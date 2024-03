Índice de Ucrania: Zelensky habla de conversaciones en Türkiye

13:21: Zelensky llega a Türkiye para conversar

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajó a Türkiye para conversar con su colega Recep Tayyip Erdogan. La agencia oficial de noticias Anatolia informó que Zelensky llegó hoy a Estambul. Según la oficina presidencial en Ankara, el tema principal será la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Se discutirán formas de lograr una “paz permanente en la región”.

La oficina presidencial en Kiev había confirmado anteriormente la visita y las conversaciones para alcanzar una posible solución pacífica. Desde la perspectiva ucraniana, se mencionaron como prioridades una cumbre de paz prevista en Suiza, la seguridad del transporte marítimo en el Mar Negro y la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos. Zelensky también visitó un astillero que alberga buques de guerra en construcción para la Armada ucraniana. Hay dos aviones en construcción en el astillero de Estambul. Entre ellos se encuentra el nuevo buque insignia Hetman Ivan Masipa, cuya finalización está prevista para este año. Está previsto celebrar más reuniones con representantes de la industria de defensa turca.

11.11: Ucrania pide a China que la apoye en una solución pacífica

Los líderes y funcionarios ucranianos renovaron su apoyo a una solución pacífica a la guerra de agresión de Rusia en una reunión con el enviado especial chino Li Hui. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, dijo que las conversaciones con la delegación china en Kiev trataban sobre la implementación de la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky y la cumbre de paz prevista en Suiza. El plan de Zelensky exige una retirada completa de los soldados rusos de todas las regiones ocupadas de Ucrania. Por el momento no hay fecha para la cumbre que se celebrará en Suiza, que se espera que se celebre en primavera. Rusia critica la fórmula de paz de Zelensky por considerarla poco realista.

China es considerada un aliado cercano de Rusia y enfatiza su neutralidad en el conflicto. El propio Pekín había propuesto un plan de paz, pero fue recibido con críticas en Kiev. Ucrania insiste en que sólo se implementará el plan de Zelensky.

10.45: Pistorius pide el fin del debate sobre las fuerzas terrestres en Ucrania

El Ministro Federal de Defensa alemán, Boris Pistorius, pidió el fin de la controversia en torno al posible despliegue de fuerzas terrestres de países occidentales en Ucrania. “Nadie quiere realmente desplegar tropas sobre el terreno en Ucrania. Hay un debate sobre esto ahora, así que deberíamos detenerlo en este momento”, dijo el político del Partido Socialdemócrata el viernes durante una visita a Helsinki. El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó esta idea la semana pasada.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, criticó de manera similar: “Nadie apoya ahora la idea de un 'despliegue terrestre'”. Advirtió diciendo: “Pero todos apoyan un mayor apoyo en forma de armas, municiones y dinero, y esto es en lo que debemos centrarnos ahora”.

10:11 am: Letonia ordena que el primer grupo de rusos abandone el país

En Letonia, a los primeros ciudadanos rusos que ya no tienen permiso de residencia se les ordenó abandonar el país. Según la Autoridad de Inmigración de Riga, seis rusos recibieron una decisión similar. La jefa de la autoridad, Maira Ruz, dijo el viernes a la televisión letona que dos de ellos ya habían abandonado el país. Los otros cuatro ahora deberán hacerlo en un plazo de 30 días. El trasfondo son los cambios a la ley de inmigración de Letonia aprobados en el otoño de 2022 en respuesta a la agresiva guerra de Rusia contra Ucrania.

Cualquier persona que quiera seguir viviendo legalmente en Letonia con un pasaporte ruso y que solicite la residencia permanente debe ahora, salvo algunas excepciones, demostrar en un examen de idioma que tiene un conocimiento cotidiano del idioma letón. Las personas que no presenten pruebas a tiempo y no cumplan los requisitos legales para un permiso de residencia deberán abandonar la UE y los países bálticos de la OTAN.

8:17 am: Rusia y Ucrania informaron haber defendido docenas de drones en ataques de ojo por ojo

Tanto Rusia como Ucrania informaron haber defendido docenas de drones en ataques nocturnos. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó tres misiles y 37 drones Shahed de fabricación iraní contra Ucrania. La Fuerza Aérea informó en el servicio en línea “Telegram” que 33 drones “Shahed” fueron derribados sobre las regiones de Kirovograd, Odessa, Kherson, Mykolaiv y Kharkiv. Según el gobernador local Oleg Sinigobo, cinco personas resultaron heridas en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, entre ellas un niño de tres años. Senigubo publicó una fotografía de tiendas con ventanas rotas y un agujero en una calle al lado de un edificio residencial.

El Ministerio de Defensa en Moscú informó de la interceptación de 16 drones ucranianos. Según la información, 15 de ellos fueron destruidos en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, la parte más cercana está a unos 300 kilómetros de las líneas del frente en el este de Ucrania. El ministerio dijo que otro dron fue derribado sobre la región fronteriza de Belgorod.

7:59 am: Se espera que el presidente ucraniano Zelensky visite Türkiye

Se espera que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reúna hoy con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul. La oficina presidencial turca dijo en el servicio electrónico “X” que la reunión se centrará en “la situación entre Ucrania y Rusia y los recientes contactos para restablecer un corredor seguro en el Mar Negro”.

Turquía jugó un papel crucial en la negociación de un acuerdo para exportar grano ucraniano a través del Mar Negro desde puertos cerrados por la invasión rusa en 2022. El estado miembro de la OTAN ha mantenido buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia desde el comienzo de la guerra.

6:21 a.m.: Biden – “no se rendirá” ante Putin

El presidente estadounidense, Joe Biden, destacó en su discurso sobre el Estado de la Unión que “no se rendirá” ante el presidente ruso, Vladimir Putin. “Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no huiremos”, dijo Biden el jueves por la tarde (hora local) en su discurso sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Parlamento. “Si alguien en esta sala piensa que Putin va a perseguir a Ucrania, está equivocado. Les aseguro que no lo hará”, advirtió el demócrata. Biden vuelve a pedir al Congreso que libere más ayuda estadounidense al país atacado por Rusia. “Ucrania puede detener a Putin si apoyamos a Ucrania y le suministramos armas”, afirmó el hombre de 81 años. El presidente de los Estados Unidos confirmó que Ucrania no solicita soldados estadounidenses y no los enviará. Los republicanos querían que Estados Unidos abandonara su papel de liderazgo en el mundo.

6:05 am: Zelensky liberó a los antiguos reclutas de reserva por decreto

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, emitió un decreto que da un respiro a los reclutas veteranos. “Hoy emitimos un decreto para liberar a los reclutas de reserva que fueron llamados al servicio militar antes del inicio de la invasión”, dijo el presidente en su discurso vespertino en video. El decreto permite a los reclutas que ya fueron reclutados para el servicio militar antes de que las fuerzas rusas cruzaran la frontera en febrero de 2022 tomar un descanso más prolongado. A partir de abril pasarán a la reserva y estarán exentos de nuevas convocatorias por un período de doce meses.