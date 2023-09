76 años: falleció la campeona olímpica de jabalina Ruth Fox

A partir de: 21 de septiembre de 2023 a las 0:13 a.m.

Ruth Fuchs, ex campeona olímpica de bombardeos en la República Democrática Alemana y luego diputada del parlamento estatal de Turingia, falleció a la edad de 76 años, anunció la izquierda en el parlamento estatal de Turingia el miércoles (20 de septiembre de 2023).

“Luchador comprometido por la justicia social”

El líder del grupo Steven Deets rindió homenaje al ex miembro del grupo “Luchador comprometido por la justicia social” y “la defensa incansable de los intereses del deporte en Turingia”. Fox fue el corredor de vallas dominante en el mundo en la década de 1970.

Ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 y Montreal en 1976 y estableció seis récords mundiales. En 1994 admitió públicamente haberse dopado. En ese momento, Fox ya había iniciado su carrera como político.

En primer lugar campeón olímpico en el Bundestag

En 1990 ingresó al parlamento de la República Democrática Alemana por el Partido Socialdemócrata en las últimas elecciones populares y fue la primera mujer campeona olímpica en el Bundestag alemán. Fue parlamentaria allí hasta 2002 y nuevamente por la izquierda en el parlamento estatal de Turingia de 2004 a 2009.

Una vez contó al periódico “Sächsische Zeitung” cómo había superado su pasado en materia de dopaje: “Puedo mirarme en el espejo; otros me hacen preguntarme si tendrán su espejo abajo”.

Lidiando abiertamente con su pasado de dopaje

En su opinión, la única diferencia en materia de dopaje entre Oriente y Occidente era que en la RDA estaba regulado por el Estado y en Occidente cada uno hacía lo que quería.

Después de la reunificación, Fuchs criticó duramente a la República Democrática Alemana. Una vez dijo: “Quien no lamenta la caída de la República Democrática Alemana no tiene corazón, y quien quiere restaurar la República Democrática Alemana no tiene mente”.