Hertha Berlín: Fabian Reis hace una emotiva declaración tras el partido de Cottbus Deportes

Er will so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren – aber vorher möchte er noch etwas loswerden!

Nach seiner schweren Syndesmose-Verletzung samt erfolgreicher OP meldet sich Hertha-Star Fabian Reese (26) zu Wort. Der Angreifer war beim Test in Cottbus am 16. Juli (2:2) von Gegenspieler Filip Kusic (28) brutal von hinten gefoult worden, verletzte sich dabei schwer am Sprunggelenk.

Inzwischen wurde Reese in der Charité operiert, arbeitet ab sofort am Comeback. Via Instagram sendet der Offensivstar nun eine Botschaft – und richtet sich an Gegenspieler Kusic. Dabei wird er besonders deutlich.

Reese: „Eine ganz zentrale Rolle nimmt die Fairness ein. Es passieren Fehler sowie Fehleinschätzungen. Ganz wichtig in meinen Augen ist einfach, dass der Sport, den wir alle so lieben, diese Werte beibehält und beschützt. Dazu zählt auch, dass nach einem Foul man sich die Hand gibt, sich entschuldigt und das Thema wieder geklärt ist.“

Dazu kam es zwischen Cottbus-Treter Kusic und Reese aber offenbar nicht: „Wenn das nicht der Fall ist und auch nach dem Spiel weder in der Kabine noch per Nachricht ein ‚Sorry, es tut mir leid‘ kommt, glaube ich, verlieren wir auf lange Sicht das Wertegerüst für unseren Sport aus den Augen.“

Hertha-Star Fabian Reese wurde in Cottbus von den Fans schwer beschimpft

Schlimm: Das Foul war nicht die letzte Unsportlichkeit, die Reese in Cottbus erleiden musste. Der Hertha -Flügelstürmer schildert: „Wenn man diesen Sport, der einem alles bedeutet, für den man seit man laufen kann alles opfert, vielleicht für Tage, Wochen, Monate nicht mehr ausüben kann und voller Emotionen in Tränen ausbricht, ist es schon mal ein sehr schreckliches Gefühl.“

Reese weiter in Richtung der Fans: „Wenn man dann gestützt in die Kabine an den gegnerischen Fans vorbeigeht und Dutzende Schreie wie ‚Schwuchtel‘, ‚Hurensohn‘ und noch deutlich schlimmere Beschimpfungen an den Kopf bekommt, entfernen wir uns von diesem Wertegerüst. Bei allen Emotionen: Lasst uns den Hass nicht als Ventil im Fußball nutzen. Lasst uns gemeinsam, und auch gegeneinander die Teams nach vorne peitschen und den Fußball hochleben lassen.“

Eine wichtige Botschaft aus traurigem Anlass!

Mittlerweile hat sich Energie Cottbus zu dem Vorfall geäußert. Der Verein schrieb auf seiner Website: „Der FC Energie möchte aufgrund der Geschehnisse in den zurückliegenden Tagen einige Dinge klarstellen.“

Der Verein geht daraufhin in dem Statement auf das Verhalten der Fans ein: „Zudem verurteilt der FC Energie entschieden, die während des Spiel erfolgten diffamierenden und abschätzigen Verlautbarungen von der Nordwand. Das hat nichts mit Fußball und den Werten unseres Vereins zu tun. Im Gegenteil!“

Auch zu der Situation zwischen Reese und Kusic äußerte sich Energie, verteidigte dabei aber den Energie-Spieler klar: „Nicht zutreffend ist jedoch, dass es keine Entschuldigung seitens Filip Kusic gegeben hätte. Der Abwehrspieler des FC Energie ging während der ersten Trinkpause des Testspiels nochmals gezielt zu Fabian Reese, um sich persönlich bei ihm zu entschuldigen. Das sollte in dieser Form auch so formuliert und klargestellt werden. Unserem Spieler Absicht, Vorsatz oder weitaus andere Dinge zu unterstellen geht hierbei eindeutig zu weit!“