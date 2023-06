Hoffenheim y Leipzig hacen un gran avance con Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner acaba de hablar en una entrevista con Kicker sobre su futuro y ha confirmado que su actual club del Hoffenheim no ha sido dado de baja definitivamente en este sentido. Pero detrás de escena, surge una imagen diferente. Aparentemente, la despedida ahora es tan buena como sellada.



Según información de RB Leipzig y TSG, hay partes involucradas cielo Ahora trato. La tarifa base del austriaco, que tiene contrato hasta 2025, es de 25 millones de euros, y las bonificaciones podrían aumentar esa cantidad.

Según la emisora, Baumgartner, de quien se decía que estaba de acuerdo (verbalmente) con los sajones, aún debe completar un examen médico obligatorio. alto cielo La transferencia se puede completar en los próximos días.

Para el primer informe del 5 de junio de 2023:

Baumgartner habla de planes futuros

Recientemente se informó que Christoph Baumgartner podría dejar Hoffenheim este verano. Con los participantes de la Liga de Campeones, RB Leipzig debería ser ruidoso cielo– Indicaciones de que ya existe un acuerdo verbal sobre un contrato hasta al menos 2027. Si bien quedó claro que habría un cambio, el mediocampista ofensivo habló en una horario de futbolUna entrevista sobre sus planes futuros.

“Si sale algo emocionante, al menos lo escucharé”, dijo Baumgartner, quien tampoco quiso descartar quedarse en Sinsheim, donde sigue comprometido hasta 2025.

Después de cuatro años y medio en TSG, el austriaco se ve preparado para dar el siguiente paso en su carrera. “Sí. De lo contrario, no escucharía nada más. Pero no es que deba irme de Hoffenheim. En cualquier caso, no sentiría que mi desarrollo se estancaría si me quedara un año más”.

El compromiso de Baumgartner requería una buena suma

Está claro para Baumgartner que está buscando un desafío deportivo para su próxima parada. “Si realmente tuviera que cambiar de club, me gustaría dar un paso adelante. Sé lo que tengo en Hoffenheim y de ninguna manera se lo daría a un club de un calibre similar. Simplemente me preocupo mucho por TSG por eso. Debería ser un paso hacia un club en el que pueda desarrollarme más. Y tengo que probarme a mí mismo de nuevo”.

El RB Leipzig será al menos un club que le ofrezca nuevos retos. mientras cielo Recientemente se informó que equivaldría a una tarifa de transferencia de 27 millones de euros. horario de futbol 24 millones de euros. Sin embargo, la implicación general es que un acuerdo con Leipzig es inminente.