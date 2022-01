‘Hero’s Kitchen’: ‘Todos ustedes pueden cruzarme’, dijo Frank Rosen.

Palabras despiadadas y puños voladores: las cosas se calientan en Rosen’s Heroes Kitchen.

Después de una pelea en la cocina, el chef estrella hace algo.

Emocionalmente, Frank Rosen está llegando a sus límites.

“¡Hoy, sin duda he llegado a mis límites!” , Anunciado franco rosen Después de la tercera semana de “Hero’s Kitchen”. Sí, los nervios del maitre realmente pendían de un hilo, hasta que se rompió: “¿Sabes? ¡Puedes cruzarme!” El chef estrella exclamó cuando Brian lo provocó con las palabras: “¡No me necesitas aquí, corre por un lado!”. Rosen tuvo que recomponerse en la habitación de al lado: “¡Solo agarra todo durante todo el día, es como una aspiradora eléctrica!” El Sr. realmente ha terminado. Pero la semana lo tuvo todo. Empecé una pelea…

“¡Marvin lo abofeteó levemente en la cara!” María aclara después de la pelea de Pascal y Marvin. En cuanto al joven de 18 años, Pascal no era del todo inocente: “¡Lo provoqué!”. Pero al beligerante Hagner se le permitió quedarse mientras Marvin volaba: “¡El hecho de que expreses tu descontento con la paliza no es aceptable aquí de ninguna manera! ¡Es por eso que Marvin está fuera!” anunció Rosen. Sin embargo, no pudo decirlo él mismo, porque el joven de 21 años no contestó el teléfono después de los puños. La conclusión de Frank: “¡Marvin se golpeó a sí mismo! Espero que todo le enseñe una lección”.

Frank Rosen: ‘Es totalmente agotador, simplemente no encaja todavía’

Aquí siguen en paz. Pero después de que Marvin (segundo desde la izquierda) golpea a Pascal (segundo desde la derecha) en la cara, se ve obligado a dejar “Hero’s Kitchen” para siempre. © Kabel Eins / Willi Weber

Entonces solo quedaban siete. Pero el equipo de cocina “heroica” debe perecer aún más. “¡Estoy pensando en cancelar esta oportunidad aquí!” gritó María, cansada de viajar en tren de Aquisgrán a Düsseldorf. Desde que salió de casa en pijama, la policía ha apuntado a la joven de 18 años, que mide 1,46 metros: “¡Piensan que soy una vagabunda de doce años!”.

Pijama o no, Rosen trató de hacer cambiar de opinión a la joven: “¡Tengo tu edad y 24 kilómetros menos en bicicleta al trabajo por la mañana, vuelvo al mediodía, vuelvo por la tarde, vuelvo por la noche! ¡Cinco meses!”. Explicó el hombre de 55 años. “¡Es importante mantener tu trasero unido!” Pero la persuasión no ayudó: ¡María lo tiró! Frank lo entendería: “Ella está totalmente empapada, eso todavía no encaja. ¡Demasiada presión, justo antes del pánico!” La chef cree que seguirá abriéndose camino: “¡Sé que María lo haría de otra manera!”

‘Hero’s Kitchen’ de Rosen: Pia debería trabajar más tiempo como castigo

Frank Rosen no siempre tiene ganas de sonreír: “¡Solo agarra todo las 24 horas, es como una aspiradora eléctrica!” © Kabel Eins / Willi Weber

¿Y piya? El joven de 26 años volvió a quedarse atrás esta semana. Poco a poco, sus compañeros también se enojaron: “¡Si Pia no obtiene alguna consecuencia, todos comenzaremos a cuestionar el sistema!”. explicó Pascual. Así que Frank Rosen tuvo que hacer algo: “Ahora puedes decir en casa: ‘¡Los iba a despedir, eso está claro! “Pero yo decido su futuro. ¡Soy la oportunidad de su vida!”. Por eso Pia no volvió a volar, pero Rossin le dio una penalización: a partir de ahora, Pia tiene que trabajar más tiempo cuando los demás ya terminaron.

Una semana que no fue redonda fue coronada por un paso en falso verbal del magistral maestro. Pero uno ciertamente no puede pasarlo, porque Kasia enarboló la bandera esta semana: la madre soltera ganó el desafío del tazón con el jefe de cocina The Duc Ngo y se le permitió completar una pasantía en uno de sus restaurantes en Berlín, de los cuales el 39 -años de edad también domina los colores voladores.

