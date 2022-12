Incursiones de diciembre de 2022: estos Pokémon brillantes son particularmente raros

a: daniel neubert

separar

Pokémon GO: Incursiones de diciembre de 2022 – Dos Shiny raros te esperan © Niantic / Bob Canning, Unsplash.com / ingame.de (montaje)

Diciembre de 2022 en Pokémon GO viene lleno de sorpresas. Los jugadores pueden esperar dos incursiones en particular. Aquí hay una descripción general de todos los eventos.

San Francisco – a fin de año niantico Diciembre con muchas incursiones para los ambiciosos Pokémon Boss impregna. Para mantenerse actualizado, aquí hay una descripción general mensual de todas las redadas programadas para diciembre de 2022 Pokémon GO Pasar u ocurrir. Con los jefes legendarios Viridium, Terrakion y Kobalium, los jugadores definitivamente no se aburrirán tan rápido, porque pueden ofrecer un juego emocionante y también se pueden encontrar en su forma rara.



ingame.de revela en el artículo cuándo tendrá lugar la incursión en diciembre de 2022 en Pokémon GO.

Más sobre este tema Pokémon GO: Incursiones de diciembre de 2022 – Dos personajes raros te están esperando

En el último mes del año, muchas incursiones esperan a los jugadores de Pokémon GO. Es importante tener en mente las redadas en la segunda mitad del mes, porque es muy probable que consigas Kyurem y Kobalium en su rara forma brillante. Así que vale la pena mantenerse informado, tomarse el tiempo durante las vacaciones y jugar Pokémon GO.