursiones. Pero la selección es otra cosa y un nuevo reto. Deberías estar feliz de conocer gente con la que no han jugado en varias semanas. Y creo que ese es el caso de la mayoría de los jugadores de la generación actual. Pero seguro que hay más situaciones en las que la gente piensa a la hora de rendirse ante la selección.

Debido a la condición actual de Corona, con la variante Omikron y varias lesiones, ha sido difícil prepararse para muchos equipos.

Dada la situación actual, podemos aprovechar que otros equipos son los más afectados. Definitivamente no es una situación agradable, y tal vez algunos de nuestros jugadores estén obsesionados por el hecho de que siempre puede pasar algo. Los puntajes deportivos ya no son necesariamente valiosos si un jugador es cancelado debido a Corona.

¿Podrán los jugadores ocultar esto durante los partidos?

Centrarse en el juego y ganar debe ser primordial, pero fuera de los juegos eso estará en tu mente. No puede evitar enfrentar el problema de Corona.

“En los últimos años se ha hablado mucho sobre los altos cargos y las medallas”. Heiner Brand sobre las reclamaciones de la Federación Alemana de Balonmano antes de los torneos

I entrevista con el “pateadordijo Bob Henning, director de Foxes Berlina Dijo que el equipo con la menor cantidad de casos de corona ganaría el Campeonato de Europa. En comparación con otros países, el equipo de DHB hasta ahora ha sobrevivido a pruebas positivas. Entonces, ¿el equipo es el favorito en el torneo?

Esperemos. Tras el cambio en las normas de cuarentena, que se acortó de 14 a cinco días, no se sabía con qué jugadores jugarían los equipos. En el pasado, también hubo equipos que se lesionaron repentinamente y no necesariamente peor.

En 2007, Heiner Brand se convirtió en campeón mundial como entrenador del equipo DHB. CONSTRUIR: / Lacy Perini / Lacy Perini

en contra de Suiza y campeón olímpico Francia Ha habido victorias para el equipo DHB en los últimos dos partidos de prueba. ¿Qué significa eso para los partidos de la ronda preliminar contra Bielorrusia, Austria y Polonia?

Incluso si ambos perdieran, los habría visto como los mejores candidatos del grupo. El objetivo debe ser claro para terminar la ronda preliminar con tres victorias. Los jugadores intervienen sin carga y sin presión para terminar necesariamente en la delantera. Con tres éxitos, puedes pasar al siguiente ciclo más relajado y luego ver qué es posible.

¿Podría esto y un Campeonato de Europa exitoso crear una nueva sensación para el balonmano en Alemania ¿estallar?

Sí, creo que sí. En los últimos años se ha hablado mucho de los altos cargos y las medallas. Por supuesto, debe establecer objetivos altos, pero luego abordar la tarea sin discutir las consecuencias de antemano.