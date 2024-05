Huésped de restaurante enfadado por barra de limón demasiado cara: “Es difícil de aceptar”

Página principal consumidor

de: julian mayer

el presiona divide

Cuando visitas un restaurante con precios ya altos, la adición es el colmo. Otros invitados también contaron sus experiencias negativas.

MÚNICH – Primero el coronavirus, luego una terrible inflación y, en algunos casos, escasez de trabajadores. el Los últimos años no han sido fáciles para muchos posaderos. Sin embargo, los alimentos y bebidas en restaurantes, cafeterías, etc. que se han encarecido a veces suponen una molestia para los clientes. Especialmente si en un restaurante cobran más por una rodaja de limón, el cliente no muestra ninguna comprensión.

Invitado molesto por el cargo extra por una rodaja de limón: “Inaceptable para mí”

“Hoy almorcé. Dos personas. Spaetzle de queso y Coca-Cola. Precios altos”. Con estas palabras se comienza Aporte En la plataforma Reddit, a través del cual el usuario comparte su experiencia en la organización invitada. Tal y como revela en los comentarios el autor del post, se trata de un restaurante en un centro comercial al sur de la capital austriaca, Viena.

Hace poco, un huésped en Austria se molestó por el sobreprecio por una rodaja de limón. (Avatar/montaje) © Shotshop/Volker Preußer/Imago

Pero lo que el cliente critica no es la calidad del spaetzle. Porque, tal como están las cosas, lo que realmente le molesta es el pequeño extra: “Luego vi en la factura que me cobraron un euro por la rodaja de limón que pedí con una Coca-Cola. ¿Cómo ves que es difícil de aceptar? Yo así que esa fue la última vez que comí. “Siempre hay gente quejándose de que la gente ya no viene y luego hacen algo así”. En este contexto también se puede entender el título del post: “¿Qué está pasando con los restauradores?” El usuario pregunta a la comunidad.

“Le parece descarado e innecesario” – El sobreprecio por una rodaja de limón sorprende a la gente

Quizás muchos otros usuarios de Reddit puedan comprender el descontento del huésped. Más de 230 comentarios (A partir del 23 de mayo), aparecen debajo de la publicación menos de doce horas después, y la mayoría de ellos son similares a la publicación original. “Lo encuentro descarado e innecesario. Esto no los enriquece, no cubre ningún gasto, sólo molesta a los invitados”, dice un usuario.

Otro usuario dice: “De 20 a 30 centavos como máximo estaría bien por un cuarto de limón, si es que lo hay, de todos modos se incluía una rodaja de limón gratis. Sin embargo, otras personas en la sección de comentarios dicen que ese restaurante”. El personal debe al menos informarles con antelación del importe que se cobrará por el pedido adicional. Sin embargo, el precio no siempre está disponible en línea. Provoca acaloradas discusiones. A veces es sólo la vista de la comida..

Sin embargo, no a todos los usuarios les gusta la emoción del aumento de los precios para muchos. Algunos lo ponen en relación con el precio global: “¿Cuánto cuesta salir a comer? 20 a 25 euros mínimo. Entonces, por una factura de 50€ por persona, pagas un 2% extra por una rodaja de limón, creo que eso es algo bueno. Quejarse de ello y publicarlo en Reddit es absolutamente ridículo en mi opinión. (en mi opinión nota)Otro comentario también va en esta dirección: “Personalmente, salgo poco a comer porque soy consciente de los altos costos adicionales, pero cuando salgo a comer pago lo que cuesta y lo acepto sin quejarme”.

Los usuarios informaron experiencias similares en restaurantes: “Nunca vuelvas a ir allí”

Muchos usuarios también informaron experiencias que van más allá de los limones, pero que abordan el mismo problema: “Este cargo extra también está arruinando mi visita”, escribió un usuario. Además: “Hace poco pagué cuatro euros por un plato vacío con cubiertos para mi hijo de tres años en un restaurante caro, pero a veces hacen entregas a domicilio”. Los precios de los alimentos supuestamente muy bajos también son tema de discusión.

El tema de discusión es, por supuesto, el agua del grifo: “Hace poco me permitieron pagar 2 euros por el agua del grifo, aunque los tres comíamos por unos 60 euros. “Los precios son una locura en todas partes, eso es lo que me enfada”, dice. Otros encuentran formas especiales de contrarrestar los recargos: “Si alguien deduce algo como esto (ya sea una rodaja de limón, agua del grifo o un poco de ketchup), no recibirá propina (bueno, en realidad 0,00 €)”. Por otro lado, un usuario utiliza la solución más sencilla: “No vayas más allí, pero diles por qué”. (gramo)