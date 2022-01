“Te golpeé a ti y a mi mamá en la cara”

Britney Spears está decepcionada con su hermana y su madre.CONSTRUIR: FOTOS IMAGEO / FAVIER / E-PRESSPHOTO.COM

La disputa entre Britney y Jamie Lynn Spears continúa. No es ningún secreto que las hermanas no han tenido la mejor relación entre ellas durante mucho tiempo. Una de las razones de su problema: Britney se siente traicionada por Jamie Lynn por no recibir suficiente apoyo en su lucha contra la tutela de su padre. Por otro lado, Jamie Lynn afirma en una entrevista reciente que ella no tuvo nada que ver con esto. También mencionó que estaba preocupada por sus propios problemas al comienzo de su mandato.

Ahora hay otro punto donde las hermanas se enfrentaron. En el podcast “Call Her Daddy”, Jamie Lynn habló sobre la relación de Britney y Justin Timberlake en 2002. Entre lágrimas describió que la ruptura la entristeció mucho. Britney no podía ni quería dejar pasar esta situación y lo compartió contra su hermana en línea.

Britney Spears se sintió excluida después de la separación

En una nueva publicación de Instagram, la mujer de 40 años describió cómo recuerda el momento posterior a su separación de Justin Timberlake. “Llegué a casa con Jamie Lynn, que estaba sentada en el sofá viendo sus programas de televisión justo después de que Justin y yo rompiéramos. Yo era un fantasma allí”.El traductor de “Tóxico” se quejó en línea.

También estaba celosa de su hermana menor por varias razones: “Tengo todo lo que tengo vida Funcionó y no sabía cómo era cuando era mamá, simplemente siéntate y sirve los batidos de chocolate”., recordado. Mientras tanto, Jamie Lynn, de 12 años, pasó horas frente al televisor y luego pasó un buen rato en la piscina, como explicó con amargura:

Jamie Lynn dijo que tuvo su primer programa de Nickelodeon y que Britney no estaba recibiendo la atención que merecía: “Soy un hombre adulto, ¿verdad? Pero tal vez necesitaba un poco de apoyo en ese momento. Apareció en la portada de la revista People, la gente estaba asistiendo, y yo estaba asustado”, dijo acertadamente Jimmy Lynn.

La mamá de Britney pierde grasa

En su publicación, Britney criticó a su madre Lynn: “Mi mamá tomaba analgésicos y apenas podía hablar en casa porque ella y papá se separaron. Estaba agotada. Recuerdo cómo me senté en el suelo durante una conversación y nunca más me levanté. Finalmente, encontró nuevamente palabras claras contra su hermana y su madre:

“Jimmy Lynn, no fui lo suficientemente fuerte para hacer lo que debería haber hecho: golpearte a ti y a mi mamá en la cara”.

En los comentarios debajo de la publicación, muchos usuarios mostraron su solidaridad con Britney Spears y le ofrecieron la espalda. Dos usuarios, entre otros, escribieron: “Espero que te recuperes del trauma por el que has pasado” y “Britney Spears es un ejemplo perfecto de fortaleza”. Otro le hizo una sugerencia específica al cantante al respecto: “Necesitas uno grande entrevista Dar y escribir su propio libro. Y necesitas detener a todas estas personas y detener eso”.

Se alega que Britney Spears ya está planeando una gran entrevista reveladora en la que quiere vaciar la bolsa de Oprah Winfrey. Una fuente le dijo a The Sun: Britney está tan herida y enojada porque otras personas que dicen amarla están constantemente tratando de amarla. una historia decir, sin embargo, que es de ella. Según la información privilegiada, la entrevista podría tener lugar tan pronto como este año.

Está pendiente otro juicio contra el padre

Mientras tanto, continúa su discusión con su padre, Jamie Spears. Y anunció el miércoles pasado que habrá otra causa en su contra. En una audiencia en Los Ángeles el miércoles, la jueza Brenda Penny fijó una fecha para el 27 de julio. Según lo informado por la revista Rolling Stone, entre otros, se dice que el abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, acusó a Jimmy Spears en un acalorado debate. Escuchó electrónicamente a su hija durante su mandato. Según el abogado, se dijo que se instaló en secreto un dispositivo de escucha en el dormitorio de la niña de 40 años. Sin embargo, el abogado de su padre negó inmediatamente esta afirmación.

Además, Rosengart quiere investigar más acusaciones, según las cuales el padre se habría enriquecido con millones de dólares para su hija, informó la agencia de noticias alemana DPA. Jamie Spears insiste en pagarse a sí mismo y a su equipo legal más dinero por los servicios prestados trabajo durante la tutela. En la disputa financiera entre la hija y el padre, el juez inicialmente no tomó una decisión. Variety dijo que se negó a pedirle al cantante que invirtiera una reserva de efectivo para posibles reclamos de reembolso. En consecuencia, Britney Spears puede disponer libremente de millones de dólares.

Largo camino fuera de custodia

Después de 13 años, un tribunal de Los Ángeles canceló la tutela de la cantante estadounidense. La tutela de la persona y la propiedad de Britney Spears queda por la presente terminada.La jueza Brenda Penny dijo en una audiencia en la corte en Los Ángeles a mediados de noviembre del año pasado. Desde 2008, el padre de Spear, Jamie, ha sido el tutor de su famosa hija después de que ella sufriera un colapso mental debido a problemas laborales y de personalidad.

