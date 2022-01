Abierto de Australia 2022: Rafael Nadal lucha contra Denis Shapovalov en cinco sets en las semifinales

Tras 4:07 horas de juego, Rafael Nadal (España/#6) convirtió su primer punto de partido en temperaturas superiores a los 30 grados y levantó los puños al cielo.

Denis Shapovalov (Canadá / No. 14), por otro lado, rompió su raqueta y simplemente la dejó caer en la red; así es como se perdió las semifinales.

Nadal dijo: “No sé cómo lo hice. Estaba totalmente devastado. Hacía mucho calor. Tuve un poco de suerte al comienzo del quinto set. Shapovalov trabajó duro, tiene mucho talento. Lo habría hecho”. Podría hacerlo en el tercer set, después de eso estaba cansado. Es increíble estar en las semifinales”.

Nadal también reveló que recientemente temía el final de su carrera después de lesionarse el pie: “Toda la verdad es que hace dos meses no sabía si podría volver al Tour. Ahora aquí estoy, para mí un regalo y simplemente lo disfruto”.

Denis Shapovalov provoca un escándalo

En el duelo contra Nadal, Shapovalov causó revuelo después del primer set cuando golpeó al árbitro Carlos Bernardes Jr de Brasil porque el canadiense sintió que estaba siendo demasiado indulgente con el reloj de tiro.

Nadal tardó mucho en Shapovalov tras cambiar de equipo, pero Bernards Jr. no avisó al español. El imprudente de 22 años le susurró dos veces al árbitro: “Todos ustedes son corruptos”. Pero Bernards Jr. tampoco advirtió a Shapovalov sobre esto.

“Si el árbitro sigue estrictamente las reglas, Shapovalov tiene razón”, dijo. eurosportExperto Boris Becker: “Pero jugadores como Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer han logrado cierta posición, hay que mantenerla más”.

Previamente, el conquistador Zverev no encontró nada bien el partido. Nadal en realidad lo rompió a 3: 1 y luego corrió a 6: 3. Después de la ruptura de estilo deliberada de Shapovalov, el jugador de 35 años necesitó un poco en la segunda ronda para volver a su mejor nivel.

El canadiense fue mejor en los rallies, pero nuevamente fue Nadal quien rompió para hacer 4:3 y así tomó la decisión inicial de ganar el set. Hasta ahora, Shapovalov no ha creado ninguna oportunidad de quiebre.

El joven de 22 años solo lo consiguió en 3:2 en la tercera ronda, pero Nadal bloqueó a los dos canadienses. Todo se mantuvo en clase hasta el 5:4 Shapovalov, pero luego Nadal de repente se encontró con 0:40 en su servicio: Shapovalov usó la bola del segundo set y la cortó en dos sets 1:2.

Nadal tiene problemas estomacales

En el cuarto asalto, el estómago de Nadal se hizo notar; Moviéndose más despacio, el español dejó de perseguir cada balón y, tras otro quiebre del canadiense, se tomó un “tiempo médico” cuando el marcador estaba 4-1. Nadal indicó que sufre de problemas estomacales.

El español explicó más tarde: “Ya no me siento cómodo en mi estómago. Tomé varias pastillas”.

Nadal luchó para recuperar dos oportunidades de quiebre en 3:5, pero Shapovalov se mantuvo fuerte y se vio obligado a nivelar el set.

Shapovalov vuelve a discutir – Nadal se retira

Cuando Nadal desapareció en el vestuario después del cuarto set y necesitó más de cinco minutos, como estipula la nueva “regla del baño”, Shapovalov volvió a discutirlo con el árbitro. Pero no hubo advertencia de nuevo.

Al comienzo de la frase crucial, el mallorquín se levanta de nuevo. Aunque su fuerza se desvaneció, Nadal tomó una ventaja de 2-0, pero luego volvió a tener problemas con su propio servicio. Shapovalov tuvo dos oportunidades en la segunda mitad, pero perdió las oportunidades de quiebre debido a sus errores. Entonces Nadal todavía pudo retirarse.

“Realmente no fue mejor después de tomar la píldora, pero me alegro de haberlo hecho bien en el quinto”, dijo Nadal aliviado entonces.

“No lo pensé al comienzo del quinto set”, dijo. eurosportExperto Becker: “Rafa apenas podía ponerse de pie, pero siempre encontraba la manera. Su fuerza mental es excelente. Al final, sentí un poco de pena por Shapovalov. Ya no podía jugar el balón, también estaba muy tenso. Él frenético”.

Nadal comete menos errores que Shapovalov

“Fue un trabajo increíble, fue más como un recurso de reserva”, dijo. eurosportExperta Barbara Rittner: “Siempre he pensado: ¿puede jugar o no? Realmente ya no puede. No es más que un actor. Felicitaciones a este increíble luchador Rafael Nadal. Realmente se me puso la piel de gallina”.

Al final, 13 puntos fueron decisivos para Nadal (148:135). El español también cometió significativamente menos errores no forzados en comparación con su oponente (28:51) con un poco menos de tiros ganadores (41:53). Mientras que Shapovalov falló seis de ocho oportunidades de quiebre, Nadal convirtió tres de siete, eso fue suficiente para ganar el partido.

“Shapovalov no aprovechó una gran oportunidad porque cometió errores menores y perdió un poco el partido al comienzo del quinto set”, dijo Rittner.

Nadal acaba de volver a la gira

Sombrero Shapovalov En los octavos de final derrotó inesperadamente al aspirante alemán Alexander Zverev (Hamburgo / No. 3). . El canadiense no había pasado de la tercera ronda en cuatro partidos en Melbourne, por lo que alcanzar los cuartos de final fue su mejor marca personal.

En las semifinales del viernes se enfrentará a Matteo Berrettini (Italia/Nº 7) o Gael Monfils (Francia/Nº 17), que jugarán en la sesión vespertina del martes. Desde el punto de vista canadiense, Felix Auger-Aliassime (No. 9) todavía tiene la oportunidad de llegar a las semifinales el miércoles. Sin embargo, se encuentra con el favorito del torneo Daniil Medvedev (Rusia / No. 2).

Nadal tuvo Wimbledon y el US Open en 2021 Una lesión en el pie le acompaña desde 2005 Se perdió y solo regresó al gran escenario del tenis en el Abierto de Australia.

Nadal sueña con un récord de Grand Slam

El español de 35 años pasó el último año tras él Derrota en semifinales del Abierto de Francia ante Novak Djokovic Solo jugó en Washington en agosto, pero luego terminó la temporada con una lesión en el pie, que finalmente tuvo que ser operada.

Después de regresar después de una pelea de exhibición contra Shapovalov en diciembre, el español también encontró una infección por COVID. Pero a principios de 2022, el 20 veces ganador de Grand Slam reportó un oso igual de poderoso. Melbourne 250 título espalda.

“Él mismo dijo que se sentía muy cansado y que no estaba preparado para eso”, dijo. eurosportExperto Rittner: “Tenía Corona antes, luego se juntan muchas cosas. Al final, la adrenalina es pura, la voluntad es pura, el corazón es puro. Puso todo en él. Eso es lo que todos amamos de él en el pasado algunos años y 20 años”.

Nadal espera dos días de descanso

Nadal en las semifinales del Abierto de Australia por séptima vez. El español podría reclamar su título de Grand Slam número 21 en Melbourne, lo que sería un récord por delante de Djokovic y Roger Federer (20 cada uno), quienes inicialmente no estaban en Melbourne.

Nadal ganó el Abierto de Australia solo una vez (2009), perdió cuatro veces en la final (2012, 2014, 2017, 2019). Después del agotador partido contra Shapovalov, el español espera un descanso de dos días antes de las semifinales.

Nadal dijo: “Ya no tengo 21 años, es realmente bueno tener un descanso de dos días. Ya me sentía bien físicamente, era flexible, pero las condiciones aquí exigen todo. Fue una gran prueba y creo firmemente que lo haré estar listo para las semifinales”.

Becker: “Ahora se trata de terminar el partido y prepararse para las nuevas tareas. Físicamente aún no ha alcanzado su antigua fortaleza, ha estado lesionado durante mucho tiempo. Solo está jugando su segundo papel en seis meses. La pregunta es qué el clima será como…”

Hombres – Rondas de cuartos de final:

Moonves (FRA/17) – M. Berrettini (ITA/7)

R Nadal (ESP/6) – Dr. Shapovalov (Canadá/14) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

J. Sinner (ITA/11) – S. Tsitsipas (GRE/4)

Oger-Alessim (CAN / 9) – Dr. Medvedev (Rusia / 2).

