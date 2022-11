Inflamación del intestino: diez alimentos alivian los síntomas

a: Natalie Hall con un pene

dividir, rasgar

Comer una dieta saludable puede reducir los síntomas de la EII. Los alimentos como las papas, las espinacas, el calabacín y muchos líquidos ayudan.

cualquiera con cInfecciones crónicas y enfermedad intestinal. Probablemente sepa esto: la pérdida de apetito y el miedo a quejarse a menudo le quitan el placer de comer. Sin embargo, dado que comer menos alimentos y, por lo tanto, la desnutrición puede tener un impacto significativo en el curso de la enfermedad, es importante que los pacientes coman de acuerdo con la etapa de la enfermedad.

Al final, comer para las personas con EII no solo debe significar el ahorro de sustancias vitales, sino también brindar más placer al comer. Si presta atención a ciertos alimentos, especialmente durante la fase alérgica e inflamatoria, puede ser más fácil volver a disfrutar de las comidas.

Infecciones crónicas en el intestino: diez alimentos que son ahora mismo

Ciertos alimentos como plátanos, manzanas y mangos se recomiendan para personas con EII. (Imagen icónica) © DSom / Imago

La Asociación Dietética Alemana (DGE) generalmente recomienda consumir suficiente fibra para una buena digestión. Sin embargo, esto generalmente no se aplica a los pacientes con enfermedades intestinales inflamatorias crónicas, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y aquellos con enfermedad intestinal grave. síndrome del intestino irritable. Durante un ataque acompañado de síntomas o complicaciones, como contracciones en el intestino, no se recomienda ingerir alimentos ricos en fibra.

Encuentre más temas de salud interesantes en nuestro boletín gratuito, al que puede suscribirse aquí.

en La inflamación crónica generalmente requiere una colonoscopia dos veces al año. Se realizan para monitorear cómo se desarrolla la enfermedad y qué forma de nutrición tiene sentido para prevenirla. No sobrecarga la microflora intestinal. También se pueden detectar signos de cáncer de colon durante el examen.

Enteritis crónica: nutrición durante y después de los brotes

Quienes están en un lugar Las personas con enfermedad intestinal crónica durante un ataque en la piel deben comer un determinado alimento Y cuidado con algunos alimentos. Durante la fase inflamatoria, muchos pacientes a menudo tienen que recurrir a alimentos especiales para beber (los llamados “alimentos de astronauta”) que contienen proteínas y nutrientes esenciales como vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, zinc, potasio, magnesio, calcio y fosfato. Los pacientes con un curso muy severo a menudo dependen de la nutrición parenteral en la clínica.

Si ya no hay actividad de la enfermedad, esto se denomina fase de reposo o la llamada fase de remisión. Después de seguir una dieta líquida o artificial durante una convulsión, solo se debe comer gradualmente como un plan paso a paso (pasos 1 a 4) para que el sistema digestivo vuelva a la normalidad. También se recomienda que desarrolle su dieta lentamente después de someterse a una cirugía gastrointestinal. En los ataques agudos con aumento de la diarrea no sólo dieta adecuadasino también para un suministro adecuado de líquidos y bebiendo lo suficiente Preste atención al agua en primer lugar.

Melocotones, manzanas y avena: Muchos remedios caseros ayudan a solucionar problemas digestivos Ver galería

Los alimentos adecuados son:

Vegetales cocidos:

1. Calabacín

2. Zanahorias

3. Espinacas

4. Patatas

Fruta:

5. Plátano

6. jugo de manzana

7. miel de melón

8. Puré de mango

Carnes y pescados bajos en grasa:

noveno becerro

10. Trucha

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.