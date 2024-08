Hit latino de Pablo Grande: “Vengo hirviendo desde Argentina”

El animador de genial nombre “Pablo Grande” llegó hirviendo desde su Rosario natal hace unos años. Le contó a MeinDistrict sobre su carrera musical entre Latin y Schlager.

Viena/Ebullición. Pablo Grande, un argentino rosarino, se instaló en el Barrio Simmering para dedicarse a su pasión por la música. En 2014 se mudó por primera vez a Austria por amor, donde vivió durante varios años en Bensing con su entonces pareja de Alta Austria. Tras su separación, Pablo comenzó a desarrollar su carrera musical en Viena.

Su recorrido musical comenzó desde muy joven y lo llevó desde la escena musical argentina hasta los éxitos alemanes. Hoy ha construido una base de seguidores leales combinando hábilmente ritmos latinos con melodías populares. En esta entrevista habla de su carrera artística, sus retos y sus planes de futuro.

Pablo, eres de Rosario, Argentina y ahora vives en Viena. ¿Qué te inspiró a mudarte a Austria?

Pablo Grande: El amor me trajo aquí. Llevo diez años con mi novia de Alta Austria. Vivimos juntos en Buenos Aires durante cinco años, pero cuando su padre enfermó, nos mudamos a Austria en 2014. Después vivimos algunos años en Benzing. Rompimos en 2019 pero seguimos siendo buenos amigos.



Comenzaste tu carrera musical en Argentina. ¿Cómo decidiste dedicarte a la música?

La música siempre ha sido mi pasión. Cuando tenía ocho años supe que quería ser músico. Estudié piano y luego canté. En Buenos Aires trabajé como músico y enseñé en una escuela de música. Escribí mi primera canción cuando tenía diez años y ese fue el comienzo de mi viaje.

Ahora eres conocido como cantante pop. ¿Cómo llegaste a dedicarte a este género?

Después de mudarme a Austria, encontrar un lugar en la escena musical fue definitivamente un desafío. Primero tomé cursos de alemán para aprender el idioma y luego hice una audición para una banda en un crucero. Esa fue mi introducción al mundo del pop, donde canté canciones de Udo Jurgens y otros. Hay algo especial en la música pop: la combinación de letras emotivas y melodías pegadizas que me cautivaron al instante.

“El modelo a seguir de Semino”

A menudo se dice que Schlager no es para todos. ¿Qué opinas sobre eso?

Yo lo veo diferente. Mucha gente tiene prejuicios contra el slugger, pero creo que es un estilo de música increíble. Hay paralelos en otros géneros, por ejemplo una vez escuché el álbum de Celine Dion y noté que tenía muchas similitudes con la canción de éxito. Para mí es importante poder hacer mi propia música e incorporar una buena mezcla de pop y latino.

También tienes una gran relación con Semino Rosie. ¿Cómo surgió esto?

Es una historia interesante. La madre de mi exnovia dijo una vez que me parecía a Semino Rosie. Un año después, Semino estaba de gira por Argentina y nos conocimos. Me dijo que podría ayudarme si alguna vez viniera a Europa. Desde entonces somos amigos. Recientemente me invitó a su concierto en Argentina, un gran honor para mí.

¿Cuáles son tus próximos pasos y objetivos en tu carrera musical?

Mi objetivo es continuar expandiendo mi mezcla latina y Schlager y lanzar mi propia música. Hace unos días lancé mi cuarto sencillo “Wann und wo” y tengo muchas ganas de presentarlo a mi público. Hacer una gira con mi propia banda y construir una comunidad que ame y apoye mi música sería un sueño hecho realidad.

Por último, ¿cómo se siente en Viena y especialmente en Simmering, donde vive ahora?

Viena es una ciudad maravillosa y aquí me siento muy a gusto. Cocer a fuego lento tiene su propio encanto y me encanta vivir aquí.

al grano

La próxima vez que puedas ver a Pablo Grande en vivo en Viena será el miércoles 4 de diciembre en el Mercado de Invierno del Prater.

Más información Sobre el artista se puede encontrar aquí. www.pablogrande.at

También te puede interesar:

Los empresarios de la ciudad de Lakhner miran hacia el futuro

¡Es un honor, Sr. Lugner!