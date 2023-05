Hot Patch Argentina: ¡Fiebre de adquisiciones en la industria del litio! ¡¿El próximo trato ya está en la mano?! – 18/05/23 – Noticias

¡El rumor se está extendiendo! Después de la mega fusión de Argentina, ¿quién sigue? ¡En esta entrevista exclusiva, hablamos sobre este tema candente con Brad Nichol, director ejecutivo de Alpha Lithium! Queridos lectores, El sector del litio está en llamas y los inversores están electrificados. La razón de esto es la próxima mega fusión de dos jugadores de litio, Alchem ​​​​y Livent. ¡Estabilidad en los precios del litio! ¿Cuándo va de nuevo? También es bueno ver que los precios del litio intentan estabilizarse después de una fuerte liquidación. Esto a su vez significa un viento de cola desde el lado del precio. Fuente: https://tradingeconomics.com/commodity/litio Un precio de litio fuerte y rentable, una excelente cartera de proyectos y rumores de adquisición son la combinación perfecta para que los precios de las acciones se disparen. Litio alfa (NASDAQ:ALPHA) ¡Su planta piloto en Dolilar Salar está casi terminada! Uno de esos candidatos es Corporación Alpha Lithium (WKN: A3CUW1). La proximidad inmediata de Alchemy y Livent en la Argentina conduce automáticamente a nuevas especulaciones. ¡La acción ya se está comportando con fuerza! Si aún no se ha unido, ¡debe darse prisa y comprar durante los días débiles! Asumimos que Corporación Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) ¡Ya está en la lista de grandes jugadores y verá una gran recalificación pronto! Para arrojar más luz sobre este tema, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista exclusiva con el CEO de Alpha Lithium, Brad Nichol: Reflejos: Entrevista con el presidente y director ejecutivo Brad Nichol.

Alpha Lithium está explorando y desarrollando dos proyectos de litio en el famoso “Triángulo de litio” de Argentina.

Dolilar ha estado interesado en el proyecto durante algún tiempo.

Después de las recientes adquisiciones y fusiones en la región, este proyecto se volverá aún más atractivo ya que no hay muchos proyectos atractivos propiedad de grandes empresas.

Actualmente se está construyendo una planta piloto en Doller y se están realizando perforaciones en Hombre Muerto y se esperan los resultados iniciales.

La empresa recibió 35 millones de dólares en financiación. READ La estatua de Maradona fue develada antes de las eliminatorias mundialistas en Argentina - La foto de Diego adorna la camiseta de Lionel Messi Mi equipo y/o pueden ser accionistas de sociedades que he emitido o estas pueden ser parte del Certificado de Circunstancias Especiales Mineras SRC. Gracias por mirar y adiós Suiza. Esto no es un consejo de inversión ni una solicitud para comprar o vender acciones. Todos deben saber qué tipo de riesgo pueden tomar y atreverse a tomar. Cada uno es responsable de sí mismo. Conflicto de interés: Soy propietario de las acciones referidas en el artículo o incluidas en el Certificado de Circunstancias Especiales Mineras de la SRC. Buena suerte y un cordial saludo desde Suiza. Atentamente, Jochen Staeger y Mark Olinger Swiss Resource Capital AG ¡Nuevo! Certificado de Circunstancias Especiales Mineras SRC: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Se aplica la exención de responsabilidad de SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Lista de llamadas de registro para Roadshows virtuales: http://eepurl.com/bScRBX Todos los informes especiales de SRC para descargar: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Utilice nuestro boletín gratuito en alemán: ►: http://eepurl.com/08pAn Suscríbete a nuestro Canal de YouTube ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1

Un anuncio: ARIVA.DE publica análisis, columnas y noticias de diversas fuentes en esta sección. ARIVA.DE AG no es responsable del contenido publicado por terceros en la sección “Novedades” de este sitio web y no lo acepta como propio. Este contenido se puede identificar específicamente mediante una etiqueta “De” relevante debajo del título del artículo y/o un enlace “Para leer el artículo completo, haga clic aquí”; Los terceros nombrados son los únicos responsables de este contenido.

Descargo de responsabilidad: Los artículos presentados aquí son solo para fines informativos y no representan ninguna recomendación de compra o venta. No deben interpretarse como una garantía expresa o implícita o un llamado a la acción para un desarrollo de precios particular de cualquier instrumento financiero en particular. La adquisición de valores implica riesgos que pueden conducir a la pérdida total del capital invertido. Esta información no reemplaza el asesoramiento de inversión de expertos adaptado a las necesidades individuales. No se asume ninguna responsabilidad o garantía, expresa o implícita, por la actualidad, precisión, exactitud e integridad de la información proporcionada y por pérdidas financieras.

ARIVA.DE no tiene influencia sobre el contenido publicado y no tiene conocimiento del contenido y significado de las contribuciones antes de su publicación. Las contribuciones etiquetadas por nombre son publicadas de forma independiente por autores, como comentaristas invitados, organizaciones de noticias y organizaciones. En consecuencia, el contenido de las publicaciones no puede ser determinado por los intereses de inversión de ARIVA.de y/o sus empleados u organizaciones. Los comentaristas invitados, las organizaciones de noticias y las empresas no forman parte del consejo editorial de ARIVA.de. Sus comentarios no reflejan necesariamente las opiniones y puntos de vista de ARIVA.de y sus empleados.

“Zombie pionero. Adicto a las redes sociales. Gurú de la música. Fanático de los viajes de toda la vida. Empollón de la comida. Aficionado premiado de Twitter”.