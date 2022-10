El entrenador laboral: cómo manejar un evento traumático en el trabajo

De repente, el colega se derrumba en el ascensor: un evento dramático en la oficina saca a la Sra. B de la vía. El experto en salud mental Reinhold Fürstenberg explica cómo los testigos presenciales y los asistentes pueden lidiar con accidentes y traumas similares en el trabajo. Por Reinhild Fürstenberg

El director recomendó a la Sra. B. * Puede contactarnos directamente. La Sra. B pasó por un evento estresante en la empresa hace dos días, como resultado de lo cual ella estaba completamente fuera de sí y ya no podía trabajar. ¿Qué pasó?

La Sra. B. trabajaba. En las ventas de la pequeña empresa durante dos años. Toma el ascensor todos los días hasta el octavo piso, donde está su oficina. Este también fue el caso el martes cuando una colega que conocía bien cayó repentinamente en el ascensor junto a ella y ya no se le pudo hablar. Situación difícil para la Sra. B: los intentos frenéticos de ayudar a su colega y brindarle los primeros auxilios mientras simultáneamente detenían el ascensor causaron que la Sra. B entrara en pánico y el resto del viaje hasta que se abrió la puerta del ascensor pareció inmortal. Un momento de total tensión para la Sra. B, especialmente porque estaba sola con su colega en el ascensor, con una sensación de pérdida de control y al mismo tiempo temiendo por la vida de su colega.

Incluso después de que dos paramédicos sacaran a la asociada del ascensor hace mucho tiempo, estaba tan atrapada en un torbellino de miedo, pensamientos confusos y autorreproches que solo podía llorar. Después de una hora y media, la Sra. B se enteró de que su colega estaba estable nuevamente, lo que la benefició mucho, pero no mejoró significativamente su condición.

Reinhold Furstenberg Es científico de la salud, consultor sistémico y terapeuta familiar. quien lo condujo Es científico de la salud, consultor sistémico y terapeuta familiar. quien lo condujo Instituto Furstenberg Desde Hamburgo asesora a empresas, directivos y empleados sobre cómo reducir el estrés, realizar cambios saludables y mejorar la armonía entre el trabajo, la familia y la vida privada. para él estrella El experto informa en una secuencia suelta de casos de su consulta y explica lo que podemos aprender de ellos. © Verena Reinke

Ayuda con consejos instantáneos



El mismo día, la Sra. B. Con nuestro servicio de asesoramiento inmediato sobre su empresa. El consejero primero pregunta qué pasó y calma a la Sra. B, quien todavía está muy molesta. También pregunta qué fue particularmente malo para la Sra. B. en posición. La Sra. B dice que se sorprendió mucho al ver a su colega cuando ya no se movía y no podía hablar con él. Además, dos de sus compañeros no podían entender en absoluto sus preocupaciones, porque “la ayuda llegó rápido y todo salió bien”. La Sra. B pensó: ¿Me pasa algo?

El canciller explica que su reacción es una reacción normal ante un evento tan anormal, y que no fue la Sra. B quien se comportó de manera incorrecta o exagerada. El alma simplemente está inmersa en situaciones tan inusuales: la cantidad de datos que luego llegan al cerebro a menudo no se pueden procesar tan fácilmente, incluso si es muy diferente de lo que las personas experimentan como un trauma. Una situación tan dolorosa se parecía a un terremoto del alma. Todo nuestro ser se estremeció a la vez. No tenemos nada a lo que aferrarnos: literalmente, la tierra está siendo arrancada de debajo de nosotros.

El consejero también le explica a la Sra. B. Que esta condición no dura y mejora día a día: el cerebro procesa gradualmente la cantidad de datos. También le aconseja a la Sra. B que se dé cuenta de que su vida y su día a día siguen siendo los mismos que antes, se siente diferente solo por lo sucedido, que ha tenido un efecto total. La Sra. B se siente cómoda, por un lado, con las buenas perspectivas y, por el otro, con poder hablar con alguien que comprende su situación y está familiarizado con su tema.

Encuentra tu camino de regreso a la vida cotidiana



El Canciller discute con la Sra. B. A lo que debes prestar atención ahora. En primer lugar, es importante darse la mayor organización posible en la vida cotidiana, porque el evento significa que la estructura interna ya no es tan tangible como de costumbre. Una rutina diaria regular, actividades ligeras, pero también ejercicios de relajación como caminar regularmente pueden ayudar, y para muchos afectados es un gran apoyo, especialmente en los primeros días. Cuanto más rápido encuentre el camino de regreso a la estabilidad diaria, mejor para su bienestar. A menudo es útil hablar sobre lo que ha pasado con personas que conoce que se preocupan por usted y lo comprenden. Hacer cosas que son buenas para ti y te ayudan a relajarte. También se recomienda beber suficiente comida y comer comidas regulares para fortalecer el cuerpo después de un evento estresante.

La Sra. B. informó. La imagen de su colega en el ascensor le viene a la mente varias veces durante el día y también por la noche y no sabe cómo deshacerse de las imágenes. El consejero recomienda dos formas de hacer esto: Por un lado, la Sra. B. Permita que las imágenes que aparecen desaparezcan como nubes, pero no actúe contra ellas, entonces tienden a condensarse. La segunda posibilidad es que conscientemente se distraiga con algo, haga algo práctico, salga o se despierte en la noche. El consultor explica que la apariencia de las imágenes es un mecanismo de procesamiento y debería disminuir en los próximos días y semanas. Si no, contrariamente a lo esperado, existen buenos métodos como “EMDR” o “Wingwave” mediante los cuales las imágenes en el cerebro pueden equilibrarse y luego cancelarse entre sí.

El canciller revisa la estructura durante los próximos días con la Sra. B para que tenga una estructura buena y cómoda que pueda usar como guía. A la Sra. B le gustaría volver a llamar en tres días y cree que podrá superar el tiempo hasta entonces muy bien. El Consejero se complace en que la Sra. B. Quieres estar al tanto del tema. señora b Me alegro de que ahora tenga un punto de contacto al que pueda llamar en cualquier momento si se da cuenta de que necesita un impulso nuevamente. Como tiene muy buena relación con su jefe, les informó brevemente sobre las motivaciones positivas que ha recibido. El gerente también se siente aliviado de que la Sra. B esté haciendo un mejor trabajo.

Aquí están mis consejos para ti:



Date cuenta de que sentirse conmocionado e impotente es una reacción normal a un evento anormal.

Si puede, hable sobre lo que ha experimentado con personas en las que confíe y que lo entiendan. No reprimas sus sentimientos, pero al mismo tiempo no les des mucha importancia.

Trate de volver a su rutina normal lo antes posible.

Preste atención a la estructura: las rutinas diarias regulares, el ejercicio suave y las actividades livianas respaldan la recuperación.

Aunque sea difícil: Haz las cosas que te den placer y que te resulten útiles y cómodas. Esto ayuda al alma en el procesamiento.

Coma regularmente y beba lo suficiente.

No dude en buscar apoyo psicológico si es necesario.

* Un estudio de caso de la práctica de consultoría del Instituto Fürstenberg. Su identidad ha sido ocultada con el consentimiento del interesado.