Imogen lucha para volver a la vida y finalmente se le permite salir del hospital.

Pero incluso entonces fue un largo camino tanto para los padres como para el niño. Unos días después del baby shower, Rachel Stonehouse rompió fuente. La joven de 28 años le dijo a la BBC: “El dolor era terrible. Estaba en modo de supervivencia para mí y mi bebé”. Poco después de llegar al hospital, el bebé ya estaba allí, muy, muy temprano y, por lo tanto, con muy pocas posibilidades de supervivencia.

Siguió una terrible experiencia de tratamientos médicos para la pequeña criatura. A veces, a la madre le costaba mirar: “Tenía hormigueo todos los días, pero no podía olvidar que se trataba de hacerla sana”. A menudo pensaba: “Este bebé debería estar en mi matriz, pero no lo está. El bebé es mi bebé frente a mí ahora y ahora tengo que confiar en todas estas personas que me rodean”.