Informe de mercado: Tristeza en Wall Street

Informe del Mercado

A partir de: 3 de enero de 2024 a las 22:13

El débil optimismo sobre los tipos de interés, pero también la preocupación por la situación en Oriente Medio, pesaron sobre las bolsas estadounidenses. Los inversores estadounidenses probablemente tendrán que vivir con tasas de interés más altas por un tiempo.

Al igual que los mercados europeos antes que ellos, los inversores de Wall Street también se retiraron hoy del mercado de valores. Todos los principales índices bursátiles cerraron en rojo. Como ocurrió el día anterior, las acciones tecnológicas que eran particularmente sensibles a las tasas de interés se vieron sometidas a una mayor presión de venta.

El Nasdaq, de gran componente tecnológico, finalmente cayó un 1,18 por ciento. El índice Standard & Poor's 500, el más amplio del mercado, perdió un 0,8 por ciento a 4.704 puntos, y el índice Dow Jones, el principal índice de acciones estándar, finalizó su cotización con una caída del 0,76 por ciento a 37.430 puntos.

Sin embargo, los comerciantes no quisieron exagerar el modesto comienzo de año hasta el momento. Algunos inversores que obtuvieron buenas ganancias en el repunte de fin de año ahora están recogiendo ganancias, dijeron. Sin embargo, es probable que la mayoría esté esperando nuevos datos económicos y del mercado laboral que puedan proporcionar más información sobre la evolución de la política económica y monetaria.

Las crecientes tensiones en la guerra entre Israel y el grupo extremista islamista palestino Hamás y la intensificación de la guerra de Rusia contra Ucrania han aumentado la ansiedad de los inversores.

Por la tarde se hicieron públicas las tan esperadas actas de la última reunión sobre tipos de interés del banco central celebrada en diciembre, conocidas en la jerga técnica como “actas”. Había algo tanto para los alcistas (compradores) como para los bajistas (vendedores), y los mercados tendieron a ser correspondientemente cautelosos.

Por un lado, la Reserva Federal (Fed) ha prometido poner fin a los aumentos de las tasas de interés: “Los participantes opinaron que la tasa de interés clave ha alcanzado o se está acercando a su punto máximo en este ciclo de ajuste”, dice el banco. Acta de la decisión sobre los tipos de interés publicada la tarde del 13 de diciembre. Se han logrado “claros avances” en la lucha contra la inflación.

Por otro lado, la postura restrictiva debería mantenerse inicialmente hasta que la inflación disminuya de manera clara y sostenible, según el comunicado. Están dispuestos a recortar las tasas de interés si la inflación continúa cayendo en 2024. El momento de tal medida sigue siendo incierto. Se espera que el primer recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual se produzca en los mercados de futuros en marzo.

Thomas Park, el organismo de control monetario de Estados Unidos, no ha tomado previamente una decisión sobre el curso de la política monetaria para este año. “No hay piloto automático. Los datos que se publicarán este año son importantes”, subrayó hoy el jefe del distrito de la Reserva Federal de Richmond.

Un aumento de los tipos de interés no está descartado si la inflación resulta más difícil de lo esperado. Mientras tanto, el momento y el ritmo de cualquier recorte de las tasas de interés dependen de si la inflación continúa cayendo y si la economía continúa funcionando sin problemas.

Barkin no decía nada nuevo, pero las perspectivas casi alegres del mercado últimamente han ido aún más lejos. La fuerte especulación sobre la naturaleza y el alcance de los recortes de las tasas de interés ha impulsado al mercado de valores, especialmente a las acciones tecnológicas, a subir cada vez más.

El PMI manufacturero de ISM está previsto que se publique por la tarde, la primera señal económica de la economía más grande del mundo. Aunque los datos fueron ligeramente mejores de lo esperado, la reacción del mercado de valores fue débil.

En concreto, el ánimo en la industria estadounidense mejoró algo más de lo esperado en diciembre. El índice de directores de compras ISM subió 0,7 puntos hasta 47,4 puntos, anunció hoy el Instituto privado de Gestión de Suministros. Los analistas esperaban en promedio una mejora de sólo 47,1 puntos.

Pero el índice se mantiene por debajo del umbral de 50 puntos por decimocuarto mes consecutivo, lo que indica una contracción en la industria. No parece que se esté generando un impulso positivo en el sector, escribe Ralf Rund, del Landesbank Hessen-Thüringen. Por lo tanto, las expectativas de tasas de interés oficiales más bajas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos no están en duda.

Con Wall Street debilitándose a sus espaldas, el principal índice DAX amplió sus pérdidas por la tarde y cerró la jornada con pérdidas significativas. Al final, el índice perdió un 1,38 por ciento hasta los 16.538 puntos.

Como el día anterior, la volatilidad fue alta, con un máximo diario de 16.784 puntos en las primeras operaciones y un mínimo diario de 16.479 puntos. El índice MDAX de acciones medianas también estuvo bajo una fuerte presión de venta y cayó un 2,18 por ciento a 26.252 puntos.

El día anterior, el DAX inicialmente no pudo mantener niveles más altos y cayó. Ayer cerró ligeramente al alza, en 16.769 puntos.

Esto no funcionó hoy. Después de una negociación finalmente sin dirección el día anterior, hoy los “osos” (vendedores) prevalecieron, dando al DAX un comienzo en falso del nuevo año bursátil. El miedo a un empeoramiento de la crisis en Oriente Medio está creando actualmente un estado de incertidumbre. Además, hay una disminución del optimismo respecto de los rápidos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los observadores dijeron que después de que el líder adjunto de Hamás, Saleh Al-Arouri, fuera asesinado el martes en un ataque con aviones no tripulados en Beirut, existen temores de represalias. Además, el mercado se ha calentado después del repunte de fin de año, por lo que una desaceleración técnica no sería inusual.

“En los precios de 2023 se han descontado muchas esperanzas de recortes de tipos de interés y sólo una ligera desaceleración de la economía, por lo que el mercado es muy vulnerable a noticias decepcionantes en esta dirección”, resumió Jurgen Molnar, estratega de la correduría RoboMarkets.

El hecho de que la fantasía de bajar los tipos de interés en EE.UU. está disminuyendo actualmente también se hace evidente en el mercado de divisas, y el dólar sigue teniendo demanda en tiempos de crisis. La moneda única europea continuó extendiendo sus pérdidas hasta la tarde y recientemente cotizaba en Estados Unidos a 1,0919 dólares, ligeramente por encima del mínimo diario. Por la mañana se pagó alrededor de medio centavo más. El Banco Central Europeo fijó el tipo de referencia en 1,0919 (martes: 1,0956) dólares. Las esperanzas de un recorte de las tasas de interés clave en Estados Unidos han fortalecido al euro en las últimas semanas.

Los informes sobre la interrupción del principal campo petrolero de Libia han disparado los precios del petróleo crudo. Los precios del petróleo crudo Brent del Mar del Norte y del petróleo ligero estadounidense West Texas Intermediate subieron aproximadamente un 3,0 por ciento.

Dos ingenieros dijeron a Reuters que las protestas provocaron una disminución parcial de la producción en el yacimiento petrolífero de Sharara, que tiene una capacidad de 300.000 barriles por día. La situación en el Mar Rojo también sigue siendo tensa después de que los rebeldes hutíes dispararan dos misiles antibuque, según Estados Unidos. Los ataques en el Mar Rojo ocurrieron hace varias semanas después de que los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, declararan su solidaridad con el movimiento islámico extremista Hamás.

El número de desempleados en Alemania aumentó en 31.000 personas hasta 2,637 millones en diciembre de 2023 en comparación con noviembre, principalmente debido a factores estacionales. La Agencia Federal de Empleo anunció que la tasa de desempleo aumentó en 0,1 puntos, hasta el 5,7 por ciento. En comparación con el mismo período del año pasado, el número de desempleados aumentó en 183 mil personas. También hubo un ligero aumento del trabajo a jornada reducida. En diciembre, la agencia federal registró 713.000 puestos vacantes, 68.000 menos que el año anterior.

La aparente debilidad de los precios en el mercado tecnológico estadounidense Nasdaq se extendió hoy a los mercados europeos. El índice tecnológico Stoxx 600 perdió significativamente y es el sector más débil hasta el momento en el nuevo año bursátil. En el índice DAX, las acciones de la empresa productora de chips Infineon perdieron alrededor de un 3,9 por ciento y las acciones de Siemens cayeron un 3,6 por ciento. Al final del índice se encuentra Siemens Energy, que cayó más de un cinco por ciento.

Por el contrario, las acciones de la empresa armamentista Rheinmetall han alcanzado ahora un nuevo récord con precios de más de 300 euros. Pero al final, el precio de las acciones volvió a caer un poco y cayó un poco. En el índice principal, las acciones de Munich Re y Hannover Re resistieron la tendencia y subieron moderadamente, situándose en lo más alto del ranking DAX. La acción T fue la ganadora hoy, con un aumento de alrededor del 1,4 por ciento. Según los participantes del mercado, el periódico tenía demanda porque se esperaba que Telekom iniciara el programa de recompra de acciones anunciado.

El fabricante de aviones Airbus quiere asegurar la división de datos y ciberseguridad de la empresa francesa de servicios de TI Atos por miles de millones de dólares. Atos dijo que Airbus valora su negocio de big data y seguridad (BDS) entre 1.500 y 1.800 millones de euros, deuda incluida. Sin embargo, las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial. El Financial Times ya había publicado anteriormente un informe sobre una oferta similar. Atos lleva algún tiempo buscando soluciones debido a las pérdidas en su negocio tradicional de servicios de TI y al elevado endeudamiento. Los inversores se mostraron escépticos y las acciones de Airbus perdieron alrededor del tres por ciento en el DAX.

Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, anunció su éxito en el desarrollo de una celda de estado sólido, considerada la próxima generación de baterías para vehículos eléctricos. PowerCo, la filial de la compañía responsable del negocio de baterías, dijo que la batería de estado sólido ya pasó las pruebas de larga duración en el laboratorio de Volkswagen en Salzgitter. La celda ha completado más de 1.000 ciclos de carga, lo que equivale a una autonomía total de unos 500.000 kilómetros, según PowerCo.

La celda de estado sólido se considera en la industria como el próximo gran paso en el desarrollo de baterías. A diferencia de las baterías de iones de litio utilizadas anteriormente en los coches eléctricos, en su interior no se utiliza electrolito líquido, sino un electrolito sólido. Los fabricantes esperan que esto conduzca a una mayor autonomía, una carga más rápida y un menor desgaste.

El juicio contra los directivos de Wirecard podría durar casi el doble de lo previsto inicialmente. El Primer Tribunal Regional de Múnich fijó 86 días adicionales para el juicio hasta el 19 de diciembre de este año. El juicio contra el ex director general Markus Braun, el testigo clave Oliver Bellenhaus y el ex jefe de contabilidad del grupo que colapsó en 2020 continúa desde el 8 de diciembre de 2022. Wirecard colapsó en el verano de 2020 después de que los auditores no pudieran encontrar que 1.900 millones de euros debían ser registrados en el balance.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair transportó en diciembre más pasajeros que el año anterior. El número de pasajeros aumentó un nueve por ciento hasta los 12,5 millones, según anunció hoy la compañía en Dublín. Sin embargo, la tasa de ocupación cayó un punto porcentual hasta el 91 por ciento. Las acciones de Ryanair cayeron aproximadamente un tres por ciento en Dublín. Ryanair señaló que los principales proveedores de viajes, como Booking.com, eliminaron los vuelos de Ryanair de su programa a principios de diciembre.