Sedlaczek molesto Schweinsteiger ofrece vacaciones en ARD – ‘No, No, No’

Después de la final de la Copa del Mundo, Bastian Schweinsteiger avergonzó a su colega presentadora de televisión Esther Sedlaczek con un programa navideño espontáneo.

DOHA – Se acabó el horror: Lionel Messi trae a los argentinos su ansiado Mundial – es Tuvo que estirarse en una capa diagonalAproximación copa del mundo 2022 Extrañamente adecuado en el desierto.

Mundial 2022: Schweinsteiger y Sedlaczek armonizan en el micrófono

“Le estás quitando un gran momento a un jugador”, se quejó un experto en ARD. Schweinsteiger Bastian En vivo por televisión. En mi opinión, el procedimiento no tuvo éxito. Por otro lado, su aparición como experto televisivo en este Mundial fue todo un éxito. A dúo con el teniente coronel Esther Sedlaczek Chuini realmente prosperó.

Desde la primera aparición, los dos se han llevado sorprendentemente bien. En contraste con la dura interacción con Jesse Wilmer en EM 2021, esta vez el campeón mundial dio sus valoraciones con soltura, pero también con la fuerza de opinión necesaria.

Después de la final de la Copa del Mundo: Schweinsteiger quiere irse de vacaciones con Sedlaczek

Schweinsteiger parece haber disfrutado mucho de su trabajo en la Copa del Mundo. Esto se hizo especialmente evidente cuando, después de la memorable final, Sedlaczek se despidió de la audiencia: “Hemos llegado a su fin. Eso es todo. Fue muy divertido con ustedes, gracias por eso”. ella en cámara.

“Gracias Esther. Fue divertido. Ahora estamos de vacaciones juntos por dos semanas, ¿verdad?”, preguntó con una gran sonrisa. Sedlaczek estaba visiblemente sorprendido, si no un poco alarmado, por este “espectáculo”.

Copa del Mundo 2022: el presentador de ARD Sedlaczek rechaza la oferta de Schweinsteiger – ‘No, no, no’

Ella pensó por un momento, probablemente ya viendo los titulares de los tabloides en su mente, y finalmente respondió: “Sí, por supuesto. No, no, no. ¡Por supuesto que no! Diviértete con tu familia”. rápidamente la llevó de regreso al estudio.

ARD entregó recientemente un gran video en un video Un vistazo detrás de escena de la transmisión y de la vida cotidiana de Schweinsteiger y Sedlaczek en la Copa del Mundo. Nacido en Berlín Este Ella también supo sorprender con su ropa.. (epp)