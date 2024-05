Del iPad Pro al iPad Air 2024: una vista previa del evento “Let Loose” de Apple el martes

El martes a las 4 p.m., Apple organizará un evento “Let Loose” por primera vez este año. Como es habitual, no se han revelado detalles por adelantado, aunque el teaser sugiere mucho. ComputerBase profundizó en los rumores y resumió qué esperar del iPad Pro, iPad Air y Pencil 3.

Varios consejos

La propia Apple ha confirmado el enfoque del iPad de varias maneras para lo que se espera que sea sólo una presentación de media hora. Por un lado, se puede ver claramente el Apple Pencil en las invitaciones y, por otro, Tim Cook tiene uno. en x (anteriormente Twitter) con juegos de palabras”.Llámanos“También agitó el poste de la cerca.

Por último, Cook prometió hace unos días a sus inversores un crecimiento de las ventas de dos dígitos en el sector iPad y de servicios para el trimestre actual. Y dado que la demanda continúa colapsando después de casi 18 meses sin nuevos iPads, es difícil lograr este objetivo sin nuevas presentaciones.

Nuevas tabletas de un vistazo

Por tanto, los nuevos iPad se consideran estables. Pero, ¿qué dispositivos podemos esperar exactamente? Según Mark Gorman Bloomberg iPad Air y iPad Pro recibirán las mayores actualizaciones en años. Sin embargo, el iPad mini (prueba) y el iPad básico deberían permanecer sin cambios (por ahora).

iPad Air: ¿Más grande, más rápido y más caro?

El iPad Air anterior con el chip M1 ahora es “iPad Pro con piel de oveja“, como resumió el equipo editorial en la última prueba. Sin embargo, a diferencia de su hermano más caro, le faltaba, entre otras cosas, un gemelo grande. Hay rumores unánimes de que Apple comenzará aquí y lanzará un nuevo iPad de 12,9 pulgadas. Air Junto con el modelo anterior de 10,9 pulgadas.

Otros cambios incluyen principalmente el nuevo SoC: el M1 que se encuentra en el actual iPad Air de 2022 será reemplazado por el M2 o incluso el M3. El salto en el rendimiento está garantizado de todos modos, aunque no sea tan significativo en el M2. También es probable que el precio del Air aumente: Apple probablemente pagará bien por el nuevo tamaño; Por tanto, el precio del iPad Air de 12,9 pulgadas puede comenzar en 999 euros. Se espera compatibilidad con nuevos accesorios (ver más abajo).

Touch ID está en el botón de encendido en lugar de Face ID

iPad Pro: ¿más brillante, más delgado y más caro?

El iPad Pro está preparado para dar un salto aún mayor. El iPad para entusiastas estará equipado por primera vez con una pantalla OLED, aunque hay rumores de que se utilizará tecnología tándem moderna y que las pantallas OLED podrían volverse más brillantes y durar más. Otra ventaja: el iPad Pro debería volverse más delgado.

Sin embargo, el salto no sólo podría ser visible, sino también perceptible en el bolsillo: rumores anteriores indicaban que la compañía estaba planeando un aumento de precio significativo. El iPad Pro de 11 pulgadas tiene un precio inicial de 1.049 € y el iPad Pro de 12,9 pulgadas con pantalla Mini-LED tiene un precio inicial de 1.449 €. Los precios de venta al público comienzan en 899 € para el iPad Pro de 11 pulgadas y 1.319 € para el iPad de 12,9 pulgadas.

Apple tiene que compensar el precio con otras características especiales, pero aún es más especulativo: ¿cómo? Bloomberg Quiero saber si existe una “alta posibilidad” de que Apple reemplace el chip M2 del Pro actual con un chip M4 inédito. El rendimiento podría aumentar en consecuencia y debería preparar la tableta para la funcionalidad de IA que se espera en la WWDC en junio.

Más detalles sobre el iPad Pro 2024 de 11 y 13 pulgadas Nuevo iPad Pro de 11 y 13 pulgadas: lo que Apple podría traer pronto

Rumores sobre iPad Pro 2024: el primer iPad con enfoque de IA se basará directamente en el chip M4

Una descripción general de los rumores actuales sobre iPad Pro y Air 2024

Nuevos accesorios de un vistazo

Lápiz Apple de tercera generación

Además de las nuevas tabletas, se espera que los iPads en cuestión vengan con nuevos accesorios adecuados. La estrella esperada del espectáculo probablemente será el nuevo Apple Pencil de tercera generación. No hay rumores sobre un nuevo color, pero el lápiz, que probablemente permanecerá en blanco brillante, podría aparecer con un “gesto de presión” y retroalimentación háptica, como MacRumors Y Bloomberg Informar constantemente. También es posible utilizar diferentes archivos adjuntos para escribir y dibujar y, por primera vez, integración con la red Find My de Apple para localizar el lápiz (a través de UWB).

Teclado mágico de segunda generación

Sin embargo, el lápiz óptico no será el único dispositivo de entrada analizado. Los rumores también apuntan a un nuevo Magic Keyboard de segunda generación. La combinación de estuche y teclado con trackpad incorporado, que anteriormente solo estaba disponible para iPad Air y Pro, se introdujo con el iPad Pro a partir de 2020 y técnicamente se mantuvo sin cambios, excepto por una revisión en blanco en el verano de 2021.

La segunda generación tendrá un trackpad más grande y una nueva placa de aluminio alrededor del teclado. El revestimiento anterior, delicado pero bonito, también se seguirá utilizando en las zonas restantes. Tu iPad debería verse como una MacBook Bloomberg El escribe.

El Magic Keyboard es opcional por 339€

El evento aún podría tener sorpresas guardadas

Si bien las ideas ya son casi claras, los detalles aún son vagos: siguen surgiendo rumores sobre MagSafe en el iPad o nuevas cámaras, y la posible funcionalidad de IA está en boca de todos. El evento, que se celebrará el próximo martes, puede deparar algunas sorpresas, pero lo más probable es que no se centre en la inteligencia artificial. Apple no levantará el telón hasta la WWDC en junio. Los primeros avances no están del todo descartados.