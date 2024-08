Informe de mercado: Los precios del DAX suben | tagesschau.de

Informe de mercado

A partir de: 15 de agosto de 2024 a las 16:06

Los sólidos datos del sector minorista estadounidense crean un ambiente positivo en el mercado de valores. Por la tarde, el DAX superó la marca de los 18.000 puntos. Wall Street también está creciendo.

El anuncio de unas ventas minoristas en Estados Unidos mejores de lo esperado en julio proporcionó una gran confianza en el mercado de valores. En concreto, según la información, las ventas aumentaron un uno por ciento en julio, aproximadamente tres veces lo esperado.

No sólo han disminuido los temores de recesión, sino que el recorte moderado de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión de septiembre es ahora más seguro que nunca. En los últimos dos días, los datos de precios e inflación de Estados Unidos han calmado los nervios y respaldado a los mercados bursátiles de todo el mundo.

Los inversores esperan obtener pistas sobre el rumbo futuro del seminario del banco central en Jackson Hole, que comienza el 22 de agosto. En el pasado, la reunión de Wyoming sirvió como foro para que la Reserva Federal enviara señales a los mercados financieros.

Por la tarde el DAX saltó por encima de los 18.000 puntos y ya alcanzó un máximo de 18.185. En términos porcentuales, el principal índice alemán subió aproximadamente un 1,7 por ciento. El índice bursátil cerró ayer con un alza del 0,4 por ciento, situándose en 17.886 puntos. El índice MDAX de acciones de mediana capitalización subió alrededor de un 1,3 por ciento.

El mercado sigue desafiando las sombrías previsiones económicas, según publica hoy el Instituto de Macroeconomía e Investigación Económica (IMK) del sindicato. El instituto estimó la probabilidad de una recesión en los próximos meses en un 49,2 por ciento. A principios de julio el porcentaje era todavía del 44,4 por ciento.

P&L incluye todas las industrias. El índice está actualmente liderado por el fabricante de chips Infineon, y el Deutsche Bank también obtiene ganancias desproporcionadas. La Hannover Re continúa su movimiento ascendente con ganancias del 2 por ciento después de las sólidas cifras trimestrales de principios de semana.

Por el contrario, las acciones consideradas “defensivas”, como Eon, Henkel y Telekom, sufren sus precios de cierre. Sin embargo, las acciones T subieron por la mañana hasta alcanzar un máximo de varios años de 25,08 euros.

La recuperación del DAX avanza como se esperaba, escriben los expertos del mercado de HSBC. “El único factor negativo son las débiles ventas actuales. Aunque esto encaja en la fase estacional y en la clásica caída del verano, el volumen de comercio más bajo desde principios de marzo todavía es algo a tener en cuenta”, señalaron.

Todos los principales índices bursátiles estadounidenses subieron un buen 1% en la apertura. El repentino aumento de las ventas minoristas en Estados Unidos ha disipado los temores de una recesión que había estallado recientemente. Esto da un impulso a los mercados de valores. El índice de referencia Dow Jones subió un 1,3 por ciento en los primeros minutos de negociación, y el Nasdaq y el S&P 500 subieron aproximadamente entre un 1,0 y un 1,2 por ciento.

Los temores de recesión, así como las preocupaciones geopolíticas, ahora están disminuyendo. Sin embargo, estos últimos seguirán en el mercado, opina Christian Zoller, experto en mercados de ING: “Está claro que la guerra en Oriente Medio provocará una nueva caída de los precios, pero si gana la diplomacia y la situación se calma. ” “Si retrocede, eso daría otro impulso a los mercados bursátiles”.

Las buenas cifras trimestrales del gigante minorista Walmart, cuyas acciones lideran el Dow Jones con un aumento de casi el siete por ciento, coinciden con los sólidos datos del comercio minorista estadounidense. Tras aumentar las ventas y los beneficios en el segundo trimestre, el grupo volvió a elevar sus previsiones para 2024.

Ahora se espera que las ganancias ajustadas por acción estén entre 2,35 y 2,43 dólares por acción, dijo la compañía el jueves. Walmart esperaba anteriormente que el extremo superior del rango fuera de 2,23 a 2,37 dólares por acción. El gigante americano también se ha vuelto más optimista en lo que respecta a las ventas. Los aumentos salariales y las menores tasas de desempleo están dando un impulso a los minoristas.

En el segundo trimestre fiscal (finales de julio), las ventas aumentaron a 169,3 mil millones de dólares (alrededor de 155 mil millones de euros), un aumento del 4,8 por ciento en comparación con el trimestre correspondiente del año anterior.

El euro volvió a caer por la tarde después de las ganancias de precios en los últimos días de negociación y actualmente está por debajo de 1,10 dólares a 1,0966 dólares. Por la mañana, la moneda única todavía cotizaba a 1,1012 dólares, aproximadamente el mismo nivel que la noche anterior. El Banco Central Europeo fijó el último tipo de referencia en 1,1019 dólares el miércoles por la tarde.

El hecho de que los mercados financieros anticipen un recorte de los tipos de interés estadounidenses tiende a ejercer presión sobre la moneda estadounidense, pero al mismo tiempo los sólidos datos económicos respaldan principalmente al dólar. Además, según los datos de hoy, es poco probable que se produzca un recorte más profundo de las tasas de interés; Recientemente se activó en 50 puntos básicos. Además, la moneda estadounidense se considera un “refugio seguro” en el mercado de divisas durante las crisis políticas, por lo que es probable que continúe la volatilidad.

Los datos semanales del mercado laboral también indican que la economía estadounidense sigue siendo fuerte. El número de solicitudes iniciales semanales cayó repentinamente en 7.000 a 227.000, anunció hoy el Departamento de Trabajo en Washington. En promedio, los economistas esperaban un ligero deterioro de la situación del mercado laboral y un aumento de las solicitudes de asistencia a 235.000.

Las solicitudes iniciales semanales reciben mucha atención en los mercados financieros porque se consideran un indicador oportuno del mercado laboral estadounidense. Tras la reciente turbulencia de precios en los mercados financieros internacionales, provocada por un decepcionante informe sobre el mercado laboral estadounidense en julio, los mercados financieros se han centrado más de lo habitual en las solicitudes de ayuda.

El grupo BayWa, que tiene una deuda de miles de millones, cuenta con el apoyo de los bancos acreedores y de los principales accionistas con una inyección de efectivo a corto plazo de más de 500 millones de euros. Con ello se pretende que la empresa, importante para los agricultores y el suministro de alimentos, especialmente en el sur de Alemania, mantenga su liquidez.

Como anunció BayWa, el paquete de ayuda consta de varios componentes, principalmente préstamos por un importe total de unos 400 millones de euros. BayWa, que surgió del movimiento cooperativo y tiene alrededor de 24.000 empleados en todo el mundo, tiene una deuda financiera a corto y largo plazo de unos 5.600 millones de euros. La causa inmediata de la crisis actual es una combinación de aumentos de las tasas de interés y una economía global débil.

La empresa holandesa de servicios de pago Adyen aumentó significativamente sus ventas y beneficios en el primer semestre del año. Adyen se benefició de nuevos clientes y mayores volúmenes procesados. Las ventas aumentaron una cuarta parte hasta los 913,4 millones de euros. La conclusión es que Adyen recibió un aumento del 45 por ciento, gracias a mayores ingresos por intereses, hasta 409,6 millones de euros. Adyen se encarga del procesamiento de pagos para empresas como el minorista en línea Zalando, la cadena de perfumes Douglas, la marca de cosméticos de lujo Rituals, la aerolínea de bajo costo Easyjet y el servicio de entrega de alimentos Delivery Hero.

El proveedor de servicios de imágenes Cewe también registró ganancias en el segundo trimestre y, por lo tanto, está en camino de cumplir sus objetivos anuales. Con un aumento de las ventas del 8,2 por ciento hasta 151,5 millones de euros, la pérdida operativa estacional en el segundo trimestre disminuyó en 1,4 millones de euros hasta 2,7 millones. “Con la mejora de nuestros resultados, estamos en una muy buena posición a principios de la segunda mitad del año con el cuarto trimestre, que es especialmente importante para nosotros”, explicó Yvonne Rostock, presidenta de Cewe.

Una importante comisión estadounidense ha impuesto una multa récord por valor de millones a T-Mobile por mal manejo de datos confidenciales. La empresa estadounidense de telecomunicaciones móviles T-Mobile US tiene que pagar 60 millones de dólares por problemas de protección de datos. Según Cfius, la agencia que supervisa la inversión extranjera en Estados Unidos, T-Mobile US permitió el acceso no autorizado a datos confidenciales en algunos casos entre agosto de 2020 y junio de 2021. Según la empresa, un “pequeño número” de consultas de las autoridades investigadoras fueron afectados. No hubo ninguna violación de los sistemas de TI y solo se pudo acceder a la información a través de las autoridades de seguridad estadounidenses.

Las inversiones globales por valor de miles de millones en nuevos centros de datos de inteligencia artificial (IA) llevaron una vez más los resultados trimestrales de Cisco por encima de las expectativas del mercado. “Hemos visto crecer la demanda en toda la empresa a medida que los clientes confían en Cisco para conectarse y proteger todos los aspectos de su negocio en la era de la inteligencia artificial”, dijo Chuck Robbins, director ejecutivo del proveedor de redes. Al mismo tiempo anunció que se eliminaría el siete por ciento de todos los puestos de trabajo del grupo.