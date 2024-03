Matthews sobre el sucesor de Tuchel en el Bayern: “No hay nadie mejor que él”.

tz Deportes Club Bayern de Múnich

Lothar Matthaus es el favorito para suceder a Tuchel en el Bayern de Múnich. Pero el experto duda que en verano se produzca un cambio.

Múnich: ¿Todo lo nuevo en el Bayern de Múnich? Actualmente se vive una fase turbulenta en la Säbener Straße. El lunes 26 de febrero se confirmó a Max Eberl como nuevo director deportivo. La semana pasada se anunció que Thomas Tuchel dejaría el equipo en verano tras tres derrotas consecutivas. Se avecinan grandes disturbios para los habitantes de Munich. La pregunta del entrenador juega un papel crucial. Lothar Matthäus tiene un claro favorito.

El sucesor de Tuchel en el Bayern de Múnich: no hay mejor entrenador en el mundo que Xabi Alonso

“Xabi Alonso debería estar en lo más alto de la lista del Bayern de Múnich por su currículum, su autoridad y su exitoso trabajo en Leverkusen”, escribió Matthews en su columna semanal. cielo-columna. “No conozco ningún entrenador en Europa ni en el mundo que encaje mejor en el Bayern de Múnich que Xabi Alonso”, explicó el jugador de la selección alemana, que batió récords. Esto pone de los nervios a muchos fans: en una encuesta entre… tzDe los lectores, más del 40 por ciento quería que el español fuera el sucesor de Tuchel.

Alonso actualmente se encuentra en lo más alto de la clasificación de la liga alemana con el Bayer Leverkusen. La diferencia con el Bayern de Múnich es ahora de ocho puntos. El Werkself también alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania y los octavos de final de la Europa League. Las posibilidades del equipo de ganar el título son mejores que en mucho tiempo. Por eso Matthaus duda de que Alonso se vaya a Munich en verano.

Matheus cuestiona el adiós de Alonso en verano: “Aún no ha terminado con el Leverkusen”

Matthaus lo tiene claro: Xabi Alonso no está interesado todavía en el Bayern de Múnich, ni tampoco en el Liverpool ni en el Real Madrid. “Sólo le interesa ganar tres títulos con el Leverkusen en los próximos dos meses y medio”. El exprofesional del Real Madrid, Liverpool y Bayern Munich es considerado un candidato potencial para entrenar en los tres ex clubes. Tras la marcha de Tuchel a Múnich y la marcha de Jurgen Klopp del Liverpool en verano, dos clubes están desesperados por un movimiento.

Sin embargo, Matthaus, que recientemente ha criticado a los entrenadores del Bayern, no cree que Alonso se permita presionar para lograr cambios. “En mi opinión, aún no ha terminado de jugar en Leverkusen”, afirmó el experto. El español no es alguien impulsado por la economía ni por los grandes nombres. “Él sabe de dónde viene y lo que le debe a los demás. Por eso no necesariamente lo veo en un nuevo club la próxima temporada”.

El sucesor de Tuchel: Matthews trae a Hoeness para jugar en el Bayern de Múnich

Zinedine Zidane, Hansi Flick, Yogi Loew o José Mourinho: la lista de posibles candidatos para suceder a Tuchel es larga. Si las cosas no van bien para Xabi Alonso, Lothar Matthaus, al igual que su experimentado compañero Didi Hamann, tiene otro nombre en la lista: Sebastian Hoeneß.

También cree que el actual entrenador del Stuttgart podría hacerse cargo del Bayern de Múnich “si recibe el apoyo del club, y su nombre ya habla de ello”. Jin ya ha hecho un buen trabajo como entrenador del segundo equipo. “Todo lo que haga en Stuttgart es de gran importancia y con su club todavía está en el camino hacia la Liga de Campeones”, dijo Matthaus.

Recientemente han causado revuelo los rumores sobre otro candidato para suceder a Tuchel: Julian Nagelsmann parece estar interesado en regresar al Bayern de Múnich. En marzo de 2023, el actual seleccionador nacional y el récord alemán se separaron. Su salida de la Säbener Strasse no estuvo exenta de ruidos de fondo. Nagelsmann hasta ahora ha guardado silencio, pero ahora habla de su despido del Bayern de Múnich. (chica)