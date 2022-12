Hertha Berlín: Hoy es el campeón de la Copa del Mundo – Hertha no quería al argentino gritando Emiliano Martínez | Deportes

Lionel Messi (35) y el portero de ensueño Emiliano Martínez (30) llevaron a Argentina al título de la Copa del Mundo. Ahora sale: el campeón argentino casi acaba en el Hertha Berlín…

Así lo reveló el ex portero nacional Jens Lehmann (53), quien estuvo en el directorio del inversionista del Hertha Lars Windhorst (46) desde julio de 2020 hasta mayo de 2021.

Leer también

TIENDA BILD: La camiseta oficial de 3 estrellas del campeón mundial Argentina – ¡ORDENA AHORA!

Lehmann sobre Sky: “Conozco muy bien a Emiliano Martínez. Estuvo en el Arsenal cuando era joven y entrenábamos juntos. Cuando me convertí en asistente del entrenador allí, él era el segundo en la fila. Me llamó en un momento porque quería pasar a un nuevo club. En ese momento, yo era miembro de la comisión en Hertha y les sugerí: ‘Échale un vistazo, es bueno y puedes conseguirlo por muy poco dinero’. No lo hicieron”.

¿esto es correcto? BILD cuenta toda la historia.

¡Locura de la Copa del Mundo desnuda! Los fanáticos argentinos están dejando caer las portadas

El exentrenador de porteros del Hertha Zulte Petri (56) confirmó: “En la primavera de 2020, buscábamos un competidor fuerte para el portero Ron Garsten (38, ahora liberado, ed.). Teníamos una lista de 15 porteros en ese momento. El nombre de Martínez se quedó en mi mente en ese momento, también. Y es un portero muy interesante. Pero al final teníamos otro favorito”.

Su nombre era Gregor Koppel (25/entonces con el ascendido Stuttgart, ahora Dortmund), con el exentrenador del Hertha Michael Pretz (55) a punto de fichar. Candidatos como Martínez y su compatriota Geronimo Rulli (30 / ahora Villarreal), Mike Minnan (27 / ahora AC Milan) y Marc Flecken (29 / Freiburg) han sido eliminados de la lista.

Mala sorpresa: Copil saltó tras una última conversación con el entonces técnico del Hertha Bruno Labbadia (56) porque no quiso prometerle el primer puesto.

Al final, Hertha capturó a Alexander Schulu (30) del Friburgo (ahora cedido en el Schalke 04) por 5 millones de euros y casi cae. Martínez se une al Aston Villa con 17,4 m y se convierte en campeón del mundo…