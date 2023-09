Un comienzo difícil en la Conference League: Robin Koch lleva al Eintracht Frankfurt a la victoria sobre el Aberdeen

A partir de: 21 de septiembre de 2023 a las 20:42

Bajo una lluvia persistente en Frankfurt, el Eintracht evitó un resbalón ante el Aberdeen. Hacía tiempo que faltaban ideas y velocidad, y sólo el gol de Robin Koch y el dinamismo del Joker trajeron la victoria.

El Eintracht Frankfurt inició la Conference League con una victoria el jueves por la noche. SGE ganó 2:1 (1:1) a Aberdeen. Omar Marmoush anotó para el Eintracht de penalti (11), Robin Koch de cabeza (61) y Dante Polvara igualó para el Aberdeen (22).

El entrenador Dino Topmüller hizo cuatro cambios Partido del sábado por la noche ante el VfL Bochum Realizado por: Hrvoje Smolcic comenzó en defensa en lugar de Tota, pero jugó en el mediocampo en la serie. Junior Dina Epembe estaba en la derecha en lugar de Aurelio Bota, mientras que Baxten Aaronson ocupó el lugar de Epembe en la delantera. En el frente, se dio prioridad a Marmoush sobre Gesek Ngankam. En el centro del campo, el Eintracht jugó con habilidad (Elis Sakhiri es el único seis) y los jugadores exteriores avanzaron.

Marmoush marca y Rod se vuelve a lesionar

Después de sólo nueve minutos, la posición del capitán Ruud dio sus frutos cuando hábilmente envió a Dina Epembe al área de penalti. El máximo goleador del Bochum fue derribado torpemente por Jack McKenzie del Aberdeen. Marmoush ejecutó con frialdad el tiro penal para poner el marcador 1-0 (11º puesto). Después de un comienzo rápido a los dos minutos, el recién llegado estuvo a punto de aumentar el marcador justo delante de la portería, pero cometió un error. No había mucho por venir del Aberdeen hasta que el Eintracht invitó a su rival a marcar: Sakhiri cometió una falta detrás de la línea media que permitió a los escoceses contraatacar. Smolcic y Nils Nkunku actuaron con mucha vacilación y un centro dentro del área alcanzó a Polvara, que disparó por debajo del larguero (minuto 22).

Unos minutos más tarde, una bomba incendiaria explotó entre la masa de visitantes escoceses en la recta, despertando a todo el estadio. Inicialmente no se sabía nada sobre los heridos. En el campo, el partido se detuvo porque Aberdeen retrocedió y Frankfurt desperdició demasiados balones en el primer tercio. Aaronson, en particular, no pudo venderse, excepto por una oportunidad antes del medio tiempo. En el minuto 37 entró otro joven: Hugo Larsson sustituyó a Ruud, que volvió a lesionarse la pantorrilla. Bajo una fuerte y persistente lluvia, el partido llegó al descanso empatado, en parte porque el Eintracht avanzó a muy baja velocidad a pesar de tener el 83 por ciento del balón.

Götze sale al contraataque y Scheibi reaviva el ataque

Fares Chaibi y Ngankam cambiaron la situación, sustituyendo a Mario Götze y Aaronson tras el descanso. Sin embargo, los habitantes de Frankfurt no encontraron ningún medio contra la fortaleza invitada. Las grandes escenas fueron dos balones que se desviaron hacia la grada: primero de una frustrada Dina Epembe, luego de un centro fallido de Marmouche. Poco después, este último pasó el balón a Chaybi, quien acaba de despejar un cabezazo (60). Pero los visitantes no pudieron salvar nada en el siguiente córner, cuando Koch cabeceó un centro de Chaybi (61).

En general, sustituir a Chaybi fue una buena jugada porque añadió velocidad a los ataques y tiros de esquina peligrosos por ambos lados. Topmüller siguió haciendo cambios: Knauf, recientemente eliminado del equipo, entró en el carril izquierdo de Nkunku y lo intentó al menos una vez con un disparo a portería (76). A pesar del clima escocés, hubo muchas patadas y corridas a pesar de la ventaja, y el Eintracht rara vez pudo explotar su superioridad técnica. Al-Shaybi también se adaptó cada vez más al nivel moderado. La jugadora del Aberdeen, Esther Sukler, estuvo a punto de marcar el empate en el tiempo adicional, pero falló desde una posición prometedora (90 + 2). Al final, el éxito del Frankfurt fue merecido, pero no fue motivo de celebración, especialmente en el aspecto ofensivo.