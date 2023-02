Hensoldt: “Producir 20 tanques T-90 por mes” – no subestimes a Rusia

Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

DrEl fabricante de electrónica de defensa Hensoldt está ampliando significativamente la producción de radares antiaéreos especiales en el contexto de la guerra de Ucrania. Según ha anunciado el grupo, se producirán 30 radares como servicio avanzado, aunque todavía no se han recibido pedidos finales. Los radares de este tipo (TRML 4D), por ejemplo, se utilizan en los sistemas de defensa alemanes en Ucrania para detectar drones y misiles guiados rusos que se aproximan.

El jefe de Hensoldt, Thomas Müller, advirtió a los analistas que no subestimen las capacidades militares de Rusia al presentar las cifras del balance. La compañía de tanques rusa Uralvagonzavod todavía puede producir alrededor de 20 nuevos tanques de batalla principales T-90 por mes en turnos.

Sin embargo, todavía no está claro si los modelos están completamente equipados, especialmente en términos de electrónica y optoelectrónica. A modo de comparación: Alemania anunció la entrega de 14 carros de combate principales Leopard 2 A6 a Ucrania a finales de enero.

Müller ve al Grupo Hensoldt, con su enfoque en radares, sensores y digitalización, en una posición excelente para futuros pedidos de armamento y tecnología militar futura. De hecho, el precio de las acciones de la empresa pública se ha más que duplicado desde la guerra de agresión de Rusia en Ucrania.

La estructura accionarial es notable: Alemania posee el 25 por ciento de las acciones, al igual que la empresa de armas italiana Leonardo, que es en parte propiedad del Estado. Así, el dividendo de 30 céntimos por acción también beneficia al Estado.

Al no haber recibido todavía ninguna solicitud del presupuesto especial de 100.000 millones de la Bundeswehr, Müller asume ahora “mucha más velocidad” con órdenes con cambio en la cúpula del Ministerio de Defensa alemán y conversaciones recientes en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En Hensoldt, los libros de pedidos continúan llenándose

El pronóstico oficial para este año señala con cautela que Hensoldt espera “un crecimiento moderado en la entrada de pedidos y un aumento moderado en las ventas consolidadas”. Sin embargo, el nuevo CFO, Christian Ladorner, espera un impulso en los próximos años.

“Solo del fondo privado, esperamos un volumen de pedidos en el rango alto de un solo dígito de mil millones en los próximos cuatro años”, dijo a la agencia de noticias Reuters. Dijo que podría tomar de tres a cinco años para que los nuevos pedidos se reflejen en las ventas, o siete años para grandes proyectos. Según una previsión a medio plazo, Hensoldt quiere duplicar sus ventas cada cinco años.

En el año en curso, las ventas aumentaron un 16 por ciento a 1.700 millones de euros, en línea con las expectativas, y la cartera de pedidos aumentó un cinco por ciento a 5.400 millones de euros. Debido a los efectos especiales, la entrada de pedidos se redujo con respecto al año anterior en unos 2.000 millones de euros, pero siguió siendo superior a las ventas. En Hensoldt, los libros de pedidos continúan llenándose.

