Herederos de Colina hablan de la realidad de la sanción del 30 por ciento

‘Kolinas Erben’ analiza Freiburg vs Stuttgart: En este partido, el árbitro decide tiro penal para Stuttgart, pero retira la decisión tras considerar de nuevo la supuesta falta. Esta revisión es independiente, lo cual es inusual. Solo lo hace transparente un compañero árbitro.

Tras el pitido final del partido entre SC Freiburg y VfB Stuttgart (2:0), una escena del minuto 34 fue el centro del análisis del partido. Cuando no había goles, Alexis Tibede del Stuttgart con el balón en el pie tras varios pasos seguidos ante Lukas Kobler entró en el área de los locales y quiso pasar a su rival en Friburgo por la izquierda. Pero golpeó el pie derecho de Kobler y cayó al suelo. Sin dudarlo, el árbitro Tobias Stiller concedió un tiro penal a VFP.

Sin embargo, no debe detenerse allí. Porque tras un acuerdo con el asistente de video, Sven Jablonski Stiller corrió hasta el borde del campo y miró la escena en la pantalla. No pasó mucho tiempo antes de que el árbitro regresara al campo y revisara su decisión. En lugar de un penalti para los invitados, el balón siguió gobernando. Esto molestó mucho a la gente de Stuttgart. “Es increíble traerlo de vuelta y absolutamente loco”, dijo el director atlético Sven Mislintat. Después de todo, no hubo una decisión equivocada obvia.

Los argumentos en contra del castigo son más pesados…

El entrenador del VFB, Pellegrino Materazzo, lo vio de manera similar. Hizo hincapié en que no habría dicho “nada” si el pitido del penalti no hubiera sonado en primer lugar. Después de todo, en su opinión, era “solo una penalización del 30 al 35 por ciento”, pero esto fue suficiente para no considerar la decisión claramente incorrecta y tener que cambiarla. Este fue el quid del razonamiento del Stuttgart: quizás el contacto de pies entre Kobler y Tepidey no debería haber sido punible, tan absurdo que el VAR debería haber intervenido, pero el pitido del penal no lo fue, como encontraron los suabos.

De hecho, se podría argumentar la decisión. Kobler ya había pisado antes del contacto, no extendió la pierna y no atacó a Tepide. No hubo una caída clásica. En cambio, el de Friburgo cortó un poco la carretera de Tibede y no jugó la pelota. Si cree que eso es suficiente para responsabilizar a Kobler por el contacto con el pie que causó la caída del jugador de Stuttgart es, en última instancia, una cuestión de juicio. En general, los argumentos en contra del castigo tienen más peso porque Kobler no provocó activamente la caída de Tepide.

…pero el pitido del penal no estuvo claramente mal

Así que no dar penalti fue la mejor decisión; Estimar el derecho a una sanción del 30 al 35 por ciento, como hizo Materazzo, es adecuado. En un partido al nivel de la UEFA, la interferencia del VAR no sería una opción en este caso porque, para decirlo en términos bastante simplificados, se aplica la condición: solo si no se establece contacto o el balón se juega claramente, se produce la interferencia; De lo contrario, no hay un error claro y claro por parte del árbitro. En la Bundesliga, por otro lado, los asistentes de video deben lidiar con tales decisiones de una manera menos planificada.

Pero dado que el VAR tampoco está ahí para ayudar al árbitro a tomar las dos mejores decisiones posibles en Alemania, es comprensible que el equipo de Stuttgart Quarters se haya quejado de la revisión in situ que llevó a la anulación del penalti. Sobre todo porque hay una directiva del departamento de deportes para árbitros al VAR para mantener alto el umbral de intervención. Cuando hay un error evidente, muchas veces es necesariamente subjetivo cuando se trata de duelos y decisiones de balonmano. Sin embargo, si la decisión tomada conscientemente está al menos justificada por el dolor de estómago, es decir, no hay un error total de percepción, entonces no debe ocurrir ninguna intervención.

Excepcionalmente, la revisión provino del propio árbitro

Por analogía, el límite de intervención para el juego en Freiburg fue bastante bajo, si la revisión de campo hubiera venido del asistente de video. Pero las cosas parecían ser diferentes, explicó el árbitro Deniz Aitken el domingo en el programa de entrevistas “Sky90”. Dijo que su colega Tobias Stiller le dijo por teléfono que él mismo había iniciado la revisión porque le habían surgido dudas después de la decisión de la sanción. Después de un intercambio con el VAR Sven Jablonski, Stiller corrió hacia el observador por su cuenta.

El protocolo VAR permite explícitamente tal procedimiento. El árbitro puede realizar una revisión de campo por su cuenta en situaciones que requieren una revisión, por ejemplo, cuando se trata de un gol, un penalti, una tarjeta roja o una identificación errónea, por ejemplo, si sospecha que algo importante para él se ha pasado por alto o se ha entendido mal. Sin embargo, esto rara vez sucede. La temporada pasada, como anunció la dirección deportiva de los árbitros de la Bundesliga en un taller de medios en octubre de 2021, el propio árbitro comenzó solo alrededor del cinco por ciento de las revisiones en el campo.

La transparencia podría contener la ira

En alrededor del 95% de los casos, fue el VAR el que recomendó la revisión del juicio. Esta distribución tan desigual tiene sentido, porque los árbitros solo toman decisiones relevantes para el juego, y esto incluye el tiro penal, cuando están absolutamente seguros. Si el oficial neutral tiene dudas excepcionales después de esta decisión, puede pedirle al asistente de video que le muestre la escena por su propia iniciativa. En la pantalla, el árbitro vuelve a evaluarlos y cambia su decisión original solo si está convencido de que se equivocó.

Eso es lo que hizo Tobias Stieler, reemplazando una decisión que era cuestionable en muchos aspectos, pero aún aceptable, con una mejor. Dado el enfoque un tanto inusual en este caso, podría tener sentido hacer el proceso transparente de alguna manera, al menos después del partido. Quizás el cambio de decisión por parte del Stuttgart haya aumentado la aceptación. Frenar la ira.

Alex Feuerradt