Indicador: La lesión de Carvajal ensombrece el triunfo 2-0 sobre Villarreal

¡Silbato final! Podría haber sido una bonita velada para el Real Madrid tras vencer por 2-0 al Villarreal. Pero la amarga lesión de Dani Carvajal al final sorprendió a todos los presentes. El capitán del Real Madrid fue llevado en camilla poco antes del pitido final y cayó al suelo gritando tras el desafío. Esperemos que no sea nada grave. Aparte de eso, no hay mucho que decir sobre la victoria del Real. Dos goles desde larga distancia dan a los blancos tres puntos importantes en el torneo. Esto supone que el conjunto madridista iguala a puntos al FC Barcelona, ​​que se enfrentará el domingo al Deportivo Alavés. Las cosas continúan para el campeón de España tras el parón de selecciones en el Celta de Vigo.

90+5. Carvajal llora. Ahora deberá ser transportado en camilla.

90+3. Fuerte grito de Carvajal, que cayó directo al suelo tras la entrada. Sus compañeros acuden inmediatamente a él y le consuelan directamente. Esto no se ve nada bien.

90+1. Modric abandona el partido entre aplausos y entra Lucas Vázquez.

90. Hay cuatro minutos de tiempo añadido.

87. Casi nada sale del delantero del Real Madrid, pero el Villarreal es ahora mejor equipo. ¿Quizás los visitantes aún puedan marcar el próximo gol? Entonces habrá un incendio aquí nuevamente.

83. ¡El Villarreal de repente vuelve a ser más peligroso aquí! Achomac hace que Mendy parezca viejo y le pasa el balón a Billy, quien bajo presión no puede meter el balón en la portería.

79. Un breve momento de conmoción para la familia real. Vinicius cae al suelo y le agarra del hombro. Los médicos están ahí, pero el verdadero profesional ahora vuelve a estar de pie. Se reemplaza inmediatamente después. ¿Quizás solo una precaución? Arda Guler marca el gol en los minutos finales.

77. La etapa final ya está en marcha. ¿Qué más puede hacer el Villarreal aquí? ¿O el Real Madrid aumentará este marcador a 3-0?

73. ¡Gooooooooooool del Real Madrid! ¡Qué gol tan soñado! Si no es divertido es a través del trabajo individual. ¡Y qué! Valverde pasa el balón a Vinicius, que dispara el balón a la red desde unos 18 metros. 2-0 a los blancos. ¿Es esta realmente la decisión?

70. El Real también está cambiando ahora. Militao y Rodrigo vienen por Camavinga y el fallido Mbappé.

70. Vinicius es casi una genialidad. Su extremo fuerte y plano se introduce en la red lateral. El portero Koundé no tuvo posibilidades.

68. Tres cambios en el Villarreal: salieron Baena, Pepe y Albiol, y se incorporaron al partido Bailly, Akumach y Pino.

64. El Real Madrid es ahora un poco más pasivo y permite al Villarreal controlar el partido. Esto podría terminar en serio.

60. Mbappé sigue esforzándose aquí, pero todavía no lo consigue. El francés siempre recibe el balón de casi todos sus compañeros, pero hasta ahora no ha podido producir nada peligroso.

55. ¡Peligroso tiro libre del Villarreal! Baena dispara el balón directamente desde 20 metros y el balón se va al lateral de la red.

50. ¡Emoción en el área del Real Madrid! Primero, el árbitro le mostró a Barry un tiro penal después de una falta de Tshwamini, pero el delantero estaba previamente en fuera de juego. ¡Suerte para la realeza!

50. Incluso después del descanso hay muchos idas y venidas. Aún no ha habido disparos a puerta. Pero hubo una gran ovación en el Bernabéu porque aparecieron en las pantallas Toni Kroos y sus hijos.

46. ​​¡A seguir en el Bernabéu! El Real Madrid entra en la segunda parte ganando 1-0. No hay cambios en ninguno de los lados.

¡Fin de la primera mitad! Así fueron los primeros 45 minutos en el Bernabéu entre Real Madrid y Villarreal. Un potente disparo de Valverde dio en la portería visitante. Aparte de eso, hubo muchos tiros y situaciones de peligro en el área rival por parte de ambos equipos. La defensa del Real todavía está un poco inestable y permite demasiado. Por otro lado, el Villarreal no está poniendo las cosas fáciles al ataque en torno a Vinicius y sus compañeros. Volveremos a usted en la segunda mitad.

42. Ya están en marcha los últimos minutos antes del descanso. ¿Podrán los madridistas mantener su ventaja de 1-0?

38. ¡Casi 2-0! El Real contraataca por medio de Mbappé y Vinicius. El brasileño envía a su compañero, pero luego olvida el balón antes de que salga Kounde. Los Reales podrían haber jugado mejor.

37. Esa fue una gran combinación. Mbappé se enfrenta a Valverde, que se esconde ante Bellingham. El disparo del británico falló en la portería del Villarreal.

34. Ahora otra vez la Real: Modric lanza una falta dentro del área chica, pero Rudiger cabecea el balón por encima de la portería.

33. Primera tarjeta amarilla del partido. Lo consigue Kiko Femenia tras varias faltas sobre Vinicius.

32. Pepe realiza un peligroso disparo lejano que nuevamente cae frente a Lunin. Pero el portero de la Real mantiene el balón a salvo.

31. ¡Ahora Vinicius también está ahí! El brasileño hace parecer viejos a muchos oponentes en dos casos. Cuando lo intenta con su débil pierna izquierda, el portero Koundé se queda con el balón.

29. Los Blancos todavía están luchando por crear oportunidades reales de gol aquí. La defensa del Villarreal lo ha hecho mejor hasta ahora que los defensores del otro lado. Sin embargo, el marcador es 1-0 para el Real Madrid.

25. Aún no hay mucho que ver sobre Vinicius y Mbappé. Es posible que ambas estrellas ofensivas necesiten un poco más de tiempo para ponerse en marcha.

22. Los visitantes ahora presionan por el empate. El Real Madrid está metido en su propio campo, pero hasta ahora ha logrado mantener su ventaja.

17. ¡La respuesta llegó casi de inmediato! Pepe golpea el balón con la cabeza hacia la portería delante del área, pero pega en el travesaño superior. ¡Buena suerte los blancos! Poco después, Barry casi empata tras un error de Carvajal. Ahora se recurrió a la defensa real, antes inestable.

16. Un comienzo perfecto para los campeones de España. Explosión: Fue Alex Baena, precisamente, quien bloqueó el disparo de Valverde con el tacón. Así, el astro de la Real se mostró más contento con el gol.

14. ¡Gooooooooool del Real Madrid! Vaya martillo el de Valverde. El uruguayo recibe el balón de Modric a unos 20 metros de la portería y simplemente lo patea. El jugador del Villarreal siguió siendo decisivo, por lo que el portero Koundé no tuvo posibilidades.

10. El Villarreal se ha adelantado peligrosamente dos veces desde fuera delante de la portería del Madrid. Un disparo de Nicolás Pepe se fue rozando la portería.

8. Buen comienzo aquí en el Bernabéu, aunque falten claras ocasiones de gol. Ambos equipos juegan rápido y quieren tomar la iniciativa rápidamente.

5. El primer gol del partido es de la Familia Real. Mbappé saca un córner directo de Modric, pero falla también por unos metros.

1. ¡Comienza! Empieza con unos minutos de retraso. El Real Madrid juega la primera parte con la camiseta blanca de izquierda a derecha.

Antes del partido: Antes del inicio, se celebrará una vez más a varios medallistas de oro Paralímpicos. Hermoso movimiento de la realeza.

Antes del partido: El partido comenzará en unos minutos, ambos equipos ya están preparados para el partido en el Bernabéu.

Así alinean los invitados del Villarreal: Koundé – Kiko Femenia, Raúl Albiol, Costa, Cardona – Santi, Parejo, Guay – Pepe, Barry, Baena.

¡Once inicial! El Real Madrid empieza con: Lunin – Carvajal, Chouamini, Rudiger, Mendy – Valverde, Camavinga, Modric – Bellingham – Mbappé, Vinicius.

Banco: González, Mestre, Vázquez, Vallejo, Militao, Ramón, García, Ceballos, Guler, Rodrigo, Endric.

conclusión: Carlo Ancelotti afronta el primer partido de la liga “por supuesto” con algo así como una plantilla de once equipos. Sin embargo, se esperan algunos descansos contra el tercer clasificado para Eder Militao y Rodrigo Goes, quienes han sufrido lesiones leves recientemente. Así, Aurelien Chouamini se desliza hacia la defensa central, con cuatro jugadores en el centro del campo, de modo que podría haber un liderazgo dual de Mbappé y Vinicius en la delantera, dependiendo de cómo y dónde juegue Jude Bellingham.

Mientras Marlon le da impresiones sobre el sitio en las redes sociales, usted puede hablar con Nils a partir de las 20:30 horas.

Adiós: Será un encuentro muy especial para dos profesionales, aunque ambos jugarán en el conjunto visitante. El centrocampista Raúl Albiol jugó un total de 118 partidos competitivos entre 2019 y 2013. Después de mudarse al Napoli, está en el Villarreal desde 2019. Luego está Dani Parejo, que jugó en las categorías inferiores del Real Madrid durante años. Sin embargo, el centrocampista sólo disputó cinco apariciones profesionales. En 2020 fuimos a Villarreal pasando por Getafe y Valencia.

Personal: La lista de heridos vuelve a reducirse poco a poco. El técnico Carlo Ancelotti sólo tendrá tres jugadores indisponibles ante el Villarreal: David Alaba, Brahim Díaz y Thibaut Courtois. Esto significa que, junto a las tres estrellas Kylian Mbappé, Eder Militao y Rodrigo Goes, Dani Ceballos también vuelve a estar en forma. El español fue incluido en la convocatoria del partido, por lo que también pudo celebrar su regreso. Ancelotti también podría hacer algunos cambios en el once inicial. Los jugadores que tengan dificultades, que no estén en plena forma o que estén cansados ​​pueden tomarse un descanso. Como siempre, el once inicial esperado y otra información interesante sobre el partido entre Real Madrid y Villarreal lo podéis encontrar en nuestro reportaje inicial.

¡HOLA A TODOS! ¡Límpiate la boca y continúa! Este debería ser el lema del Real Madrid tras su primera derrota oficial desde mediados de enero entre semana. Los Reales perdieron 0-1 en la Liga de Campeones ante el Lille OSC. Pero ahora ha llegado el momento de hacer las paces: antes de que termine el parón internacional, hay un partido contra el Villarreal en la novena jornada de la liga. ¡El segundo contra el tercero! Por ello, Jude Bellingham y sus socios quieren aumentar la presión sobre el FC Barcelona, ​​que visita el domingo al Alavés. A partir de las 21:00 horas podrás ver aquí el partido en casa del campeón de España.











