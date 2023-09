¿Nagelsmann nuevo entrenador de la selección nacional? El diputado de la DFB, Watzke, niega el acuerdo en una retransmisión televisiva en directo

Página principal Deportes fútbol

de: Lucas Hartman

Parece que la búsqueda de un nuevo seleccionador nacional ha terminado. Julian Nagelsmann parece ser el sucesor de Hansi Flick y estará al mando hasta la Eurocopa de 2024.

Actualización del 19 de septiembre a las 21:30 horas: El vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, ​​Hans-Joachim Watzke, negó que ya se haya llegado a un acuerdo con Julian Nagelsmann para asumir el cargo de nuevo seleccionador nacional. “Aún no se ha tomado ninguna decisión”, dijo el entrenador del Borussia Dortmund el martes por la noche antes del inicio del partido de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain en Prime Video. Y añadió: “Los comités aún no se han reunido, por lo que no se puede tomar ninguna decisión”. “.

Watzke dijo que Nagelsmann “es un gran entrenador y ni siquiera tenemos que hablar de ello”. Puede confirmar que ha habido conversaciones con el hombre de 36 años. “Pero hay que ver todo lo demás. Sólo necesitamos una decisión oportuna en algún momento. Pero nos gustaría viajar a Estados Unidos con buena reputación”, explicó Watzke.

¿Nagelsmann nuevo entrenador de la selección nacional? El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, ​​Neuendorf, habla de “buenos debates”

Primer informe del 19 de septiembre a las 11:52: FRANCFORT – Es probable que Julian Nagelsmann sea el nuevo seleccionador nacional. Existe claramente un acuerdo básico entre la DFB y Nagelsmann sobre trabajar juntos hasta la Eurocopa de 2024. Al principio tenían imagen Ella informó, según Pateador– La Federación Alemana de Fútbol confirmará este informe próximamente. Por tanto, sólo es necesario aclarar los últimos detalles. “Hoy se celebró la primera reunión entre el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y Rudi Völler, con Julian Nagelsmann”, anunció el martes la Federación Alemana de Fútbol. “Estamos en buenas conversaciones”, afirmó Neuendorf, pero todavía no se ha hablado de un acuerdo.

Hay varias razones para ello: en primer lugar, el contrato de Nagelsmann con el Bayern de Múnich debe rescindirse para que pueda pasar gratuitamente a la Federación Alemana de Fútbol. Como seleccionador nacional, el jugador de 36 años probablemente gane mucho menos que en Múnich.. Además, según la DFB, el cambio de Nagelsmann en la DFB debe ser aprobado por el consejo de supervisión y la junta de accionistas. Pateador Lo cual se puede esperar esta semana.

Quizás Julian Nagelsmann debería convertirse en el nuevo seleccionador nacional. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nagelsmann parece haber llegado a un acuerdo con la Federación Alemana de Fútbol

Desde la destitución de Flick, Nagelsmann se ha convertido en el candidato más probable para sucederle como entrenador de la selección nacional. Sin embargo, durante mucho tiempo no estuvo claro si el ex entrenador del Bayern podía imaginarse trabajando como seleccionador nacional de un país. Sin embargo, Nagelsmann está especialmente entusiasmado por poder entrenar a Alemania en la Eurocopa en casa. Tiene el potencial de ser una oportunidad única. El Bayern de Múnich indicó recientemente que permitiría a Nagelsmann pasar a la Bundesliga.

Sin embargo, dado que el contrato de Nagelsmann inicialmente sólo durará hasta el Campeonato de Europa en casa, la DFB podría hacer un nuevo intento con Jurgen Klopp el próximo verano. Muchos aficionados consideran que Klopp es el favorito para el puesto de seleccionador nacional y podría suceder a Nagelsmann tras la Eurocopa.

Nagelsmann sucederá a Flick como entrenador de la selección nacional

A cambio, Nagelsmann sucederá a Hansi Flick, de quien la liga se separó el 10 de septiembre debido a la continua falta de éxito. Nagelsmann fue relevado de sus funciones en Múnich el pasado mes de marzo durante el parón internacional. Desde entonces, muchos clubes europeos importantes, como el Real Madrid, han hablado repetidamente de él.

En la victoria por 2-1 sobre Francia el 12 de septiembre en Dortmund, el director deportivo Rudi Völler asumió como entrenador interino del equipo, con Hannes Wolff y el ex jugador nacional Sandro Wagner en el banquillo alemán. El técnico de 63 años ya había calificado la tarea como “única” antes del partido. La dirección de la Federación Alemana de Fútbol quería presentar un nuevo seleccionador nacional antes del 9 de octubre. La delegación de la Federación Alemana de Fútbol viajará luego a Norteamérica para disputar dos partidos internacionales contra Estados Unidos y México. (Loha)