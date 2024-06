Impacto de los recortes de tipos de interés del Banco Central Europeo: ¿Reaccionarán los precios inmobiliarios?

Página principal un trabajo

de: Max Schäfer

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncia un recorte clave de los tipos de interés, ¿y con ello insinúa que los precios inmobiliarios aumentarán? (Montaje) © Patrick Pleul/Frank Rumpenhorst/Imago

El Banco Central Europeo ha reducido su tasa de interés clave, abaratando los préstamos. El análisis indica que esto pronto podría tener consecuencias para los compradores de propiedades.

FRANCFORT – El Banco Central Europeo anunció el tan esperado recorte de las tasas de interés clave el jueves 6 de junio. El tipo de interés al que los bancos pueden pedir dinero prestado al Banco Central Europeo es ahora del 4,25 por ciento. Esto significa que puede obtener dinero nuevo a un costo menor. Como resultado, los préstamos también deberían abaratarse. Al mismo tiempo, también disminuye el interés sobre los fondos almacenados. Esto hace que el ahorro sea menos atractivo. Es probable que el cambio en los tipos de interés provoque un aumento de los precios en el mercado inmobiliario.

Reseña: Como consecuencia del aumento de tipos de interés del Banco Central Europeo en la lucha contra la inflación en 2022, las hipotecas se desplomaron. Como resultado, también cayeron los precios de los apartamentos y las casas. Pero después de dos años de crisis, desde principios de 2023/24 han surgido signos de un cambio en el mercado inmobiliario. Los intereses aumentaron y se aprobaron los préstamos necesarios.

El Banco Central Europeo recorta su tipo de interés oficial: ¿cómo afecta esto a los precios inmobiliarios?

Sin embargo, con el recorte de las tasas de interés del Banco Central Europeo y la consiguiente flexibilización financiera, los precios inmobiliarios podrían volver a subir. Incluso sin una señal del Banco Central Europeo, los tipos de interés de la construcción han caído desde octubre de 2023. Según la plataforma inmobiliaria Imwelt, los precios de venta de apartamentos en las principales ciudades alemanas también aumentaron después de dos meses como máximo.

El proveedor de servicios examinó cuánto tiempo tardaron en cambiar los precios inmobiliarios en las 15 ciudades más grandes de Alemania después de que cambiaron los tipos de interés. A pesar de una reducción relativamente pequeña de las tasas de interés de la construcción del 4 al 3,6 por ciento a finales de 2023, los precios han aumentado rápidamente, dijo Imwelt.

Una ligera caída de los tipos de interés de la construcción provoca un aumento de los precios inmobiliarios, según el análisis

“El final repentino del período de bajos tipos de interés de hace dos años sacudió el mercado inmobiliario y preocupó a los vendedores”, explica Felix Koch, director general de Emuelt. “Los más mínimos signos de mejora en la situación del mercado, como una ligera caída de los tipos de interés de la construcción a finales de 2023, ya han provocado que los precios vuelvan a subir en un período de tiempo muy corto”.

En seis de las ciudades encuestadas, los precios de las propiedades aumentaron un mes después del recorte de las tasas de interés. Esto también incluye las caras ciudades de Múnich y Colonia. Los precios subieron en cuatro ciudades en el mismo mes.

Berlina hace dos meses Brema Mes Dortmund Mes vestirse Mismo mes Duisburgo hace dos meses Düsseldorf Mismo mes Él come Hace un mes Francfort Mes Hamburgo Mismo mes Hanovre Hace un mes Colonia Mes Leipzig dos meses Munich Mes Núremberg Mismo mes Stuttgart Mes Fuente: Mundo Inmobiliario

Pero en las ciudades de Berlín, los precios subieron en agosto de 2023, dos meses antes de que bajaran las tasas de interés. Imwelt lo atribuye, por un lado, al gran atractivo de Berlín, donde además los precios de compra son más bajos que en otras capitales europeas. Como resultado, el interés volvió más rápidamente o no se estabilizó tanto como en otras ciudades alemanas. El mercado allí es especialmente interesante para los inversores.

Los precios también han subido en Essen y Duisburgo. El análisis atribuye esto al hecho de que estas ciudades se encuentran entre las grandes ciudades más baratas del país y los costos de financiamiento han tenido menos impacto y los compradores han regresado al mercado más rápidamente.

Un recorte del tipo de interés oficial del Banco Central Europeo podría provocar un aumento de los precios inmobiliarios

Es probable que la decisión del Banco Central Europeo de recortar su tasa de interés clave haga que los precios de las propiedades aumenten aún más. Esto también lo asume el presidente de Immowelt, Felix Kusch. Explicó que “rebajar la tasa de interés clave podría mejorar la tendencia alcista”, refiriéndose a los resultados del análisis.

Esta no es una buena noticia para las partes involucradas. Otros expertos de la industria no creen que la financiación hipotecaria se abarate como resultado de unos tipos de interés más bajos. Miriam Mohr dijo: “En nuestra opinión, el recorte de tipos de interés clave del BCE no tendrá ningún impacto notable en los tipos de interés de los préstamos a largo plazo porque los mercados financieros ya han programado hasta tres recortes de tipos de interés de 0,25 puntos porcentuales cada uno este año”. ¿Quién es responsable del negocio de clientes privados del corredor de crédito Interhyp? Semana de trabajo.

Pero en el sector de la construcción las perspectivas son diferentes. A pesar de la posibilidad de una caída de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, los tipos de interés han seguido aumentando Tagesschau.de. Desde principios de enero de 2024, el tipo de interés medio ha aumentado del 3,42% al 3,72%, según la empresa de financiación de la construcción Interhyp. Sin embargo, el sector de la construcción también espera que bajen los tipos de interés.