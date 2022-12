Resucitó “virus zombis” de 50.000 años en el laboratorio

Así suelen empezar películas como “Soy leyenda”, “Parque Jurásico” o “12 monos”: en Siberia se descubren mamuts en el hielo derretido, que portan un virus milenario. Los investigadores reactivan especies de virus previamente desconocidas en el laboratorio. El resto es historia (humana).

Lo que suena como ciencia ficción aquí no está muy lejos. como entre otras cosas Revista “Spectrum der Wissenschaft” Según el informe, un equipo de la organización de investigación francesa CNRS en Marsella logró reactivar recientemente 13 tipos de virus completamente desconocidos que se habían conservado en el permafrost hasta entonces.

Pero empecemos desde el principio. El cambio climático y el calentamiento global asociado están descongelando de manera lenta pero segura el permafrost en el hemisferio norte. En el caso del permafrost, la temperatura es permanente, pero al menos durante dos años sin interrupción, a cero grados o menos.

El aumento de las temperaturas ahora asegura que los cadáveres de animales y la materia vegetal se revelen durante el deshielo, y con ellos las bacterias y los virus que los transportaron hace más de diez mil años.

Caja de Pandora en permafrost

Se sabe que los virus y las bacterias pueden sobrevivir en el permafrost en hibernación. En 2014, un equipo de investigación francés logró revivir el llamado virus gigante, Pithovirus sibericum, utilizando amebas en el laboratorio.

En 2017, los biólogos belgas finalmente resucitaron dos virus que se descubrieron en las heces de caribúes muertos y “permanecen intactos e infecciosos incluso después de 700 años en el hielo”, informaron los investigadores.

En los últimos años, ha habido una creciente evidencia de que el permafrost contiene una gran reserva de microbios o virus antiguos que pueden volver a la vida a medida que cambian las condiciones ambientales. Equipo de investigación del estudio Regreso al futuro en una placa de Petri, 2017

en Sus estudios Con el acertadamente titulado “Regreso al futuro en una placa de Petri”, los investigadores belgas advirtieron explícitamente sobre los peligros que podrían emanar de los microbios conservados en el permafrost.

Entonces, si el hielo “eterno” en las regiones de permafrost no dura para siempre, es probable que surjan algunas revelaciones virales con el calentamiento global inminente.

¿”Virus zombie” como amenaza para la salud pública?

Los virus recientemente revividos del equipo de investigación dirigido por el microbiólogo Jean-Marie Alembec tienen más de 700 años. Según los científicos, se dice que una especie de virus recién descubierta sobrevivió en el permafrost durante unos 50.000 años.

50.000 años Durante mucho tiempo fue un tipo de virus que se encontró capaz de sobrevivir en el permafrost.

Me gusta en eso Aún no se ha publicado el informe del Grupo de Trabajo del CNRS Significa que no se han publicado nuevos trabajos de investigación sobre virus “vivos” en los últimos años. Sin embargo, esto no significa “que tales incidentes sean raros y que los ‘virus zombis’ no representen una amenaza para la salud pública”, dicen los investigadores.

El último informe tiene como objetivo permitir una “evaluación más sobria”, afirma el resumen.

Asesino, compañero, pionero Cómo los virus dan forma a la historia humana

El permafrost y las consecuencias del cambio climático

En total, el equipo del CNRS pudo aislar 13 tipos de virus completamente nuevos a partir de muestras de suelo en Siberia, incluidas muestras del río Lena y el permafrost de Kamchatka.

Las regiones de Siberia ya están muy afectadas por las consecuencias del cambio climático. En la ciudad más fría del mundo, Yakutsk, que se construyó sobre permafrost en 1632, calles enteras y vías férreas ya comienzan a deteriorarse, y los edificios se agrietan o se derrumban por completo.

En la República de Sakha (Yakutia), el 13 de septiembre de 2021, se retrasó la construcción de un edificio industrial debido al deshielo del permafrost. © Reuters/Maxim Shemétov

Particularmente inestable: durante la descomposición de la materia orgánica, que según el equipo de investigación del CNRS puede permanecer inactiva en el permafrost hasta un millón de años, se forman metano y dióxido de carbono adicionales. Esto, a su vez, aumenta el efecto invernadero.

