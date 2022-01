¿Un “precedente peligroso”? Australia se prepara para expulsar a Novak Djokovic

El caso de Novak Djokovic fue noticia durante días. Después de que un tribunal en Australia revocara la visa de la estrella del tenis a principios de semana, su participación en el Abierto de Australia no es segura. Porque aparentemente Australia ya está considerando retirar el freno de emergencia.

El diario australiano, “Herald Sun”, informó que las autoridades se preparan para expulsar a Novak Djokovic del país.

El periódico citó a una fuente no identificada en el gobierno, que temía que se produjera un “precedente peligroso” si se permitía que el número uno del mundo permaneciera en el país, a pesar de las muchas disputas sobre su situación en términos del coronavirus. El gobierno se está preparando para aceptar cualquier respuesta internacional con el fin de proteger los intereses nacionales.

Esto fue precedido por el anuncio del ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, de que seguiría considerando cancelar la visa de Djokovic. La oficina del ministerio dijo que se espera que la decisión se tome el jueves después de que los abogados de Djokovic presentaran otros documentos relevantes al asunto y que “afectan el marco de tiempo”.

Djokovic admite errores, las diferencias permanecen

Por su parte, Djokovic, de 34 años, había hablado previamente en un comunicado de que quería usarlo para deshacerse de la “desinformación” que describió como “hiriente y perturbadora para mi familia”.

Sin embargo, el serbio, que no ha sido vacunado contra el coronavirus, admitió que acudió a una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe el pasado 18 de diciembre, pese al resultado positivo de la prueba PCR. “Aunque llegué a casa después de la entrevista y me aislé por un período fijo de tiempo, después de una cuidadosa consideración, fue un error de cálculo y entiendo que debería haber pospuesto este compromiso”, escribió.

Según su propia información, el día anterior, cuando se presentó sin mascarilla protectora en un evento con niños, no sabía nada sobre la posibilidad de contraer el Corona virus. Su prueba de antígenos fue negativa y se había hecho una prueba de PCR por precaución.

Como escribió Der Spiegel, la prueba de PCR finalmente proporcionada por el abogado de Djokovic en una base de datos serbia estaba fechada en una fecha posterior y, por lo tanto, no provenía del 16 de diciembre. Por último, pero no menos importante, cuando ingresó a Australia, no mencionó su residencia en Marbella, España, un error cometido por su administración, como mencionó Djokovic.

Tales controversias ahora podrían llevar al gobierno australiano a proceder con la expulsión de la estrella del tenis.