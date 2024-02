Informe: El Liverpool FC lleva mucho tiempo en contacto con Alonso

El 26 de enero, un leve terremoto sacudió el mundo del fútbol: el entrenador Jürgen Klopp anunció que dejaría el Liverpool FC al final de la temporada después de nueve años y grandes éxitos. En el momento del anuncio, se decía que los Rojos llevaban mucho tiempo en contacto con un posible sucesor.

Señaló que “se estaba quedando sin energía” y Klopp explicó su decisión en un comunicado detallado publicado por el Liverpool FC. Por eso la decisión se tomó hace algún tiempo, afirmó el exitoso técnico alemán, que informó al club en noviembre. “Sabía que tenía que anunciarlo en algún momento”.

Según el sitio web francés “footmercato.net”, la repentina dimisión no fue nada inesperada para al menos un jugador, el entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

Según el informe, se dice que el Liverpool se puso en contacto con el español en noviembre y le planteó la posibilidad de nombrar un sucesor de Klopp. El portal deja la puerta abierta a saber cuál fue la respuesta de Alonso, pero todavía se dice que el excentrocampista de los Reds es el favorito para el puesto de entrenador.

Ciertamente no se puede descartar este escenario. El contrato de Alonso con el Werkself no expira hasta el verano de 2026 y no tiene cláusula. Si llega el club adecuado, es probable que al jugador de 42 años se le permita marcharse.

Bayer Leverkusen abre la puerta a una salida anticipada

“No necesito una cláusula de rescisión”, explicó el entrenador del Bayer, Fernando Caro, en talkSPORT en noviembre de 2023. “Tenemos una relación muy, muy buena con Xavi y él sabe que somos un club serio”. Continuó diciendo: “Al fin y al cabo, no obligaremos a nadie a quedarse si no quiere quedarse. No hay nada en el papel, pero a veces los acuerdos que no están escritos siguen siendo acuerdos”.

La reacción algo evasiva de Alonso ante la salida de Klopp también revela algo profundo: Leverkusen es “el lugar correcto” y actualmente no piensa en su futuro. En respuesta a una pregunta sobre si era posible descartar entrenar al Liverpool la próxima temporada, Alonso dijo: “Es una pregunta directa, pero no tengo una respuesta directa”.