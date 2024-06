HTC anunciará un nuevo teléfono inteligente a mediados de junio y probablemente será el U24 Pro

HTC es conocida desde hace muchos años por sus teléfonos móviles modernos, pero ahora ya no desempeña un papel importante en los teléfonos inteligentes actuales y se ha retirado de muchas regiones del mundo. Sin embargo, el fabricante taiwanés no abandonó su negocio de teléfonos inteligentes y anunció un nuevo dispositivo móvil a mediados de junio. Probablemente será el HTC U24 Pro, el sucesor del HTC U23 Pro presentado el año pasado.

anuncio





El HTC U23 Pro se presentó en mayo de 2023, por lo que el plazo habitual de un año para que los fabricantes de teléfonos inteligentes consiguieran un sucesor ya expiró. Es por eso que el HTC U24 Pro sería una buena opción en este momento. HTC menciona el anuncio en su sitio web página de facebook taiwanesa No hay detalles, pero simplemente revela que habrá un nuevo teléfono inteligente el 12 de junio de 2024 a las 8 a.m. hora local (2 a.m. CEST) y muestra el dispositivo desde un costado. En este punto, los interesados ​​probablemente podrán reservar el teléfono celular en línea, al menos en Taiwán.

La cuota de mercado de HTC disminuyó rápidamente

Recientemente, HTC sólo ha lanzado nuevos teléfonos inteligentes en su país de origen y en Europa, por lo que introducir un nuevo modelo en Taiwán encaja en la estrategia de la empresa. El fabricante ha abandonado en gran medida los grandes mercados de EE.UU. y China, por lo que la cuota de mercado global de HTC ha caído a menos del 1 por ciento. En 2011 HTC Según Statista Todavía tiene una cuota de mercado global de alrededor del 10 por ciento de los teléfonos inteligentes entregados.

HTC no reveló el nombre del nuevo teléfono inteligente de antemano, pero ya se han filtrado algunos detalles técnicos del nuevo teléfono inteligente de HTC. A finales de abril tuvo lugar esa entrevista. Información en Google Play Console es encontrado. Aunque aquí tampoco se mencionó ningún nombre, el nuevo modelo de HTC tendrá 12 GB de memoria principal, una resolución de pantalla de 1080 x 2436 píxeles y utilizará el sistema operativo Android 14.

CPU de la serie Snapdragon 7

El nuevo procesador del teléfono inteligente HTC contiene ocho núcleos de la serie Kryo 7 de Qualcomm, cuatro de los cuales tienen una frecuencia de 2200 MHz y cuatro tienen una frecuencia de 1800 MHz. Esto se refiere al chip de la serie Snapdragon 7. El HTC U23 Pro ya está basado en el Snapdragon 7 Gen 1. Se supone que el U24 Pro es el Snapdragon 7 Gen 3, que se presentará en el otoño de 2023. Sin embargo, funciona hasta 2,63. GHz, al menos con el llamado núcleo. Sin embargo, los otros tres núcleos de rendimiento (ARM Cortex-A715) funcionan a 2,4 GHz, por lo que esta información será correcta. La frecuencia de reloj de 1,8 GHz de los cuatro núcleos de eficiencia (Cortex-A510) del Snapdragon 7 Gen 3 también coincide con la información de Play Console.

Leer también Mostrar más Muestra menos

Se espera que los detalles oficiales sobre el nuevo teléfono inteligente, que probablemente se llamará HTC U24 Pro, se revelen el próximo miércoles cuando se lance el teléfono en Taiwán. Si llegará a Europa, cuándo y a qué precio es una cuestión abierta y debería descubrirse a mediados de junio o poco después.



(fds)