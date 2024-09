Índice: 3:2! Se está poniendo innecesariamente dramático: el Real Madrid venció al Alavés

cinta en vivoTercer partido consecutivo, tercera victoria en casa del Real Madrid. Los Blancos vencieron al Deportivo Alavés y presionaron al líder Barcelona. Al final, los campeones españoles hicieron las cosas innecesariamente dramáticas. Lectura total verdadera de la barra.







¡Silbato final! Al final volvió a ser realmente emocionante. El Real Madrid venció al Alavés por 3-2 y consiguió tres puntos más importantes. Hasta el minuto 85 parecía una cómoda victoria por 3-0. Los goles los marcaron Lucas Vázquez, Kylian Mbappé y Rodrigo. Pero en los minutos finales, el conjunto vasco salió de la nada y anotó un doblete para asegurar otro partido complicado. El ensayo del derbi fue un éxito. El domingo vamos al Atlético.

90+4. El Alavés busca ahora lograr el empate, mientras el Real Madrid defiende con todas sus fuerzas.

90+1. Endrik tiene la decisión final, pero falla por culpa del portero del Alavés Cefera.

90. El último cambio en las filas del Real Madrid: Fran García sustituye a Vinicius. Quedan seis minutos de descuento.

89. Una victoria en terreno seguro de repente se convierte en un juego frágil. ¿Aún podrá el Alavés lograr lo increíble aquí?

86. ¿Qué está pasando aquí ahora? Dos goles del Alavés. El suplente Kiki recibe el balón, no lo duda mucho y marca el siguiente gol. ¿Será emocionante nuevamente aquí?

¡Gol 85 para el Alavés! A cinco minutos del final, el capitán Protisoni puso el 1:3 desde el punto de vista del Alavés. Su disparo desde larga distancia es insostenible para Courtois.

83. La tercera tarjeta amarilla de la tarde fue para el tercer jugador del Real Madrid. Indrik patea a su oponente y le advierte que no lo haga.

80. Próximos cambios en el Real Madrid: Mbappé y Militao salen y se deja entrar un poco a Arda Güler y Jesús Vallejo.

77. ¡Aluminio por el otro lado también! Rybak solo golpea el poste, de lo contrario podría haber vuelto a ser emocionante.

73. ¡Indrik se muestra inmediatamente! El brasileño irrumpe en el área y dispara directo. El Alavés baja la pierna por el medio y dirige el balón al larguero. ¡El marcador podría haber sido 4-0!

68. Ahora Ancelotti también hace un cambio: Valverde y Rodrigo abandonan el campo entre aplausos. Indrik y Modric ya pueden jugar.

60. El Alavés hace doble cambio con Rebach y Guevara sustituyendo a Blanco y Romero.

52. ¡Casi 4-0! Rodrygo gana rápido el balón y observa a Vinicius. El brasileño deja salir a sus oponentes por un momento, pero es bloqueado cuando termina.

48. ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool del Real Madrid! Otro comienzo de ensueño para la familia real. Rodrigo recibe el balón de Vásquez, corre desde el centro del campo hacia el área y dispara al arco.

46. ​​¡Sigamos adelante! No hay cambios para los madrilinos. El Alavés cambia una vez: entra Joridi por Abqar.

¡Fin del primer tiempo! El Real Madrid entró al vestuario con ventaja de 2-0. Menos de un minuto había transcurrido cuando el Bernabéu celebró el gol de Lucas Vázquez. Poco antes del final de la primera parte, Kylian Mbappé aumentó. Royal es el mejor equipo y por eso merece el primer puesto. El Alavés se sorprendió con el gol tempranero y aún no ha podido realizar ninguna jugada de peligro.

45. Quedan dos minutos de prórroga.

40. ¡Gooooooooooool del Real Madrid! Bellingham hizo un pase brillante a Mbappé, quien engañó a su oponente con un gancho y luego puso el 2-0 con confianza.

38. Ya están en marcha los últimos minutos antes del descanso. ¿Puede el Real Madrid aumentar esto o podría regresar el Alavés?

30. Siguiente tarjeta amarilla Vinicius se queja ruidosamente al árbitro porque no le pitó.

22. Breve celebración para Mbappé, que debería haber puesto el 2-0, pero el francés estaba claramente en fuera de juego cuando Vinicius centró el balón.

19. Aparte de la ventaja inicial, hasta ahora no ha habido mucho del Real Madrid. Otro gol y los blancos darán un gran paso hacia su próxima victoria en casa.

11. Los vascos no se esconden aquí y una y otra vez intentan avanzar rápidamente dentro del área real. La defensa del Real Madrid se mantiene estable hasta el momento.

7. El Alavés ahora se muestra peligroso ante la portería de Courtois por primera vez. Es posible que Bellingham haya evitado el empate al cabecear un centro porque los oponentes estaban detrás de él.

4. Primera tarjeta amarilla del partido para Valverde. Después de cometer una falta, se despidió enojado y recibió una advertencia temprana. Decisión difícil.

4. El Real Madrid quiere hacer un seguimiento de inmediato. Vinicius quiere servir a Mbappé, pero el defensa del Alavés se interpone.

1. ¡Gooooooooooool del Real Madrid! Se han jugado 54 segundos y los Reales ya están de celebración. Vinicius se impone con firmeza por la izquierda y marca a Vázquez. El capitán del Real Madrid convierte hoy el balón en el 1-0.

1. ¡Comienza! El Real Madrid inicia la primera parte vistiendo la camiseta blanca.

Antes del inicio del partido: Ambos equipos están listos. El juego finalmente está a punto de comenzar.

Alavés Empieza con: Civeira – Novoa, Mourinho, Abqar, Diarra, Manu Sánchez – Luca, Proticoni, Blanco, Tomás Konecny ​​​​- Villalibre.

¡Once inicial! El Real Madrid empieza con: Courtois – Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy – Valverde, Chouamini, Bellingham – Rodrigo, Mbappé, Vinicius.

Banco: Lonin, González, Jiménez, Vallejo, Ramón, García, Modric, Guler, Endrik.

conclusión: Como era de esperar, el debut de Endrik en el once titular aún tardará en llegar. Para ello, Carlo Ancelotti volvió a contar con Jude Bellingham, cuyos problemas en el hombro habían resurgido. Como era de esperar, Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Ferland Mendy y Vinicius Junior también regresan al once inicial, aunque Vázquez es quizás el único jugador que no será titular en el derbi del sábado cuando regrese Carvajal.

Adiós: Cuando el Alavés visite hoy el Bernabéu, será el regreso especial de un jugador: Antonio Blanco. El ex talento tiene contrato con el club vasco desde la temporada 2023/24 y se ha convertido en parte integral del once titular.

Personal: Teniendo en cuenta el derbi del próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid, se puede suponer que Carlo Ancelotti rotará contra el Alavés. Sin embargo, tiene que prescindir de uno de sus mejores jugadores por lesión. Daniel Carvajal se perderá por lesión, pero debería volver a estar disponible para el partido contra el City. Lo mismo ocurre con Eduardo Camavinga, anunció Ancelotti en la rueda de prensa. El partido contra el Alavés llega demasiado pronto para el francés. Dani Ceballos también podría volver a entrenar individualmente, pero no estará, al igual que David Alaba y Brahim Díaz. Por lo que podría haber algunos cambios en el once inicial. Como siempre, la alineación esperada y otra información interesante sobre el partido entre Real Madrid y Deportivo Alavés la puedes encontrar en nuestra previa.

¡HOLA A TODOS! ¿Descansando? No hay posibilidad. a verdadero madrid El cuarto partido será dentro de diez días. Después de las victorias sobre la Real Sociedad (2-0), Stuttgart (3-1) y Espanyol Barcelona (4-1), el tercer partido consecutivo se disputará en el Santiago Bernabéu. Royal Hotel te da la bienvenida a la séptima ronda Deportivo Alavés. El club vasco está causando sensación actualmente, ya que ocupa la séptima plaza con diez puntos en seis partidos. ¿Podría haber sorpresa contra el Real Madrid? Los blancos, por su parte, quieren seguir con su racha ganadora y, sobre todo, mantenerse invictos. Porque nos espera un nuevo récord. Sabremos más a partir de las 21:00 horas, cuando el partido comience a las 21:00 horas.











