Helen Fisher se muestra sin maquillaje tras multitudinario concierto

hace aproximadamente 2 semanas helen pescador desde 130,000 aficionados Celebraron su gran actuación en Munich. Este fue su concierto más grande hasta ahora durante su carrera. trayectoria profesional trayectoria profesional. Durante su actuación interpretó su famosa canción “Herzpin”, “From Here to Infinity” o “Ashtraban”. Por supuesto, ‘Atemlos’ no podía faltar más que canciones de su actual álbum ‘Rausch’.

Para su gran sorpresa, también apareció su ex, Florian Silberezen, quien fue anunciado como cantante antes del show. Mirando la tormenta que se desató y dejó a los fanáticos parados en el agua, dijo: “Todos nos estamos mojando, pero eso no significa nada. Ella está detrás del escenario, sorprendiendo a Helen y está muy feliz”. Está caliente, ahora está totalmente mojada, sudada como tú, pero no le importa. “

La facción de Helen Fisher no debería estar decepcionada, porque la madre de un niño lo calentó Gente Estrictamente en el recinto ferial. También habló de ser madre o habló de su pareja Thomas Settle. Sin embargo, no todo salió bien, especialmente en el período previo al jugador de 38 años. Instagram abierto.

Helen Fisher revela un desafío

Helen Fisher ahora ha compartido un video en su perfil que muestra un montón de entrenamientos. Aquí su comunidad pudo ver a Helen con ropa holgada, y ella prescindió por completo del maquillaje escénico. Su canción “When Everything Goes Wrong” estaba programada para ser escuchada durante las grabaciones. Esto también debería aplicarse a los fanáticos que gritan más tarde en la noche del concierto.

Helen escribió sobre el segmento de ensayo: “Todavía me vuelvo loca cuando lo veo. Además de fiestas cansadas, noches de insomnio y muy poco tiempo de entrenamiento para tal espectáculo y lluvia, siempre hemos tenido una cosa: demasiado. alegre! Además: “Me inclino ante todos los creadores y todo el equipo delante, detrás y en el escenario. ¡Sin ustedes, el espectáculo no hubiera sido posible! Gracias por hacer esta noche con su pasión incansable. energía Y el el amor No olvidaremos “.

Más de 21,000 personas han marcado la publicación con corazones y hasta ahora ha habido alrededor de 600 comentarios. Un usuario confirmó: “No importa lo que digan los demás, Helen es simplemente la mejor artista alemana”. Otro usuario agregó: “Estoy muy agradecido por lo que han recopilado”. Un seguidor siguió: “Gracias por un concierto increíble e inolvidable”.

Durante su actuación, Helen dijo: “Tengo que volver por un momento. Se necesitó mucho valor y fuerza para armar este espectáculo. Por eso agradezco al organizador del espectáculo, Klaus Lutgeb”. Además: “Estaba bajo mucha presión de las autoridades, y lo sé por el clima también. Ninguno de nosotros sabe si podemos jugar hoy. Pero yo le dije: “Nadie me puede sacar del escenario, me quedo y toco para ti”. Iban a armar el espectáculo en cuestión de días.

Pero después de la ceremonia, hubo críticas al organizador. Muchos aficionados, que compraron entradas VIP por unos 600 euros, se mostraron descontentos con la organización. Se quejaron de la mala vista de la plataforma a pesar de los boletos caros y la falta de asientos. Además, se criticó que Helen no cantaría en vivo. Comparado con el “centrarse“El organizador se defendió de estas acusaciones, además de que la fiesta fue ‘ciertamente en vivo'”, dijo.

