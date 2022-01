Horario de apertura de los supermercados de Año Nuevo: Aldi, Lidl y Edeka están abiertos

¿Qué tal el horario de apertura en Nochevieja? ¿Aldi, Lidl o Edeka abrirán el 1 de enero de 2022? © Monkey Business 2 / Imago

¿Los grandes almacenes y los descuentos abren realmente en la víspera de Año Nuevo y cuáles son los horarios de apertura de Aldi, Lidl, Edeka, Rewe and Co. ¿O los panaderos el 1 de enero de 2022?

Berlín – ¿Los supermercados y tiendas de descuento como Edeka, Rewe o Aldi y Lidl abren en Año Nuevo? Porque, ¿a dónde vas a desayunar para la resaca? El año 2021 está escrito en libros. A pesar de la epidemia, prohibir los fuegos artificiales Y Corona gobierna la víspera de Año Nuevo Los ciudadanos alemanes insistieron en dar la bienvenida al Año Nuevo y al Año Nuevo 2022 como es debido. Incluso si solo fuera en un pequeño círculo, eras lindo Saludos de Año Nuevo de WhatsApp o Saludos de Año Nuevo Puede enviarse a familiares o incluso Cena para uno Lo disfruté.

Horarios de apertura para Aldi, Lidl, Edeka, Rewe and Co en el nuevo año 2022: ¿Qué grandes almacenes y tiendas abren sus puertas el 1 de enero?

Pero, ¿qué te falta por la mañana con dolor de cabeza? Bueno, un desayuno para la resaca bien equilibrado. Pero, ¿y si no tienes nada en tus cuatro paredes? Bueno, la autopista al supermercado. Pero, ¿cuáles son los horarios de apertura del supermercado en Año Nuevo? Y yo tengo Estilo de Nochevieja Aldi, Lidl, Edeka o Rewe ¿Abierto? Y si no es así, ¿existen excepciones para obtener alimentos y bebidas el 1 de enero de 2022? ¿Qué pasa con las panaderías en Nochevieja? ¿Están abiertos los panaderos el 1 de enero de 2022?

Horario de apertura de los supermercados de Año Nuevo: 1 de enero de 2022 Día festivo: ¿Están abiertos Aldi, Lidl, Edeka y Rewe?

De hecho, es fácil encontrar respuesta a los horarios de apertura del supermercado en el nuevo año. Porque, en principio, Aldi, Lidl, Edeka y Rewe no abren en Año Nuevo. Después de todo, el 1 de enero de 2022 es festivo. Este hecho está regulado por la ley de cierre de la tienda.

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe and Co: horarios de apertura en supermercados y descuentos para el Año Nuevo 2022

Horas de trabajo de Año Nuevo y Año Nuevo de Lidl

Lidl cerró el 1 de enero de 2022.

El día de Año Nuevo (1.1.22), las sucursales de descuento de Aldi Nord no se abren.

Edica también está cerrada el día de Año Nuevo debido a un día festivo.

Rewe cierra el 1 de enero (festivo).

Horarios de apertura de los supermercados: ¿Cómo abren Penny, Netto, Kaufland o Metro en el nuevo año?

Además de los sospechosos habituales Aldi, Lidl, Edeka y Rewe, también hay otros supermercados y tiendas de descuento en Alemania. Pero, ¿cómo abrieron Penny, Netto, Kaufland, Real y Metro en el nuevo año?

Horarios de apertura de Kaufland para el año nuevo 2022

Las tiendas Kaufland no abren el día festivo, el día de Año Nuevo de 2022.

Las sucursales de Netto están cerradas el día de Año Nuevo (01.01.2022).

En Penny, no puede comprar en sucursales de descuento en la víspera de Año Nuevo. El 1 de enero de 2022, los mercados de descuento estarán cerrados por vacaciones.

El 01.01.2020 Se cierran sucursales de mercados riales, supermercados y descuentos.

Horarios de apertura del supermercado en el nuevo año: puede ser Aldi, Lidl, Edeka, Rewe y Co. Abierto en estaciones de tren y aeropuertos

Pero Alemania no sería Alemania si no hubiera excepciones a la regla de los horarios de apertura en el supermercado en Nochevieja. En algunas circunstancias, a pesar del día festivo, se pueden abrir sucursales individuales de Aldi, Lidl, Edeka, Rewe and Co. En las principales estaciones de tren, grandes estaciones de tren o aeropuertos. Sin embargo, debe volver a consultar en línea buscando la sucursal con la que realizará el viaje 3G en autobuses y trenes No lo hagas gratis.

Aldi, Lidl, Edeka y Rewe en Año Nuevo: use la búsqueda de tiendas para buscar en línea las principales tiendas y ofertas de descuento abiertas el 1 de enero

Horario de apertura de Aldi Nord New Year: Encuentre la sucursal más cercana en línea de manera fácil y sencilla con el buscador de tiendas de Aldi Nord

Horario de apertura de Aldi Süd Año Nuevo: Herramienta de investigación de mercado para encontrar tiendas en línea 1 de enero de 2022

Horario de apertura de Lidl New Year 2022: Buscador de tiendas Lidl para la búsqueda de tiendas online en 1.1. 2022

Horario de apertura de Rewe New Year (1 de enero de 2022): Market Finder Rewe brinda ayuda en línea sin complicaciones con la búsqueda de tiendas en línea el 1 de enero de 2022

Horas de trabajo de Edica para el nuevo año 2022: Edeka Store Finder para encontrar tiendas en línea en 1.1. 2022

Horario de trabajo desde Neto hasta Nochevieja: Netos Buscador de mercados en línea para encontrar tiendas a partir del 1 de enero de 2022

Horario de apertura de Penny New Year 2022: Penny Market Finder para encontrar tiendas en línea 1 de enero de 2022

Horario de apertura de Kaufland New Year 2022: el El buscador de mercados de Kaufland proporciona información rápida en línea sobre la búsqueda de tiendas el 1 de enero de 2022

Horarios comerciales reales de Año Nuevo: Market Finder para encontrar tiendas online en 1. 1.2022

Horarios de apertura para el Año Nuevo 2022: ¿Los supermercados, tiendas de descuento, quioscos, farmacias, grandes almacenes, tiendas de electrónica y tiendas de muebles abren el 1 de enero?

Como se mencionó anteriormente, el 1 de enero es un día festivo, por lo que los grandes almacenes, las tiendas de electrónica o las tiendas de muebles no están abiertos. Sin embargo, debe ver si el stand de al lado está abierto con su propia aventura.

Cuando las farmacias como DM, Rossmann o Budni abren de manera similar a los supermercados en las estaciones de tren o en los grandes aeropuertos, debería ser una buena idea investigar las tiendas en línea antes de quitarse los pantalones deportivos favoritos.

Horarios de apertura para dm, Rossmann y Budni en el nuevo año: a través de la tienda online, busque fácilmente desde el sofá

DM de Año Nuevo: horario de apertura el 1 de enero de 2022

Como regla general, las farmacias dm no abrirán sus puertas en el nuevo año 2022. Aún así, vale la pena. Encuentra una sucursal por dmPara contrarrestar el hecho de que la sucursal de DM en la estación principal de trenes o en el aeropuerto puede no haber abierto el 1 de enero de 2022.

Rossmann el día de Año Nuevo: Horas laborales el 1 de enero de 2022

Por lo general, las sucursales de Rossmann en Alemania están cerradas en la víspera de Año Nuevo. La información de destino se puede utilizar para determinar si el mercado puede estar abierto o no Encuentre una sucursal de Rossmann Dar.

Budney el día de Año Nuevo: Horas laborales el 1 de enero de 2022

Bodney Markets también cerró el 1 de enero de 2022. Mirada rápida Buscar sucursal de Bodni Pero puede enseñarte mejor sobre los horarios de apertura de Budni en la víspera de Año Nuevo.

Horas de panadería de Año Nuevo: ¿Cuándo abrirán los panaderos sus puertas el 1 de enero de 2022?

Mucha gente se pregunta si las panaderías están abiertas en Nochevieja. Debido a la ley de cierre de tiendas, los panaderos son mucho más fáciles de abrir el 1 de enero de 2022 que los supermercados como Edeka y Rewe o las tiendas de descuento como Aldi y Lidl. Si bien solo pueden abrir puertas en estaciones de tren o aeropuertos, los panaderos en Alemania son más flexibles.

nota IMPORTANTE: Sin embargo, los horarios de apertura de las panaderías en el nuevo año 2022 varían de un estado a otro y las sucursales pueden decidir independientemente cuánto tiempo estarán abiertas.

Bakers Open Año Nuevo 2022: el horario de apertura de la panadería el 1 de enero de 2022 varía de un estado a otro

Horarios de trabajo de los panaderos en Baden-Württemberg en el año nuevo

Año nuevo 2022 (1 de enero): las panaderías pueden abrir sus puertas durante tres horas el 1 de enero

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir sus puertas durante tres horas. Las empresas pueden establecer sus propias horas de trabajo

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden vender panecillos frescos y pan delicioso desde el 1 de enero hasta las 4:00 pm.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir sus puertas durante cinco horas consecutivas. El horario de apertura debe ser entre las 7:00 a. M. Y las 7:00 p. M.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir sus puertas durante tres horas. El horario de apertura debe ser entre las 8:00 a. M. Y las 4:00 p. M.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden vender productos horneados y dulces por un máximo de cinco horas entre las 7:00 a. M. Y las 4:00 p. M.

Año nuevo 2022 (1 de enero): el 1 de enero de 2022, las panaderías pueden vender productos horneados y productos de confitería durante seis horas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden vender bollos, pan y pasteles durante un máximo de cinco horas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Los panaderos pueden abrir sus puertas durante cinco horas en la víspera de Año Nuevo.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden vender productos durante cinco horas en la víspera de Año Nuevo.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir sus puertas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): las panaderías pueden abrir durante cinco horas

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir de 7:00 a. M. A 6:00 p. M. Durante seis horas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Las panaderías pueden abrir sus puertas durante cinco horas consecutivas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Los panaderos pueden abrir sus puertas durante cinco horas.

Año nuevo 2022 (1 de enero): Los panaderos pueden abrir sus puertas entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. en la víspera de Año Nuevo durante cinco horas consecutivas.

Al final, todo lo que puede hacer es desearle suerte si se atreve a salir el día de Año Nuevo a comprar bebidas, comestibles o pan recién hecho en una panadería en algún lugar. Como los horarios de apertura de los supermercados de Año Nuevo son realmente manejables en Aldi, Lidl, Edeka, Rewe and Co. Por otro lado, en viajes tan espontáneos, las mejores historias siempre suceden al final.

Como se sabe, hay un nuevo comienzo arraigado en cada fin, y 2022 tiene mucho que ofrecer: Cambios en el supermercado en 2022, el nuevo Cambios en la oficina de correos y en la licencia de conducir así como tu Innovaciones para conductores en 2022. Además, los amigos que se preocupan por las compras pueden tener que recurrir a nuevos amigos. Corona reina en el supermercado a partir de enero de 2022* ajustar. Lo mismo se aplica a las reglas de Corona revisadas del peluquero en enero. * kreiszeitung.de es un espectáculo de IPPEN.MEDIA.