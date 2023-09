Samer ataca al árbitro en la derrota del Borussia Dortmund ante el Paris Saint-Germain – Esperanza en la “Inteligencia Artificial”

Página principal Deportes fútbol

de: sasha más

divide

El Borussia Dortmund sufrió una amarga derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Un práctico penalti prendió fuego al BVB.

Actualización del 19 de septiembre a las 23:25: Borussia Dortmund perdió 2-0 ante el Paris Saint-Germain en el inicio de la Liga de Campeones. La escena decisiva ocurrió poco después del descanso. En el minuto 47, el jugador de la selección Niklas Süle bloqueó con el brazo derecho un centro mientras caía y el árbitro Jesús Gil Manzano señaló penalti. La estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (49º), disparó imparable por la esquina izquierda y el gol final lo marcó el exjugador del Dortmund Achraf Hakimi (58º).

La decisión del penalti fue muy cuestionable porque Sule tenía una posición anormal del brazo e incluso acercó el brazo al cuerpo. Entonces el experto de Amazon Prime, Matthias Sammer, se enojó y atacó al árbitro.

“Estoy feliz de que la IA llegue pronto. La forma en que se pavoneaba por el campo… No me gusta esa ola arrogante, fue una decisión completamente equivocada”, dijo Samer en el servicio de transmisión en vivo. También se presentó el entrenador del BVB, Edin Terzic: “Lo vimos, pero no ayuda. “Mientras no haya una línea clara, no hay mucho que podamos hacer al respecto”.

Matthias Sammer le grita al árbitro durante la derrota del Dortmund en la Liga de Campeones en París. © Bernd Thiessen/DPA

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: Champions League en vivo por TV y retransmitida hoy

París – El partido de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund tendrá lugar el martes 19 de septiembre de 2023 a las 21 horas en París. Te mostraremos dónde y cómo puedes ver el partido en vivo por televisión y en una transmisión en vivo.

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: ¿Champions League en vivo por TV gratis?

Partido de la Liga de Campeones entre París Saint-Germain y Bayern de Múnich Desafortunadamente lo hará no directamente En el Televisión gratis Se refirió.

Desafortunadamente lo hará En el Se refirió. Derechos de retransmisión televisiva Liga de Campeones Actualmente es compartido por proveedores de streaming. DAZN Y el Servicio de transmisión de Amazon Prime.

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: Liga de Campeones en vivo por Amazon Prime

Para el juego entre París Saint-Germain y Borussia Dortmund Para poder verlo, debes ser cliente de Amazon Prime, porque el juego se transmite exclusivamente allí.

Para poder verlo, debes ser cliente de Amazon Prime, porque el juego se transmite exclusivamente allí. Aplicaciones: Amazon PrimeV tienda Itunes (manzana); Amazon PrimeV Tienda Google Play (Androide).

El Borussia Dortmund lo pasó mal en el sorteo de la Liga de Campeones. Dortmund está en un grupo que incluye al Paris Saint-Germain, Milán y Newcastle United. Sería fácil conseguir uno de los dos primeros puestos y así clasificarse para los octavos de final de primera división.

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund: ¿Quién ganará?

“Este grupo representa un verdadero desafío. Es un desafío que esperamos con ansias y que afrontamos con total convicción. París Saint-Germain, Milán y Newcastle United: nos esperan tres oponentes fuertes. ” Dijo el entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic. Después del sorteo: “Pero eso no cambia el hecho de que estamos entrando en la liga”. “Los campeones de Europa tienen grandes ambiciones y queremos pasar a la fase eliminatoria”.

El director deportivo Sebastian Kehl se mostró confiado tras el sorteo: “Un auténtico triturador. Estamos deseando que lleguen estos partidos y también volver a ver a uno o dos ex jugadores del BVB. Para mí, esto es la Liga de Campeones. Haremos todo lo posible”. “Tenemos la capacidad para seguir adelante y tenemos las habilidades para hacer lo mismo”. Entonces, creo que todos los demás equipos tampoco querían que el Borussia Dortmund fuera un oponente.

El BVB es invitado del París Saint-Germain. © IMAGO/Hermosos DEPORTES/Gerd Gruendl

Al inicio de la nueva temporada de la Liga de Campeones, vamos directamente al París Saint-Germain, donde el Dortmund sólo será un equipo externo. Después de un flojo comienzo de temporada, el equipo de Edin Terzic pudo recuperar la confianza en el partido disputado en la capital francesa tras ganar en Friburgo. Sin embargo, la Bundesliga sólo será un equipo externo para Mbappé y compañía. (Señor.)