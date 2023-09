Fórmula 1: Mercedes falla en Japón: no fue la salida en Suzuka | Deportes

¡Amargo fracaso para Mercedes!

El equipo alemán tendrá que prescindir de Toto Wolff (51 años) para el Gran Premio de Japón (domingo, 07:00 horas; Sky). Motivo: El jefe del equipo y el copropietario (p. ej., Daimler e Ineos) poseen el 33,33 por ciento de equipo de Fórmula 1) tiene que someterse a una operación de rodilla.

En la clínica Hochrum, cerca de Innsbruck, en su Austria natal, se reparó el ligamento cruzado de Wolff, mientras Lewis Hamilton, de 38 años, y sus compañeros corren por la pista de Suzuka. El accidente ocurrió mientras practicaba ciclismo de montaña durante las vacaciones de verano.

Leer también

“Conducía sobre rocas resbaladizas”, dijo Wolf a Kron. No es que no pudiera soportarlo. Pero quise sostenerme con la pierna izquierda y se me rompió porque ya no tenía el ligamento cruzado.

Wolff: “En Qatar quiero caminar sin muletas”

El brazo izquierdo del líder del equipo tampoco se puede volver a utilizar por completo debido a un desgarro en la cápsula del codo. Wolf reveló al periódico austriaco que aún no ha podido extender completamente el brazo. Al menos no siente ningún dolor si es posible, lo que tampoco debería ser así con el ligamento cruzado.

¡Tienes que ver esto! Ella marca con un saque de banda rodante Fuente: Twitter, @DraekWSoccer, Instagram @zoey_mahoney

“Me saltaría Japón, así sería un fin de semana libre, y me gustaría pasear por Qatar sin muletas”, explica Wolff. Y continúa: “Entonces incluso podrás ir a esquiar en invierno”. Plan ambicioso.

No es raro que Wolff se salte la carrera japonesa. El austriaco ya no estuvo presente en el Gran Premio de Suzuka la temporada pasada. Aunque hay varios nombramientos de patrocinio para pilotos y jefes de equipo en la carrera de Singapur una semana antes, Suzuka es uno de los fines de semana más tranquilos para los oficiales.

Wolff está representado por Jerome D’Ambrosio (37), jefe del programa juvenil de Mercedes, y Bradley Lord, jefe de comunicaciones de Silver Arrows. La elección no es sorprendente. Ha habido rumores en el ring desde hace algún tiempo de que D’Ambrosio es el sucesor elegido por Wolff si decide dejar el cargo de presidente del equipo.