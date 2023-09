Al Eintracht le falta un poco por todos lados y, sobre todo, le falta un delantero

Página principal Concordia

de: Ingo Dorstowitz, Timur Tenca

Encuentros difíciles por todas partes: Eintracht y Bochum empataron 1-1. © Ebner/Imago

El Eintracht Frankfurt no pudo superar el empate 1-1 en Bochum y todavía se está recuperando después de la gran sorpresa.

Frankfurt – ¿Dónde se encuentra el Eintracht Frankfurt después de cuatro partidos en la liga alemana? Incluso después del empate 1-1 (0-0) contra el VfL Bochum, esto no se puede responder en serio. El director deportivo Markus Kroesche considera que seis puntos en cuatro partidos son “bastante buenos”. Y así son las cosas: está bien, pero claramente no es suficiente. Todos los puntos se anotaron contra equipos que se encuentran en el tercio inferior de la tabla: Mainz, Colonia, Darmstadt y Bochum. Y los logros tampoco fueron realmente famosos. Automáticamente surge la pregunta: ¿Cómo se ve el Eintracht cuando se enfrenta a un desafío real mientras otros cuadros lo esperan?

competencia: Liga alemana, cuarta ronda un resultado: 1:1 Portales: 0:1 Eric Junior Dina Ebembe (minuto 55), 1:1 Kevin Stoger (74º)

El portero del Eintracht, Kevin Trapp, sobre la ventana de fichajes: “Han pasado muchas cosas”

Después de la agitación de las últimas semanas y de los numerosos cambios, faltan procesos y automatización, pero también la aptitud y la inteligencia necesarias. “Pasaron muchas cosas”, dijo el portero Kevin Trapp sobre la agitación durante las vacaciones de verano. “Tenemos 16 jugadores nuevos y perdimos a Kolo Mwani en el último segundo. Esto es enorme y no está exento de consecuencias”. No puedes deshacerte de él tan rápido, lleva tiempo. Pero en la Bundesliga realmente no existen. Por este motivo, el equipo, formado de forma apasionante, debe crecer con las tareas para poder cumplir con los requisitos. ¿Pero es Europa realista? Quizás no o sólo con un desarrollo bueno y más rápido. Un final en el mediocampo esta temporada ciertamente no sería una sorpresa.

En Bochum, la victoria era ciertamente posible tras el primer gol del potente Eric Dina Epembe (55). A pesar de la mayoría de los tiros a portería, el VfL necesitó un polémico penalti para igualar el marcador 1-1 gracias a Kevin Stoger (74′).

Niels Nkunku debutó en Frankfurt en Bochum

Topmüller no contó con Sebastian Rude (enfermedad de corta duración), Kristjan Jakic (problemas de rodilla) y Lucas Alario (dolor de muelas). El técnico soltó voluntariamente a Ansgar Knauf y prefirió incorporar un segundo portero al equipo. Anuncio claro. Parece que Knauf podrá usar ropa abrigada en el futuro. O mostrar una reacción.

El entrenador Niels envió por primera vez desde el inicio a Nkunku al flanco izquierdo, quien hizo un buen trabajo en defensa. En general, al francés de 22 años le faltó potencia. “Aún no ha encontrado su ritmo, siempre estaba un paso atrás al final de la primera parte. En los segundos balones, espero que se acerque más rápido y se mueva más agresivamente hacia el balón”, dijo Topmüller. Una acción en adelante: Jesek Ngankam, que también estaba haciendo su primera titularidad, puede alcanzar el balón desde el medio espacio.

Eintracht Frankfurt revela problemas en la estructura del partido contra Bochum

El delantero de 23 años enfrentó una de las tres situaciones uno contra uno contra Ryman en la primera mitad. Ngankam (7º) y luego Dina Epembe (11º) no lograron realizar dos contraataques tras saques de esquina. Hugo Larsson (22) estaba mejor posicionado para disparar tras un excelente pase de Dina Epembe, pero la jugadora sueca dudó mucho. “Tenemos que anotar en una, dos o tres situaciones. Es un proceso”, dijo Crocci.

Salvo las tres situaciones, el equipo local fue el que realizó más movimientos de ataque. Casi todos los segundos balones cayeron en Bochum. El portero Kevin Trapp tuvo que tener especial cuidado en las jugadas a balón parado, ya que salvó una con una fuerte reacción contra Takuma Asano (22º) desde corta distancia. Al Eintracht le costó mucho desarrollar el juego.

El entrenador del Eintracht, Topmüller, “quería tener más control del juego”

“Fue exactamente el partido que esperábamos”, dijo Topmüller. Muchos duelos, muchos balones largos y muchos centros. “Básicamente, los muchachos defendieron bien. Esperaba tener más control del juego”, dijo el entrenador.

Para ello, sustituyó a Fares Chaybi por Nkunku y Omar Marmoush por Ngankam en el descanso. A diferencia de Ngankam, Marmoush no se frotó entre los centrales del Bochum, sino que se hundió profundamente o hacia afuera. Esto llevó al gol inicial. Marmoush avanzó por la izquierda, Reimann dejó rebotar su disparo y luego Dina Epembe estrelló el balón en la red desde 16 metros por la izquierda. Después de unos dos minutos de revisar la portería y Marmoush empató para la defensa del Bochum, el árbitro Benjamin Brandt concedió el gol.

Eintracht Frankfurt: Topmüller no está de acuerdo con la decisión de penalti

“Pero luego recibimos un estándar de Kevin Stoger con el que no estábamos del todo contentos”, dijo Topmüller, refiriéndose, por supuesto, a Marmoush dominando a Ivan Ordets en el área penal, justo delante del árbitro Brandt, quien señaló el penalti. “Esto no es suficiente para que me penalicen”, dijo Topmüller. “Es un penalti muy fácil”, dijo Kevin Trapp. A Crouchy le hubiera gustado que el árbitro volviera a controlar su silbato. Pero como no fue claramente una decisión equivocada, no tendría fundamento para devolver la pena. En general se puede decir que no todos los árbitros pitaron, solo unos pocos, pero en general la decisión fue acorde a las reglas. Por cierto, el penalti número 270 en la historia de la liga alemana fue contra el Eintracht. Más que cualquier otro club.

Con el público detrás, Bochum presionó y siguió limitando al Eintracht en su propio campo. Sin embargo, los defensores alrededor de Robin Koch y Willian Patcho siempre estuvieron ahí e impidieron que sucediera algo peor. Trapp también estuvo siempre en la posición correcta para los cabezazos de Bochum tras los saques de esquina. Por otro lado, el Eintracht podría haber planteado un punto complicado. En un contraataque, liderado por supuesto por Dina Epembe, el suplente Baxten Aaronson disparó con fuerza al área desde el lado izquierdo, hasta que Aurelio Bota, que corría con él, se coló más allá de la portería. “Si lo suaviza, Aurelio recibirá la inyección”, dijo Topmüller. “Estas son situaciones en las que tenemos que hacer más”.

El técnico Dino Topmüller empató 1-1 con el Eintracht VfL Bochum. © David Enderlied/DPA

Al Eintracht Frankfurt le falta un delantero

Sin embargo, había muchas cosas que a Topmüller le hubieran gustado “un poco” más. Ya sea controlando el juego, pasando detrás de la cadena rival o bloqueando balones largos en las salidas tempranas, ha hablado especialmente de la falta de intensidad a la hora de defender a Shaybi. En general, el equipo “actúa un poco más tranquilo y se une ofensivamente”. Y sí, falta un delantero de primer nivel por todas partes.

Los vuelos internacionales, la ausencia de personal permanente, el hecho de que algunos jugadores aún no estén listos para los 90 minutos: todo esto demuestra que todavía hay margen de mejora. “No es que funcione de la noche a la mañana con solo presionar un botón”, dijo Topmüller. Con experiencias exitosas, el desarrollo puede ir un poco más rápido. “En general, necesitamos un poco de paciencia, aunque a veces sea difícil. Especialmente el entrenador”. (Timur Tink, Ingo Durstowitz)