¡Oscar Piastri se compromete con McLaren a largo plazo!

12:19 p.m.

Declaración de Óscar Piastri

“Estoy muy contento de poder ampliar mi asociación con McLaren durante muchos años. Quiero luchar con este equipo al frente de la parrilla y estoy entusiasmado con la visión y las bases que ya se han sentado para conseguirnos”. allá.”

“La bienvenida que he recibido y las relaciones que he construido significan que realmente me siento como en casa aquí. El compromiso continuo del equipo conmigo me ha hecho sentir increíblemente valorado y el equipo quiere que sea parte de su futuro a largo plazo”. Me facilitó la decisión. El hecho de que tenga tanta demanda y que el equipo tenga tanta confianza en mí después de sólo media temporada significa mucho para mí”.

“Desde la prueba de jóvenes pilotos en Abu Dhabi el año pasado, me he sentido parte del equipo Papaya y extiendo mi agradecimiento a todos dentro y alrededor del equipo y a todos los aficionados”.

“La estabilidad es una gran ventaja en esta etapa inicial de mi carrera y tenerla en una marca prestigiosa como McLaren me da la oportunidad de continuar el trabajo que hemos comenzado”.

“Tuvimos algunos buenos momentos juntos en mi temporada de novato, pero espero trabajar con todos en MTC en los próximos años y crear grandes momentos”.