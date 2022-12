No dejes de tomar betabloqueantes: pueden afectar tu corazón

a: Natalie Hall con un pene

separar

Los pacientes con presión arterial alta no deben dejar de usar betabloqueantes sin consejo médico. Esto puede causar taquicardia o incluso un ataque al corazón.

Los expertos hablan de hipertensión arterial cuando la presión arterial está por encima de los valores sistólicos y diastólicos de 140 a 90 mm Hg durante al menos 24 horas. Sin embargo, los signos de advertencia de presión arterial alta a menudo no son sentidos o interpretados por quienes la padecen, ya que son paciente hipertenso prescribir directamente. Esto hace que las mediciones periódicas de la presión arterial en el médico, la farmacia o en casa sean aún más importantes. Cuanto mejor conozcan las personas afectadas sus valores de presión arterial y, si es necesario, reciban tratamiento farmacológico, mayor será la probabilidad de daño consecuente como ataque cerebral y prevenir infartos. Cualquier persona que tome un bloqueador beta para bajar la presión arterial no debe dejar de tomarlo por su cuenta si presenta efectos secundarios u otras razones. Siempre es importante hacer esto en consulta con su médico de familia o cardiólogo tratante.

Presión arterial baja: ¿Qué tratamientos hay disponibles?

Nunca debe dejar de tomar medicamentos para bajar la presión arterial, como los bloqueadores beta, por su cuenta sin consultar a su médico. (imagen icónica) © imagebroker / Imago

Alrededor de tres millones de personas en Alemania sufren de presión arterial alta, y aproximadamente uno de cada tres se ve afectado. Más del 30 por ciento de los que la padecen no saben nada acerca de su enfermedad, ¿por qué? La presión arterial alta no causa síntomas o solo síntomas inespecíficos. “No lo ves y no lo sientes, eso es lo insidioso de la presión arterial alta. Es por eso que la presión arterial alta también se llama el ‘asesino silencioso'”, dice el Prof. Dr. Medical describe a Thomas Eischenhagen, Miembro del Consejo Asesor Científico de la Fundación Alemana del Corazón y presidente del Instituto de Farmacología Experimental y Toxicología del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, esta orden de la Fundación Alemana del Corazón. La presión arterial alta es en realidad el factor de riesgo número 1 de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.



El 88 por ciento de las personas con presión arterial alta conocida pueden ser tratadas Fundación Alemana del Corazón. Más de las tres cuartas partes de los pacientes también alcanzan valores de presión arterial en el rango normal como resultado del tratamiento.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

La presión arterial puede reducirse simplemente siguiendo un estilo de vida adaptado con mucho ejercicio y Una dieta mediterránea saludable No se baja de 140 a 90 mm Hg, y se suelen utilizar fármacos, los llamados antihipertensivos. Estos medicamentos requieren receta médica y son recetados por su médico. preparaciones ruidosas Fundación Alemana del Corazón En el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial se utilizan:

Betabloqueantes, alfa-2 agonistas y alfabloqueantes

Inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina

Antagonistas del calcio / bloqueadores de los canales de calcio

diuréticos (medicamentos que drenan el agua)

inhibidores directos de la renina (agentes como irbesartán y candesartán)

Suspensión de los betabloqueantes: qué tener en cuenta en caso de presión arterial alta e insuficiencia cardíaca

En muchos casos, se inicia una dosis más baja de betabloqueante al comienzo del tratamiento de la presión arterial y esta dosis se aumenta gradualmente. Como resultado, los posibles efectos secundarios pueden reducirse o evitarse. Lo mismo se aplica al final del tratamiento con bloqueadores beta: el médico recomienda que las tabletas nunca se suspendan bruscamente, sino que se reduzcan gradualmente. los La dosis original de la noche gradualmente a cero durante un período de semanas. Solo entonces debe dejar de tomar bloqueadores beta por completo, como con Centrarse en consejos prácticos en línea Ha sido descrito.

Reduzca el estrés de manera sostenible, con técnicas de relajación comprobadas Ver galería de fotos

La interrupción abrupta de la medicación antihipertensiva puede provocar efectos secundarios graves, como latidos cardíacos irregulares, aumento rápido de la presión arterial o incluso taquicardia. gente con uno Corazón congestivo O la disminución del flujo de sangre al músculo cardíaco (angina de pecho) puede llevar a la interrupción abrupta de los betabloqueantes. Tener un ataque al corazón. Cuanto mayor sea la dosis de betabloqueante que se tomó originalmente, mayor será el riesgo de efectos secundarios Centrarse en Internet seguimiento. Las razones para dejar de usar bloqueadores beta podrían ser los efectos secundarios de la medicación por ingestión, un cambio en la medicación o un tratamiento temporal.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.