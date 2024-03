Informe: Bombas y aviones de combate: Biden envía “silenciosamente” armas a Israel

Las relaciones entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu son actualmente frías. A pesar de las presiones ejercidas por Washington, el Primer Ministro israelí no abandona su ataque a Rafah. Sin embargo, la sorpresa no afecta a los envíos de armas prometidos.

A pesar de las preocupaciones de Estados Unidos sobre la planeada ofensiva terrestre israelí contra la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, una ciudad repleta de refugiados, Washington continúa proporcionando miles de millones de dólares en ayuda armamentista a su aliado, según un informe de prensa. El Washington Post, citando a funcionarios anónimos del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos, también informó que la administración del presidente estadounidense Joe Biden había bombardeado y bombardeado “silenciosamente” aviones en los últimos días, a pesar de las tensas relaciones entre los dos países que aprobaron aviones de combate. para Israel. Se dice que incluyen bombas MK84 de 2.000 libras (unos 907 kg).

El informe afirma que esto demuestra que el gobierno estadounidense no considera las transferencias de armas como un medio para ejercer influencia sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El periódico americano escribió que este método se considera tabú en Washington. Las relaciones entre Biden y Netanyahu se encuentran actualmente en mal estado. Se suponía que una delegación israelí viajaría a Washington esta semana. Los representantes estadounidenses querían abordar sus preocupaciones sobre la ofensiva terrestre en Rafah y mostrar alternativas. Pero Netanyahu canceló el viaje después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el lunes una resolución sin oposición de Estados Unidos que aumentó la presión internacional sobre Israel.

Ayuda militar ya aprobada por el Congreso

Pero el periódico escribió que las tensas relaciones no impidieron que Biden siguiera enviando armas y equipo militar a Israel. Los funcionarios del gobierno estadounidense repiten repetidamente la promesa de Biden a Israel de apoyar incondicionalmente al país en la guerra contra el movimiento islamista Hamás. El periódico citó a uno de los funcionarios diciendo: “No era nuestra política condicionar la ayuda (militar)”. Añadió que la semana pasada el Departamento de Estado aprobó, entre otras cosas, la entrega de 25 aviones de combate F-35A. El Congreso ya lo había aprobado en 2008, por lo que el Departamento no estaba obligado a presentar una nueva notificación a la Legislatura. Las bombas MK84 y MK82 aprobadas esta semana también fueron aprobadas por el Congreso hace años pero aún no han sido entregadas, agregaron.

Según el gobierno estadounidense, actualmente se están realizando esfuerzos para fijar una nueva fecha para la visita de una delegación israelí a Washington. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó hace unos días: “Estamos trabajando para fijar una fecha”. La oficina de Netanyahu acordó reprogramar la reunión. En respuesta a una pregunta, la oficina de Netanyahu dijo que el Primer Ministro no estaba de acuerdo con la salida de la delegación. Pero no se negó que se hubieran producido discusiones.