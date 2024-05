Última oportunidad para activar los juegos “gratuitos” de abril de 2024.

Mayo ya empezó, pero aún puedes elegir tres cosas diferentes “juegos gratuitos” el padre Playstation 4 Y PS5 Seguro, siempre que sea un cliente activo de PlayStation Plus Somos. Si acabas de empezar a suscribirte o aún no has encontrado el tiempo, el siguiente paso es activar tus juegos.

El requisito básico es ser al menos miembro. PlayStation Plus Básico Somos. Si es así, puedes conseguir los títulos actuales en PSN hoy antes de su lanzamiento el 7 de mayo. Nuevos juegos “gratuitos” para mayo de 2024 en PlayStation Network La brecha está abierta.

PS Plus: estos juegos “gratuitos” solo están disponibles hoy

Si aún no has aprovechado la oferta de abril, tendrás que darte prisa. Actualmente recibes lo siguiente con tu suscripción actual Tres partidos Para PlayStation 4 o PlayStation 5:



Con más detalle, actualmente puedes asegurar el acceso a un shooter verdaderamente mágico: Immortal of Aveum es puro Experiencia para un jugador, donde lanzas misiles mágicos en lugar de usar armas militares normales. Gráficamente, los desarrolladores confían en Unreal Engine 5 y utilizan los muchos puntos fuertes del marco técnico subyacente. Sin embargo, las cifras de ventas finalmente no cumplieron con las expectativas, y he aquí por quéAscendente Studios tuvo que despedir recientemente a varios empleados.

Además del juego de disparos mágico, puedes disfrutar de otro pequeño juego casual: leyendas de minecraft Combina el mundo en bloques de la película independiente anterior con algunos elementos estratégicos. Sin embargo, siempre estás en medio de la acción y también puedes atacar activamente, aunque el objetivo principal es dar órdenes abreviadas.





en Calavera: Asesino de héroes Experimentarás un juego roguelike muy clásico y te abrirás camino a través de diferentes niveles de construcción como un esqueleto relativamente joven. Naturalmente, no te puedes perder uno o dos enormes jefes finales en el camino.

Alrededor de tres Juegos “gratuitos” a través de PS Plus Actualmente todavía tienes unas horas para activarlo. La oferta cambiará hasta el 7 de mayo de 2024. Nuevos juegos “gratuitos” disponibles durante un mes.