Si bien Fernández (21) y el delantero del Manchester City Julián Álvarez (22, cuatro goles en la Copa del Mundo) son dos jóvenes profesionales que han hecho contribuciones decisivas al once inicial en Qatar, Argentina carece de un talento tan excepcional. La mirada de los Sub 20 de la ‘Albiceleste’ también lo demuestra: la selección sudamericana, equivalente a la selección Sub 21 de Alemania, no ha marcado en dos de sus últimos tres partidos, y fue humillada por Francia con un marcador de 2: 6 de junio. El país de Maradona y Messi carece de talento joven que pueda marcar la diferencia en los próximos años. Según “Transfermarkt”, los jugadores sub-23 más valiosos de la liga profesional nacional, Alan Varela (21, Boca Juniors) y Facundo Buonanotte (17, Rosario Central), aún no han llamado la atención de la élite del fútbol europeo. .