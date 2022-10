Hipotiroidismo: posible daño cerebral en un niño

La enfermedad de la tiroides no solo afecta a los adultos, los niños y los bebés también pueden padecerla, a veces con graves consecuencias.

La interrupción de la función tiroidea puede tener varias causas, además de la disfunción y el hipertiroidismo, la inflamación de Hashimoto. Es importante Síntomas de la tiroides Se reconocen a tiempo y los afectados son tratados según preparados hormonales. Sin tratamiento, a menudo experimentan una variedad de síntomas que pueden tener un impacto grave en la vida diaria. La enfermedad de la tiroides puede ser peligrosa para los niños.

Hipotiroidismo: si no se trata, la afección puede provocar un deterioro del desarrollo del habla en los niños.

Si el hipotiroidismo congénito no se reconoce y trata hasta más tarde, entre los tres y los seis meses de edad, existe un alto riesgo de que el bebé sufra daños permanentes. (Imagen de icono) © Smith / Imagen

Hay niños que nacen sin glándula tiroides, los llamados hipotiroidismo, y por lo tanto desarrollan hipotiroidismo congénito. En otros recién nacidos, la glándula tiroides puede estar subdesarrollada (displasia tiroidea) o es posible que la glándula tiroides no produzca lo suficiente para empezar. hormonas tiroideas. Lo que las mujeres embarazadas en particular a menudo no saben: si recibe una dosis muy alta de tratamiento contra el hipertiroidismo, su hijo por nacer puede sufrirlo. hipotiroidismo desarrollarse como él en doctor neto Llamar.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con el tema de la salud en el boletín periódico de 24vita.de.

Hipotiroidismo: ¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad para bebés y niños?

Si el hipotiroidismo congénito posparto se reconoce y se trata de inmediato, los niños afectados crecerán normalmente. Los niños con hipotiroidismo congénito también deben recibir tratamiento diario con la hormona tiroidea faltante. Si no hay tratamiento y el hipotiroidismo congénito no se reconoce hasta más tarde, entre los tres y los seis meses de edad, existe un alto riesgo de que el bebé sufra daños permanentes.

irritante doctor neto Las hormonas tiroideas son importantes para el crecimiento corporal y la maduración del cerebro. Por lo tanto, el hipotiroidismo congénito que no se trata o se trata demasiado tarde es un riesgo para el desarrollo del niño que no debe subestimarse. Un trastorno de la tiroides puede conducir a una baja estatura, así como a graves trastornos del desarrollo mental. Los trastornos del desarrollo del lenguaje también son típicos.

Hipotiroidismo: 11 alimentos que tienen sentido para Hashimoto: pimientos, tomates y piñas Los pacientes de Hashimoto deben centrarse principalmente en alimentos antiinflamatorios. Los pimientos son verduras y frutas que contienen vitamina C (ácido ascórbico). El brócoli, las coles de Bruselas, la col rizada, el hinojo, el espino amarillo, la rosa mosqueta, el kiwi, la grosella negra y los cítricos también funcionan bien. © Francis Joseph Dean / Dean Picture / Imago Los aceites vegetales como el aceite de oliva, pero sobre todo el aceite de germen de trigo y el aceite de palma roja aportan vitamina E y por ello se recomiendan con Hashimoto. También son antioxidantes altamente resistentes al calor. © zidi / Panthermedia / IMAGO En Hashimoto, las verduras y frutas se recomiendan en rojo, azul o morado. Incluyen manzanas, bayas, granadas, cerezas y melocotones. Contiene polifenoles. Estos antioxidantes se encuentran especialmente en las hojas de las plantas. También contienen aceitunas, aceite de oliva, soja y bebidas como el té verde, el café, el cacao (oscuro), el vino tinto y muchas especias como el tomillo y la canela. © Francis Joseph Dean / Dean Picture / Imago Además de la papaya, la toronja, las zanahorias, el canónigo, la col rizada y la sandía, los tomates también proporcionan carotenoides como el licopeno y el betacaroteno. También se encuentran entre los antioxidantes. Los tomates maduros contienen más licopeno, los tomates enlatados y la pasta de tomate son más. © Maxim Konstantinov / Imago piña en el suelo La piña contiene bromelina, que no solo es un antiinflamatorio sino también un anticoagulante. © Imágenes YAY / IMAGO cuchara con cúrcuma. La cúrcuma (cúrcuma) y el polvo de curry proporcionan curcumina. Ayuda no solo en el tratamiento de Hashimoto, sino también en el tratamiento de la artritis en particular, ya que alivia el dolor. También se dice que previene el cáncer. © Hans-Joachim Schneider / IMAGO Ají picante Los chiles y pimientos contienen capsaicina. Este alcaloide está presente de forma natural en varios tipos de pimiento y tiene un efecto analgésico y favorece la circulación sanguínea. © Georg Schierling / IMAGO Mano sosteniendo un ramo de rosas rosadas. La rosa mosqueta, la fruta entera en forma de polvo, no en el té de rosa mosqueta, proporciona galactolilípidos. Tiene un efecto antiinflamatorio. Sin embargo, se derrite en grasas y se descompone cuando se calienta a más de 40 grados. Como mermelada, los escaramujos tienen menos propiedades curativas. © F. Hecker / Imago Una mujer llena una bolsa con nueces. Además de la linaza, el aceite de linaza, el aceite de chía, el aceite de nuez, el aceite de colza y varios tipos de pescado (como el salmón, el arenque, la caballa y las anchoas), las nueces contienen ácidos grasos omega-3. Estos tienen un efecto antiinflamatorio y, por lo tanto, son esenciales para los pacientes de Hashimoto. También se puede demostrar que reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando se toma regularmente. © David Muñoz / IMAGO Un agricultor ofrece ajo en la mano a un cliente en el mercado. El ajo y la cebolla contienen sulfuros y tienen un efecto protector antibacteriano y vascular. © Liang Sen / IMAGO Almendras Las almendras también tienen un efecto antiinflamatorio, y además de otros alimentos, aportan minerales y oligoelementos como magnesio, zinc, hierro y selenio. También puede obtenerlos de cacao en polvo oscuro, productos de soya, legumbres, sésamo, granos integrales, semillas de calabaza, espinacas, bayas, aves, salmón, hígado y vegetales de hoja verde oscuro. © IMAGO / Álex Salcedo

Si el tratamiento con hormona tiroidea se inicia demasiado tarde en un niño afectado, solo se puede inhibir la baja estatura. Sin embargo, el daño cerebral causado por el hipotiroidismo permanece. Los médicos llaman a esta forma grave de hipotiroidismo no tratado “cretina”.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

Lista de reglas: © Smit / Imago