Historial médico de Fritz Weber (†82): Septicemia, tumor, cáncer

El actor Fritz Weber sufrió problemas de salud durante mucho tiempo. Ahora ha fallecido a la edad de 82 años.

Múnich – Fritz Weber fue uno de los actores alemanes más famosos. Ahora el muniqués ha fallecido a la edad de 82 años. Se consideró que Weber estaba completamente fuera de tratamiento porque el medicamento ya no le funcionaba. Estuvo con él hasta su muerte en una residencia de ancianos de Alta Baviera y, según su esposa, Susanne Kellermann, falleció allí pacíficamente el lunes por la mañana (25 de marzo). Weber tiene una hija con Kellerman. También tiene otra hija de su primer matrimonio. Por el momento se desconoce la causa exacta de su muerte.

Cáncer, tumor, sepsis: Fritz Weber padecía problemas de salud; inicialmente se desconocía la causa de la muerte

A la estrella de televisión le diagnosticaron cáncer de piel en 2021, que ya se había extendido. Poco tiempo después tuvo que ser operado de urgencia debido a un tumor benigno en la cavidad abdominal. Luego, Weber pasó varias semanas en la unidad de cuidados intensivos. Pero logró recuperarse.

La leyenda de ARD y ZDF, Fritz Weber, falleció a la edad de 82 años. © Sven Simón/Imago

En diciembre de 2023 se convirtió en actor. Ingresó en un centro de cuidados paliativos con sepsis grave. Según su esposa, casi no sobrevivió porque su válvula cardíaca artificial también se inflamó. “Debido a su condición y edad, no pudieron operarlo; intentaron controlarlo con antibióticos. ¡El hecho de que haya sobrevivido es un milagro!”, explicó Kellermann. Fritz está débil, pero se siente bien y no siente dolor. Vistoso. Poco después hizo un fuerte ruido. dpa– Los informes están mejorando.

“Derek”, “Por el amor del cielo” y compañía – La carrera de Fritz Weber (†82) en imágenes Ver la serie de imágenes

Sin embargo, Weber ya había sufrido una septicemia en 2011, de la que nunca se recuperó por completo. En octubre de 2023, su hermano Elmar murió inesperadamente. Según Kellerman, el shock afectó al sistema inmunológico del actor.

Murió Fritz Weber: era uno de los actores más influyentes de Alemania

Weber nació en 1941. Munich Nació y desempeñó varios papeles actorales cuando era niño. Hizo su gran avance como Harry Klein en ZDF– La serie policial “El inspector”. Desde 1974 desempeñó el mismo papel en la serie “Derek”. Su avance internacional se produjo en la década de 1970 con un papel secundario en la película ganadora del Oscar “Cabaret” junto a Liza Minnelli. (Ley)