Hertha mb: renuncia de Behring, acusaciones contra el presidente Bernstein Deportes

Enormes problemas financieros, inminente falta de licencia, peticiones contra todos los jefes del Hertha, miedo al descenso, ¿no podría empeorar?

¡en efecto! en ¡Hertha BSC es ahora la próxima explosión y el caos se está haciendo más grande!

BILD aprendió EXCLUSIVAMENTE el jueves por la mañana: Ingmar Bering (57), uno de los siete miembros del Comité Ejecutivo, se cansó y renunció de inmediato, ¡incluso antes de la reunión general del domingo (11 am)!

¿Qué hay detrás?

El veterano Ingmar Behring de Hertha ha servido en los comités de Hertha durante más de 23 años. Foto: City Press GmbH

Pering a BILD: “Sí, renuncié después de muchos errores y fallas en Hertha BSC recientemente y siento que mis consejos y sugerencias ya no se escuchan lo suficiente. Ahora he sacado mis propias conclusiones de esto”.

Bering se va después de más de 23 años!

Desde la primavera de 2000 forma parte del Comité de Inversiones de Hertha y desde 2007 es miembro del Comité Ejecutivo de Hertha.

¡Ahora se está separando y se está volviendo loco!

En una declaración al Comité Ejecutivo y al Consejo de Supervisión, Bering ahora critica duramente al presidente Kay Bernstein, a algunos colegas y a la celebración del contrato de inversor con 777.

BILD tiene el personaje que se muestra y algunos extractos.

“En el tema de la centralización fiscal, fallamos catastróficamente”.

► “Hemos fracasado catastróficamente en el tema del financiamiento central. Confiamos en las promesas de Werner Gegenbauer (expresidente – Nota del editor) e Ingo Schiller (exdirector financiero – Nota del editor) de que la financiación estaría segura durante un año más después de su partida. Mientras tanto, no hicimos bien nuestro trabajo o fuimos engañados. .. Kai Bernstein dijo a principios del 22 de diciembre: “El Hertha no tiene problemas de liquidez. Esta temporada y la próxima están totalmente financiadas. Un completo error de cálculo”.

“Los acuerdos con el 777 fueron llevados a través de la Presidencia en un proceso apresurado, pero sin considerar ninguna alternativa. Se me presentó una traición casi total sin alternativas reales. La tarea irresoluble de seguir diciendo ‘no’, pero sabiendo que No sería entonces una alternativa real al colapso económico y la bancarrota. Cuando todo lo que puede decir es que sí a una liquidación inminente, muchos sistemas de alerta temprana han fallado por completo, o pueden fallar”.

► “Personalmente, ya no me puedo identificar con esta forma de llevar el club y también con los errores que se han cometido hasta ahora. Incluso menos que en la era Gegenbauer. Porque ahora estamos tratando no solo con personas egoístas y poderosas interesadas en lo personal. ganancia, sino también con la incompetencia colectiva”.

► “El entrenador negro, que fracasó por completo, fue endiosado y el despido llegó demasiado tarde”.

¡Renuncia a Bering, un golpe demoledor!

Su relación con el presidente Kay Bernstein (42) se consideró tensa desde el principio, principalmente porque Bering también se postuló inicialmente como posible presidente en las elecciones parciales del 26 de junio de 2022, antes de retirar su candidatura y luego como posible compañero de fórmula de Frank Stifel. —El peor oponente de Bernstein para el cargo más alto en Herta— tomó el relevo.

El resultado es conocido: Bernstein ganó las elecciones con el 54 por ciento de los votos, Stifel se retiró y el veterano Bering Hertha fue elegido por los miembros como residente para la presidencia. La cooperación duró alrededor de un año, en el que Bering ciertamente deseaba más misiones y confianza.

Bering (izquierda) dejó la presidencia sobre Boss Kay Bernstein (centro) con efecto inmediato Foto: City Press GmbH

Las mociones de votación actuales de un miembro del Hertha contra todo el Comité Ejecutivo (informó BILD) el próximo domingo reforzaron los pensamientos de Behring sobre la renuncia.

El abogado le dijo a BILD: “Cuando todo el Comité Ejecutivo fue expulsado por primera vez hace un año, me juré a mí mismo que nunca haría algo así por segunda vez en este período legislativo. Es por eso que renuncio ahora. ”

Esto reduce el número de miembros del Comité Ejecutivo de Hertha a solo seis, que es menos que el número mínimo requerido por los Estatutos de Hertha.

¡Los días caóticos del Hertha nunca se detienen!

¿El Hertha ya no puede actuar en la peor crisis deportiva?

De acuerdo con los estatutos, la asamblea ahora debe organizar elecciones parciales en una asamblea general extraordinaria. La aprobación de los candidatos potenciales por parte del consejo de supervisión puede llevar semanas, y los costos de las salas de elecciones parciales también estarán en el rango inferior de seis cifras. Dinero que el Hertha apenas tiene.

Porque Noir ha vuelto ¡Verano antes de saltar a este club top!

Quizá el Hertha pueda salvarse en el último momento con un ajuste.

El domingo, el presidente Bernstein y el miembro del Comité Ejecutivo Tim Corman presentaron una propuesta para cambiar la plataforma. Mientras que en la versión anterior la presidencia debía constar de nueve miembros según los estatutos, en el futuro debería tener “siete miembros como mínimo y nueve miembros como máximo”.

Este número tendrá que volver a modificarse poco después de la solicitud de Pering-Aus, es decir, reducirse a “al menos seis”.

Sin embargo, en el pasado, las solicitudes de cambios a corto plazo en Herta se consideraban demasiado problemáticas y poco prometedoras…