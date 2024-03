Horner debe “hacerse a un lado por el bien del equipo”

De hecho, el propio Williams tenía un “coche mucho más rápido”, pero no pudo mostrarlo por diversos problemas. “Había muchas cosas que no estaban bien”, dijo Fowles.

El jefe del equipo, James Vowles, juzga su número cero al principio: “Es pura suerte, y yo no debería pensar así, que nuestros rivales directos tampoco hayan sumado puntos”.

“El coche del año pasado era muy bueno”, recuerda Verstappen, “y aun así lograron mejorarlo un poco. “cuando [das erste Mal] “Cuando entré, no sentí que fuera un coche completamente diferente”, dice.

Verstappen: El RB20 no es muy diferente, pero es mejor

Las temporadas más monótonas de la Fórmula 1



Por cierto: al menos en la cima, la temporada 2023 de Fórmula 1 no ha sido tan monótona, al menos no detrás de Max Verstappen. El año pasado, once pilotos diferentes terminaron en el podio a lo largo de la temporada.

Nuestra serie de fotografías demuestra que hubo años mucho más aburridos: