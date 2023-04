‘Huesos de dragón’ en Marte: la NASA hace un descubrimiento sorprendente

El rover de Marte está ocupado en el camino. De lo contrario, uno probablemente no continuaría haciendo descubrimientos notables sin precedentes en Marte: ahora el vehículo inteligente, repleto de tecnología, ha logrado tomar fotografías de una extraña estructura.

Extraño, o más bien extraño: el rover Mars Rover Curiosity de la NASA ha enviado imágenes a la Tierra que parecen haber fotografiado la columna vertebral fosilizada de un animal primitivo. Las fotos, tomadas el supuesto día marciano, Sol 3786, han provocado acalorados debates en línea, según Wales Online.

¿Espinas de pescado, espinas o roca erosionada?

De hecho, las formaciones dejan lugar a la imaginación. A veces, los usuarios ven fósiles de espiga en él y, a veces, son huesos de dragón. Todavía otros lo ven de una manera más tierna y piensan que estas rocas fueron erosionadas por los vientos marcianos. Escrito por la astrobióloga Natalie A. Caprol on Twitter: “En 20 años de investigación en Marte, esta fue la roca más extraña que he visto en mi vida. No puedo esperar para obtener una micrografía de ella”.

Curiosity es un rover del tamaño de un automóvil que ha estado explorando el cráter Gale en Marte desde agosto de 2012 como parte de la misión Mars Science Laboratory (MSL) de la NASA. Los objetivos de la misión incluyen estudiar el clima y la geología de Marte y prepararse para la exploración humana. La tormenta es un cráter y posiblemente un lago seco con un diámetro de 154 km y una edad estimada de 3500 a 3800 millones de años.