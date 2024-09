Inauguración del único Museo oficial de Nintendo en Japón – Tour



“Super Mario”, “Donkey Kong”, “The Legend of Zelda”: con solo el sonido de estos nombres, millones de aficionados a los videojuegos en Alemania y en todo el mundo sienten latir sus corazones. A partir del 2 de octubre, los fanáticos podrán maravillarse de cómo comenzó todo y cómo Nintendo logró convertirse en un gigante mundial de los videojuegos en el único Museo de Nintendo del mundo cerca de la antigua ciudad imperial de Kioto en Japón: una combinación de historia de la empresa, exhibición de productos y juegos interactivos. paraíso.

anuncio





En un recorrido en vídeo (ver más abajo), Shigeru Miyamoto, el legendario desarrollador de videojuegos de Nintendo, dirige el museo. También se reunió con grupos internacionales de periodistas en el lugar y pudo ver entre bastidores la enorme nueva atracción para los fanáticos de Nintendo.

El vídeo muestra controladores de gran tamaño.

El recorrido por los 135 años de historia de la empresa, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad, comienza con un ascensor eléctrico hasta el segundo piso. Lo que inmediatamente llama la atención son las consolas de gran tamaño de las distintas épocas de Nintendo que cuelgan del techo.

En el recorrido en vídeo también se pueden ver modelos gigantes de consolas y mandos legendarios, desde Nintendo Entertainment System hasta la actual Nintendo Switch:

Contenido editorial recomendado Con su consentimiento, el contenido externo se cargará aquí. Descargar contenido externo ahora

Viaja al pasado

Las consolas individuales, incluidos los accesorios y juegos asociados, se entregan en su embalaje original. Los juegos en cuestión se pueden ver en acción en las pantallas de arriba y escucharse a través de los parlantes. “También me sorprende saber que todos estos personajes tienen más de 20 años”, dice Miyamoto, quien creó juegos como “Super Mario Bros” en los años 80. Y “The Legend of Zelda” se ha desarrollado enormemente. Los fanáticos también aprenderán cómo han evolucionado los gráficos de las consolas Nintendo.

El visitante inmediatamente despierta recuerdos de su pasado. La idea era crear un lugar donde tres generaciones de una familia pudieran recordar felices sus experiencias con los videojuegos y los visitantes pudieran intercambiar ideas, dice el legendario desarrollador de videojuegos de Nintendo, Shigeru Miyamoto. “Aquí cada uno puede tener su propio lugar donde recordar buenos recuerdos”, dice Miyamoto, describiendo el concepto en una entrevista con un grupo selecto de periodistas extranjeros.

De naipes a consolas de videojuegos

La exposición rotativa abarca desde naipes Hanafuda, con los que comenzó la historia de Nintendo en 1889, hasta juegos de mesa y otros juguetes de los años 1950 a 1970 y consolas de videojuegos. Inicialmente el concepto era exhibir los productos de Nintendo.

“Pero cuando me pongo en la perspectiva de los visitantes, me gustaría al menos mirar un poco detrás de escena, algo que aún no hemos podido lograr”, dice Miyamoto. Por este motivo, también hay un área con prototipos, en la que se muestran, por ejemplo, diferentes conceptos para la tabla de equilibrio de Wii.

Los visitantes también pueden jugar solos.

Pero, ¿qué sería del Museo Nintendo si no te permitieran jugar allí? Después de un recorrido por las numerosas exposiciones, ocho juegos esperan a los visitantes en la planta baja, que representan la diversidad del mundo de Nintendo y al mismo tiempo crean nuevas experiencias.

En una versión moderna de Game & Watch, la primera consola portátil de bolsillo lanzada por Nintendo en la década de 1980, los visitantes interactúan con un juego proyectado en la pared utilizando las sombras de sus brazos. Hay dos juegos para ello: “Ball”, el primer juego de Game & Watch en ese momento, y “Manhole”.

Usa el Zapper y el Super Scope contra los oponentes de Mario.

En una versión digital del tradicional juego de cartas Hanafuda, los visitantes también pueden utilizar dispositivos inteligentes para buscar decoraciones expuestas en el suelo. La explosión es Zapper & Scope, un juego de disparos basado en luces que pretende recordar las boleras que Nintendo convirtió en campos de tiro en la década de 1970. En una enorme pantalla de cine, puedes disparar a los oponentes de Mario con el Zapper y el Super Scope y competir con otros visitantes.

Pero ojo: cada entrada está cargada con sólo diez criptomonedas. Se pierden rápidamente. No hay opción de comprar monedas en el museo. Si quieres jugar más, debes registrarte para obtener un nuevo boleto otro día. Estos solo están disponibles por sorteo en el sitio web oficial del museo. Se dice que no se debería permitir la entrada a más de 1.500 a 2.000 visitantes por día.

Las cosas se ponen realmente nostálgicas en el área Nintendo Classics, donde, por tiempo limitado, los visitantes pueden experimentar más de 80 juegos de NES, Super NES o Nintendo 64 en las consolas, casi como en los viejos tiempos, incluidos “Mario Kart” y ” Burro “Kong” y “La Leyenda de Zelda”.

Pero hay algo diferente: “¡Los controladores son enormes!”, explica Miyamoto en el recorrido en vídeo. Los visitantes normalmente pueden utilizar las populares consolas NES, Nintendo 64 y Co con solo dos personas. “Al hablar entre ellos durante el servicio, se obtiene una experiencia completamente diferente”, afirma.

Contenido editorial recomendado Con su consentimiento, el contenido externo se cargará aquí. Descargar contenido externo ahora

El edificio del museo forma parte de la historia de la empresa.

El edificio del museo, ubicado a pocos minutos a pie de la estación de tren de Ogura en la ciudad de Uji, es parte de la historia de Nintendo. Esta empresa tradicional, fundada en 1889 como fabricante de naipes, utilizó inicialmente la fábrica de Oji Ogura, construida en 1969, para producir naipes y, a partir de 2016, también como almacén, antes de decidirse a fundar allí un museo. La zona situada delante del edificio del museo está ahora agradablemente pavimentada con decoraciones de 8 bits de los juegos “Super Mario”.

Miyamoto dice que el objetivo del museo es expresar “que somos, ante todo, una empresa de entretenimiento”. Y no se trata sólo de un fabricante de videojuegos. Cada año llegan nuevos empleados a Nintendo, entre 100 y 200 empleados. “Y cada año doy esta conferencia sobre qué es Nintendo”, dijo Miyamoto. Allí habla durante dos horas o incluso más. “Y después de hacer esto durante 20 años, de alguna manera ya no quiero hacerlo más”, explica entre risas, otra motivación para el museo.

Al mismo tiempo, el contenido del museo debe seguir evolucionando. Revisar, cambiar y depurar es “como en los videojuegos”, dice el popular desarrollador sobre los preparativos. Incluso unos días antes de la inauguración se produjeron cambios.

“A medida que Nintendo desarrolle nuevos juegos y hardware, este museo crecerá con ese desarrollo”, revela Miyamoto. En consecuencia, se ampliarán las piezas expuestas actualmente en la exposición. Pero simplemente está ahí. No hay más museos previstos.



(No)