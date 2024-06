Prototipo Noctua: refrigeración térmica para procesadores | neblina en línea

Noctua está incursionando en los refrigerantes líquidos. Ya ha habido varios intentos de refrigeración térmica en el sector de los PC, el más reciente fue el ProSiphon Elite de IceGiant hace unos años. A diferencia de este refrigerador de dos etapas, en el que las fases gaseosa y líquida pasan a través de un tubo, el fabricante austriaco Noctua presentó en la feria Computex IT un prototipo que funciona en un circuito con mangueras separadas.

A primera vista, la carcasa no se diferencia mucho de un sistema de refrigeración por agua convencional: hay un intercambiador de calor con ventiladores, mangueras y un bloque de refrigeración para la CPU. Sin embargo, los refrigeradores por termosifón no tienen bomba ya que solo funcionan por gravedad y convección natural. Esto evita molestos ruidos y vibraciones. A diferencia de los heatpipes, que utilizan el efecto capilar, casi siempre no tienen estructuras de filamentos internas.





Excepto por la bomba que falta, el refrigerador de dos etapas Noctua parece un sistema clásico de refrigeración por agua para PC. (Imagen: c’t/chh)

Circuito sin motor de bomba.

Noctua llena el prototipo con un refrigerante de bajo punto de ebullición a base de hidrocarburos. Después de encender la computadora, el procesador calienta el líquido, que se evapora y luego sube como gas en una manguera hacia el intercambiador de calor. Allí, el medio libera el calor residual al aire a través de los ventiladores, se condensa y regresa a través de la segunda manguera al refrigerador de la CPU. La principal dificultad en el desarrollo es diseñar el sistema de tal manera que las fases líquida y gaseosa no fluyan entre sí y, por lo tanto, fluyan libremente en el circuito.

Aún no está claro si este concepto dará como resultado un producto final y cuándo. Noctua considera que el rendimiento de refrigeración del sistema de refrigeración por agua combinado general es el objetivo de rendimiento. Desarrollar un sistema de refrigeración por termosifón listo para el mercado probablemente llevará varios años, y se sabe que Noctua dedica mucho tiempo a desarrollar prototipos.



