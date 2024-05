Helldivers 2: Continúa la controversia sobre la cuenta de PSN: las ventas de Steam se detuvieron en varios países

Helldivers 2 ha sido víctima recientemente de un bombardeo de reseñas después de que se anunciara que en el futuro también será necesario vincular una cuenta de PSN en Steam. La controversia está ahora entrando en su siguiente ronda: deteniendo las ventas en muchos países.

Helldivers 2 es uno de los éxitos sorpresa del año 2024 y ha sido el más popular entre los fanáticos de la acción hasta el momento. Sin embargo, el juego ha sido recientemente víctima de un bombardeo de críticas después de que se anunciara que en el futuro también será necesario vincularse a una cuenta de PSN cuando se juegue a través de Steam, y esto está enfadando a los jugadores.

Sony anunció que la vinculación de cuentas sería válida para nuevos jugadores a partir del 6 de mayo y para los clientes existentes a partir del 4 de junio, y posteriormente varios jugadores amenazaron con abandonar el juego de acción. A pesar de las controvertidas discusiones y el bombardeo de reseñas, la cantidad de jugadores en Steam aún no se ha desplomado. El pico de jugadores simultáneos durante las últimas 24 horas fue de más de 114.000 jugadores, justo por debajo de los aproximadamente 120.000 que representan el valor promedio de los días anteriores.

Pero hace tiempo que toda la controversia pasó a la siguiente ronda. Jhan Pilestedt, director ejecutivo del desarrollador Arrowhead, se pronunció en las redes sociales y se disculpó por cómo se desarrolló el asunto. “Espero que podamos arreglar las cosas y restaurar la confianza ofreciendo constantemente una excelente experiencia de juego”, dijo Bilstedt.

Un community manager del estudio de desarrollo señaló que la decisión no se tomó en Arrowhead, sino principalmente en Sony. Se esperan algunos detalles adicionales, especialmente con respecto a las regiones donde PSN no está disponible en absoluto. La propia Sony ha cambiado sus preguntas frecuentes sobre los juegos de PlayStation en PC. Hasta ahora se decía que vincular una cuenta de PSN era puramente opcional, pero ahora se dice que algunos juegos de PlayStation en PC lo requieren.

Como resultado, Arrowhead Game Studios ha confirmado que vincularse a una cuenta de PSN no será obligatorio, al menos en regiones donde PlayStation Network no existe como tal. En este caso, al menos los jugadores que hayan accedido previamente a Helldivers 2 no quedarán completamente excluidos.

“Los comentarios de nuestro equipo de desarrollo son en gran medida totalmente negativos y estamos buscando mejores opciones”, confirma el Community Manager Spitz. “Si no hay una mejor solución disponible para los jugadores en regiones sin cobertura de PSN, me han asegurado que no la haremos. este requisito es obligatorio”.

Sin embargo, parece haber consecuencias completamente diferentes en Steam: Helldivers 2 parece haber dejado de venderse en más de 170 países en las últimas horas. Esto queda claro en SteamDB. Quizás el trasfondo sea el hecho de que PSN sólo está disponible en 69 países de todo el mundo. ¡Todo el tema probablemente nos ocupará por un tiempo!